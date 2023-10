Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hậu duệ mặt trời (bản Việt) chỉ đăng tải hình ảnh cánh tay gầy guộc và dòng chữ "10 days (10 ngày). Now, I only have 42kg..."

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM. Cô là một diễn viên trẻ, người mẫu, ca sĩ được nhiều người yêu mến. Xuất phát điểm là một người mẫu song, Khả Ngân lại bén duyên và tạo được dấu ấn trong vai trò diễn viên. Cô từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình như: 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời (phiên bản Việt), Lật mặt 2, Cao thủ ẩn danh... Mới đây nhất, Khả Ngân vừa đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình 11 tháng 5 ngày. Diễn viên Khả Ngân - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang Instagram, Khả Ngân bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô cánh tay cô gầy guộc với ống truyền dịch, kèm chữ "10 days (10 ngày). Now, I only have 42kg..." (bây giờ tôi chỉ còn 42kg) khiến dư luận không khỏi lo lắng. Tình trạng mới nhất mà nữ diễn viên Khả Ngân cập nhật trên trang cá nhân vào ngày 26/6 - Ảnh: Chụp màn hình NV Trước đó, Khả Ngân cũng từng đăng tải bức ảnh tay đang cắm kim tiêm chằng chịt, kèm theo dòng chú thích ngắn gọn: "4 days (4 ngày)". Chỉ nhìn thôi đã đoán được tình hình sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên không được tốt. Hình ảnh Khả Ngân đăng tải cách đó không lâu - Ảnh: Instagram NV Nữ diễn viên khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng vì nôn ra máu - Ảnh: Instagram NV Điều khiến công chúng hoang mang hơn nữa là Khả Ngân chia sẻ hình ảnh ho ra máu: "5 days (5 ngày), cảm giác ho xong nhổ ra toàn là máu". Hiện tại, nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, không biết cô có gặp vấn đề gì về sức khỏe hay không hay cô đang truyền dịch để lấy lại sức khỏe sau lịch trình làm việc dày đặc?