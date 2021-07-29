Lâm Khánh Chi hé lộ hôn nhân với Trần Phi Hùng: 'Vấn đề giường chiếu của tôi không khác gì chị em phụ nữ khác'

Sao Việt 29/07/2021 07:12

Lâm Khánh Chi cho biết cuộc sống hôn nhân của cô cũng giống với những cặp vợ chồng bình thường khác. Đồng thời khẳng định, bản thân không hề nghĩ cô là người chuyển giới mà là một người phụ nữ thực sự.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Lâm Khánh Chi đã tiết lộ về cuộc sống hôn nhân với ông xã kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng ở thời điểm hiện tại. Cô cho biết cuộc sống gia đình cô lúc này viên mãn và tất cả mọi thứ đều thăng hoa.

Dù vậy, người đẹp sinh năm 1977 khẳng định bản thân không phải là người may mắn mà cô đã nỗ lực 100% để có được cuộc sống gia đình hạnh phúc như hiện tại. Cụ thể khi chia sẻ về đời sống hôn nhân của vợ chồng cô liệu có khó hơn so với những cặp vợ chồng khác hay không, nữ diễn viên khẳng định khi yêu nhau thì phải biết nhường nhịn, cảm thông và chia sẻ. Cuộc sống của vợ chồng cô cũng vậy, phải biết quan tâm và lắng nghe nhau, khi đã hiểu được những điều đó, nữ ca sĩ cũng cảm thấy không khó khăn gì. 

Lâm Khánh Chi
 Ca sĩ Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Người đẹp chuyển giới cũng chia sẻ thêm: "Thật ra cũng không có gì phức tạp gì cả, cuộc sống tình dục của những người chuyển giới chúng tôi bình thường như những cô gái khác. Tôi đã chuyển giới rồi, vấn đề tình dục của tôi không khác những chị em phụ nữ khác, cũng không có gì phức tạp".

Lâm Khánh Chi
Vợ chồng Lâm Khánh Chi và con trai - Ảnh: Internet 

Nữ ca sĩ bộc bạch, dù đã rời khỏi sân khấu nhưng cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại khi được chăm sóc gia đình, con cái. Cô tiết lộ khi gia đình, các con ổn định, cô sẽ quay lại với đam mê của mình.

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi cũng cho rằng cô sẽ không có ý định lựa chọn thời điểm để nói với con về gia đình đặc biệt của mình, hay tiết lộ cô là người mẹ chuyển giới. Nữ ca sĩ cho hay: "Khi con càng lớn, con sẽ tự cảm nhận được, không cần tôi phải nói. Tôi là người chuyển giới, lại nổi tiếng ở Việt Nam, nhiều khi 5 tuổi con tôi đã biết rồi, không cần đến lớn. Tôi biết con tôi sẽ cảm nhận từ từ được. Người chuyển giới cũng như là con gái, không có gì phải lo về vấn đề đó". Bà mẹ một con nhấn mạnh, bản thân hiện tại đã là một người phụ nữ thực sự chứ không nghĩ mình là một người chuyển giới nữa. Điều quan trọng nhất chính là sống tốt và biết mình là ai chứ không phải "chiếc vỏ bọc" bên ngoài. 

Lâm Khánh Chi
 Ông xã doanh nhân và Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi lúc chưa chuyển giới có nghệ danh là Lâm Chí Khanh, tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Cô bắt đầu đi hát từ năm 19 tuổi. Cô từng là hiện tượng nhạc được thế hệ 9X yêu mến vào cuối năm 1990 đầu 2000. Với ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát dễ nghe giúp Lâm Chí Khanh mau chóng tạo được tên tuổi và thành công với nhiều ca sĩ cùng thời như: Đan Trường, Thanh Thảo...

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 Lâm Khánh Chi lúc còn chưa chuyển giới được rất nhiều người yêu mến - Ảnh: Internet

Cuối năm 2006, Lâm Chí Khanh cũng ít xuất hiện trước truyền thông và cũng không ra sản phẩm âm nhạc mới. Mãi đến năm 2012, Lâm Chí Khanh lần đầu ra mắt công chúng với hình hài mới và lấy nghệ danh chính thức là Lâm Khánh Chi. Những năm trở lại đây, nữ ca sĩ ngày càng trở nên nữ tính và xinh đẹp.

Nữ ca sĩ cũng từng công khai hai mối tình song đều "đường ai nấy đi", cô thừa nhận mỗi cuộc tình đều khiến cô đau đớn. Trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, nữ ca sĩ tìm được bến đỗ cuộc đời bên doanh nhân Phi Hùng, người kém cô tám tuổi. Tình yêu của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Vào tháng 1/2018, cả hai tổ chức đám cưới với đầy đủ các nghi thức truyền thống và được đông đảo bạn bè, người thân chúc mừng. Vào 2019, vợ chồng cô đón con trai đầu lòng. Mới đây, nữ ca sĩ chia sẻ đang chuẩn bị để tiến hành sinh bé thứ 2. 

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