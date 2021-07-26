Ít ai biết, để có gia đình hạnh phúc như hiện tại, vợ chồng Ốc Thanh Vân cũng trải qua không ít sóng gió. Vào năm 1991, nữ diễn viên theo bố mẹ từ Hải Phòng vào TP.HCM định cư. Ốc Thanh Vân theo học tại trường THPT Bùi Thị Xuân và vô tình quen biết chàng trai lớn hơn 2 tuổi, sinh cùng ngày 18/02 và tên Minh Trí. Có thể thấy, xét về diện mạo và tính cách cả hai đều có sự chênh lệch rõ rệt.

Ốc Thanh Vân được biết đến là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Ốc Thanh Vân còn được khán giả biết đến với tên gọi thân thiết "Chị Ốc". Ngoài việc đảm nhận nhiều vai trò như MC, diễn viên, diễn viên lồng tiếng, giám khảo gameshow,... Ốc Thanh Vân còn được ngưỡng mộ bởi lối sống đẹp, không scandal và một gia đình hạnh phúc viên mãn với ông xã Trí Rùa và ba thiên thần đáng yêu.

Lúc ấy, Ốc Thanh Vân chính là "con nhà người ta" học giỏi, xinh xắn trong khi Minh Trí lại là một cậu học trò cá biệt của trường. Nữ diễn viên từng tiết lộ không biết "trời xui đất khiến" sao đã trúng tiếng sét ái tình của anh chàng, nữ diễn viên là chủ động tán tỉnh Minh Trí. Cô cũng thừa nhận đã tìm mọi cách để tiếp cận. Thậm chí phải giả vờ không mua được đồ mong đối phương giúp đỡ để gây được chú ý.

Sau này cả Ốc Thanh Vân và Minh Trí đều có những mối quan hệ tình cảm mới nhưng lại không quên được nhau. Lựa chọn thời điểm thích hợp, cô quyết tìm gặp tình mới của người yêu cũ để xin cô gái đó "nhả ra cho tôi ngậm lại". Cặp đôi tái hợp và làm lễ đính hôn vào ngày 29/03/2007. Song do nảy sinh mâu thuãn, cả hai lại tiếp tục chia tay. Hơn 1,5 năm cân nhắc Minh Trí và Ốc Thanh Vân mới chính thức tái hợp và trở thành bạn đời.

Ốc Thanh Vân - Ông xã Minh Trí - Ảnh: Internet

Đám cưới của nữ diễn viên và mối tình đầu diễn ra trong 2 ngày là 12 và 13/10/2008. 13 năm bên nhau, cả hai đã phải trải qua nhiều thăng trầm để giữ được tổ ấm trọn vẹn như hôm nay. Chia sẻ với báo Pháp Luật Và Bạn Đọc, Ốc Thanh Vân tiết lộ hôn nhân của cô từng có người thứ 3 chen ngang.

"Với một cặp đôi mà 10 năm mới cưới và cưới tới bây giờ là hơn 10 năm rồi, một đoạn đường quá dài, thực sự không có chuyện gì mà chưa từng xảy ra. Đã có những lần lên bờ xuống ruộng.



Bây giờ thì đã thoải mái nói với nhau những điều này tại vì tất cả những gì đôi khi không hay cũng đã xảy ra trong mối quan hệ của gia đình Vân. Vân sẵn sàng nói ra cho mọi người hiểu rằng, để có được một cái bình yên, đòi hỏi sự nỗ lực, sự cố gắng và sự thành thật của cả hai. Không có gì là dễ dàng cả, quan trọng là bạn có muốn vì người đó hay không thôi".

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Ốc Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Thay vì lồng lộn đánh ghen kẻ thứ 3 hay trách móc chồng, Ốc Thanh Vân lại chọn cách nhìn nhận lại chính bản thân cô và người "đầu gối tay ấp" với mình. Cô bộc bạch về chuyện đã qua: "Dù có là phụ nữ bản lĩnh khi phát hiện chồng như vậy vẫn ghen, thậm chí ghen như điên. Nhưng sau đó, mọi chuyện như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người.

Tôi sẽ không đánh, cũng không kiếm người kia mà rà soát lại chính mình, mối quan hệ của vợ chồng mình và rà soát lại người đàn ông của mình… Sự thực nếu đã rơi vào trạng thái mất cân bằng và lơ lửng, lúc đó trong đầu không có cái gì hết.

Nhưng nếu lỡ biết không đúng, thấy mình phạm phải một lỗi rất trầm trọng, hãy ngay lập tức tìm mọi cách chân thành nhất, thậm chí chấp nhận hạ thấp bản thân mình xuống ở mức tận cùng để người kia hiểu rằng mình đang rất muốn được sửa sai.

Với cả đàn ông và phụ nữ, ở thời điểm đó vẫn còn có cơ hội để quay về. Lúc đó những hình ảnh về gia đình, những gì đã có với nhau mới thực sự giá trị để sau này nhắc nhở mình rằng không bao giờ được phạm phải một lần nữa".

Hiện tại, hai vợ chồng cô đang có cuộc sống hạnh phúc, Ốc Thanh Vân cũng từng chia sẻ về dự định sẽ sinh em bé thứ 4.