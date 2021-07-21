Ngọc Trinh chi nửa tỷ đồng mua máy ép tim tặng Bệnh viện Chợ Rẫy, CĐM liên tục khen ngợi hành động đẹp

Sao Việt 21/07/2021 16:40

Sáng nay, Ngọc Trinh xuất hiện trong trang phục đơn giản để trao tặng máy ép tim cho Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Ngọc Trinh là một trong những nghệ sĩ luôn được công chúng chú ý mọi nhất cử nhất động. Dù có nhiều tranh cãi xung quanh đời tư của cô nàng, song không thể không công nhận Ngọc Trinh cũng được nhiều người quý mến với tính cách gần gũi. 

Mới đây, cô nàng tiếp tục ghi điểm khi âm thầm trao tặng Bệnh viện Chợ Rẫy một món quà có giá nửa tỷ đồng. Cụ thể, sáng ngày 21/7, trên trang Facebook của bệnh viện đã đăng tải thông tin về việc người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh đã có mặt ở Bệnh viện Chợ Rẫy để trao tặng một máy ép tim có giá trị 500 triệu đồng cho khoa Hồi sức cấp cứu, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện.

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 Bài đăng trên Page Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Chụp màn hình 

Xuất hiện trong buổi trao tặng, Ngọc Trinh diện trang phục rất giản dị áo phông trắng và quần bò khác hẳn với phong cách nóng bỏng của cô nàng. Để phòng chống dịch, Ngọc Trinh cũng đeo khẩu trang và kính mắt, che kín gương mặt, song vẫn có thể nhìn ra người đẹp để mặt mộc, khoe làn da trắng không tì vết. 

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ngoc trinh
 Ngọc Trinh diện trang phục giản dị khi trao tặng máy ép tim cho bệnh viện - Ảnh: Page Bệnh viện Chợ Rẫy

Chia sẻ với phía bệnh viện, Ngọc Trinh cho biết: “Trước đây, ba tôi từng được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên tôi muốn đóng góp chút gì đó để chung tay hỗ trợ Bệnh viện Chợ Rẫy trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh và cũng là để tỏ lòng tri ân đối với bệnh viện”.

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 Dưới bài đăng của Bệnh viện Chợ Rẫy nhiều khán giả gửi lời khen cho hành động đẹp của Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình NV

Phía Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã lên tiếng cảm ơn tấm lòng của ngọc Trinh: "Một lần nữa, Bệnh viện Chợ Rẫy trân trọng cảm ơn tấm lòng của người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh đối với đội ngũ y bác sĩ, cũng như với công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện".

Dưới bài đăng của bệnh viện, Ngọc Trinh cũng bình luận bày tỏ cảm xúc bằng icon trái tim và share bài viết này trên trang cá nhân của mình. Hiện bài chia sẻ của Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn đang được cộng đồng mạng chú ý. Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và dành lời khen ngợi cho hành động đẹp của người mẫu gốc Trà Vinh. 

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