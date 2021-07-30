Trấn Thành căng thẳng đòi 'vạch trần' con người thật của Quyền Linh, Hari Won biết được lý do liền trách móc chồng

Sao Việt 30/07/2021 09:55

Những tưởng "bóc phốt" được chuyện Quyền Linh đi quay phải chụp ảnh "báo cáo" cho vợ, ai ngờ Trấn Thành lại bà xã hờn dỗi, chê trách vì vô tâm.

Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ được khán giả yêu mến bởi lối sống đẹp. Anh cũng là một trong số các nghệ sĩ thường xuyên có hoạt động thiện nguyện tích cực. Đặc biệt khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Quyền Linh đã quyên góp rất nhiều tiền cho quỹ chống dịch và vaccine Covid-19. Không những thế, MC "quốc dân" còn trực tiếp đi tặng thực phẩm cho các bếp ăn từ thiện, hỗ trợ người nghèo và các y bác sĩ ở Sài Gòn chống dịch.

Trấn Thành căng thẳng đòi 'vạch trần' con người thật của Quyền Linh, Hari Won biết được lý do liền trách móc chồng - Ảnh 1
 Hari Won, Trấn Thành và Quyền Linh trong chương trình Siêu tài năng nhí - Ảnh: Internet

Mới đây, nam MC xuất hiện trong chương trình Siêu tài năng nhí với vai trò khách mời đặc biệt, được dẫn dắt bởi vợ chồng MC Hari WonTrấn Thành.

Lần đầu tiên tham gia chương trình, MC Quyền Linh đã dành hết lời khen ngợi cho vợ chồng Trấn Thành. Ông bố 2 con bày tỏ: "Tôi rất thích vợ chồng Trấn Thành nên mới nhận lời tham gia chương trình này. Họ là một cặp đôi rất trẻ, chưa có con cái nhưng lại mang trong mình tình yêu lớn cho trẻ con. Làm việc với Trấn Thành, Hari Won giúp tôi yêu đời hơn. Chỉ cần nhìn Trấn Thành, Hari Won là tôi thấy tình yêu ở đó. Thế nên tôi rất thích nhìn ngắm Trấn Thành, Hari Won để luôn có tình yêu với những ký ức ngày xưa trong tôi".

Trấn Thành căng thẳng đòi 'vạch trần' con người thật của Quyền Linh, Hari Won biết được lý do liền trách móc chồng - Ảnh 2
Vợ chồng Hari Won - Ảnh: Internet 

Những tưởng được khen vợ chồng A Xìn sẽ "mở cờ trong bụng", tấm tắc khen lại MC Quyền Linh, nào ngờ, Trấn Thành lại tiết lộ một chuyện động trời khiến Quyền Linh "xám mặt" không đỡ nổi. Nam MC tiết lộ sau hậu trường chương trình, anh đã bắt gặp cảnh Quyền Linh đang chụp ảnh để "báo cáo" vợ. 

Ông xã Hari Won nói: "Anh Quyền Linh nói thế không đúng, tôi phải vạch trần anh Quyền Linh ngay bây giờ. Chính anh cũng đang có một mái ấm vô cùng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh Quyền Linh vừa nói rằng, hai đứa chúng tôi cứ ríu ra ríu rít cho anh ấy cảm thấy hân hoan. Nhưng mọi người không biết, đến tận bây giờ anh Quyền Linh vẫn tình cảm với vợ có khi còn hơn cả chúng tôi.

Cách đây vài phút, ngay tại phòng hậu trường, anh Quyền Linh còn phải chụp hình vợ chồng tôi để báo cáo về cho vợ ảnh ấy. Rõ ràng, Quyền Linh từng này tuổi đi quay vẫn phải báo cáo vợ".

Trấn Thành căng thẳng đòi 'vạch trần' con người thật của Quyền Linh, Hari Won biết được lý do liền trách móc chồng - Ảnh 3
Vợ chồng Quyền Linh đã có 15 năm chung sống bên nhau - Ảnh: Internet 

Trước màn "bóc phốt" này, Quyền Linh chỉ biết bật cười, anh gật gù thú nhận mình thường xuyên chụp ảnh gửi cho vợ mỗi lần đi quay. Nhưng sự thật lại không phải "báo cáo" như Trấn Thành hiểu lầm mà bởi: "Thực ra, tôi phải báo cáo để vợ tôi yên tâm chứ không phải vợ tôi ghen tuông hay lo lắng gì cả. Tôi gọi về để vợ thấy rằng, tôi đi quay cùng Trấn Thành, Hari Won là yên tâm rồi".

Sau khi nghe Quyền Linh giải thích, Hari Won lập tức trách móc chồng:"Đấy, anh thấy chưa, người ta lấy nhau lâu rồi còn thế, trong khi anh đi quay chẳng bao giờ thèm báo cáo lại cho em yên tâm. Anh đúng là không bằng anh Quyền Linh".

Được biết, Quyền Linh kết hôn với bà xã Dạ Thảo vào năm 2005. Cả hai trải qua hơn 15 năm gắn bó và có 2 người con gái là Thảo Linh và Thảo Ngọc. Nam MC nổi tiếng là người chồng mẫu mực, luôn thương yêu vợ và chăm con. Tổ ấm của MC Quyền Linh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Quyền Linh Hari Won

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