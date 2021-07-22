Động thái chú ý của ca sĩ Thanh Thảo giữa tin đồn hôn nhân lục đục với ông xã đại gia

Sao Việt 22/07/2021 17:14

Trước những đồn đoán về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với ông xã đại gia, ca sĩ Thanh Thảo đã có động thái chú ý.

Mới đây, "Búp bê" Thanh Thảo khiến dư luận hoang mang khi đăng dòng trạng thái rộ lên tin đồn chia tay ông xã Việt Kiều sau 4 năm chung sống. Trước khi về chung một nhà với ông xã Tom Han năm 2017, Thanh Thảo từng trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời. Nữ ca sĩ từng kết hôn hụt 10 năm trước và dính ồn ào với siêu mẫu Bình Minh

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 Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 42, ca sĩ Thanh Thảo đón nhận hạnh phúc đến muộn nhưng vô cùng viên mãn với doanh nhân Tom Han. Sau 1 năm về chung nhà, vợ chồng cô có con gái đầu lòng. Thanh Thảo từng chia sẻ về chồng: "Ngoài đi du lịch với vợ con, anh không tụ tập và cũng không đi chơi. Chiều khoảng 5 hay 6 giờ anh về đến nhà. Anh sẽ có gửi tin nhắn cho tôi. Anh là người coi trọng gia đình nên làm tôi cảm thấy rất yên tâm".

ca si thanh thao
 Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo và con gái đầu lòng - Ảnh: FBNV 

Gần đây nhất, vào tháng 2/2021, Thanh Thảo bất ngờ đưa 2 con trở về Việt Nam. Cùng thời điểm đó, nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ về bản thân và cuộc sống hôn nhân với báo Thanh Niên. Nữ ca sĩ tiết lộ vợ chồng cô cũng giống những cặp vợ chồng khác, sẽ có những lúc va chạm. Thanh Thảo chia sẻ: "Anh ấy muốn chăm con theo kiểu Mỹ hoàn toàn, còn mình nhiều khi vẫn còn tư duy theo kiểu Việt Nam. Đôi lúc hai bên muốn tìm tiếng nói chung trong việc chăm con cũng hơi khó. Anh ấy là dân kinh doanh nên không thích nói nhiều, không thích lãng mạn, ít nói, lúc nào cũng giữ im lặng, đến khi mọi thứ xong hết rồi mới bật mí ra. Còn mình làm nghề truyền thông, cái gì mình cũng nói ra, cái gì cũng khoe với mọi người. Những chuyện đó đôi khi khiến vợ chồng mâu thuẫn với nhau. Ảnh thì thích kín đáo, còn mình thì thích chia sẻ rộng rãi, nghề của mình thì kín đáo không được. Đôi khi tôi khoe một cái gì đó, ảnh sẽ bảo sao khoe dữ vậy, đại loại là như thế".

ca si thanh thao
Con gái và ông xã Tom Han - Ảnh: FBNV 

Sau khi trở lại Mỹ, Thanh Thảo vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh thân thiết bên chồng con khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ vì đột nhiên đề cập đến chuyện "kết thúc".

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 Bài đăng đính chính của ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh chụp màn hình FBNV

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng đính chính thông tin trên. Thanh Thảo viết: "Cám ơn các bạn truyền thông quan tâm! Nhưng nếu đăng gì vui lòng kiểm chứng thông tin và phát ngôn chính thức từ Thảo nha! Đừng vội vã giật tít câu view làm hết cái hồn à! Thư giãn một chút cùng “Con gái miền Tây” đi nè!". Thậm chí nữ ca sĩ còn dính kèm clip bắt trend "Con gái miền Tây" khoe nhan sắc trẻ trung và thần thái sang chảnh ở tuổi 44. Điều này đã đập tan tin đồn vợ chồng nữ ca sĩ ly hôn râm ran trong ngày hôm nay. 

ca si thanh thao
 Bài đăng của ca sĩ Thanh Thảo khiến nhiều người lầm tưởng vợ chồng cô lục đục - Ảnh chụp màn hình FBNV 

Trước đó, Thanh Thảo viết trên trang cá nhân: "The end (kết thúc). Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hai mẹ con mình sẽ bước sang một trang mới, cho dù có khó khăn hơn một chút nhưng vẫn vui, vì ngoài kia bầu trời vẫn màu xanh đầy hy vọng. Mình ôm nhau thật chặt và vượt qua một cách thật mạnh mẽ nhé!".

Chia sẻ ngắn gọn của Thanh Thảo khiến những người yêu mến cặp đôi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, tổ ấm viên mãn của Thanh Thảo được rất nhiều người ngưỡng mộ.

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