Mới đây, trên kênh Youtube, Gia Nguyễn - em họ nữ ca sĩ Kim Ngân lại một lần nữa khẳng định Kim Ngân không hề khá hơn trong thời gian ở cùng Thúy Nga. Em họ của Kim Ngân nói rõ, việc Thúy Nga giúp đỡ Kim Ngân thì rất cảm ơn. Tuy nhiên Thúy Nga ngày càng quá đáng nên người này mới phải lên tiếng. Đồng thời Gia Nguyễn tiết lộ con gái Kim Ngân đã gửi thư yêu cầu dừng việc đưa những hình ảnh Kim Ngân lên Youtube nhưng Thúy Nga vẫn không nghe.

Thời gian vừa qua, Thúy Nga bị chỉ trích khi giúp đỡ Kim Ngân tại Mỹ. Người lên tiếng chỉ trích là em họ của nữ ca sĩ.

Em họ Kim Ngân suy đoán: "Thúy Nga chỉ lôi Kim Ngân về nhà chị Huyền (chủ nhà nơi Thúy Nga thuê phòng cho Kim Ngân) để quay clip, quay xong thì kệ Kim Ngân muốn đi đâu cũng được". Người này còn khẳng định những việc làm của Thúy Nga là sự giả dối, vô lý vì Kim Ngân không hề thay đổi, không có tiến triển gì.

Gia Nguyễn kể lại có một lần khi Thúy Nga đi diễn ở tiểu bang khác, Kim Ngân đã tìm tới anh và nói hết mọi chuyện. Anh kể Kim Ngân từng cầu xin sự giúp đỡ từ mình: "Em cứu chị với, bà chủ đi rồi chị mới dám trốn ra".

Kim Ngân đang sống tại nhà em họ Gia Nguyễn - Ảnh: Internet

Gia Nguyễn còn tố Thúy Nga lên kịch bản, biến Kim Ngân thành con rối khiến anh bực bội và phẫn uất vô cùng. Trước những những câu chuyện như Kim Ngân không muốn lại gần Thúy Nga vì Kim Ngân sợ Thúy Nga mang tiếng, Kim Ngân thương Thúy Nga… Gia Nguyễn cho rằng, "Thúy Nga đang nói xạo, không nói thật và dẫn dắt câu chuyện theo hướng Thúy Nga muốn, nào là bị người này người kia hãm hại. Đó toàn là những câu chuyện vu khống Thúy Nga dựng lên, không đúng một chút nào hết. Thúy Nga uốn cong sự thật. Đó là điều khiến tôi rất bất bình và phải lên để nói cho mọi người biết sự thật là như thế nào".

Thúy Nga đã có lời trần tình về chuyện cô giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Internet

Em họ Kim Ngân còn nói thêm rất khó có chuyện một người điên hai mấy năm có thể thay đổi chỉ trong 3 tháng nhờ Thúy Nga giúp đỡ. "Thúy Nga chỉ tìm đến Kim Ngân để quay Youtube kiếm tiền rồi mặc kệ chị ấy. Hành động đó là ác nhân thất đức", Gia Nguyễn nói.

Trong khi em họ Kim Ngân ra sức chỉ trích Thúy Nga thì mẹ và em gái nữ ca sĩ lại một mực cảm ơn nữ danh hài.

Trước đó, mẹ Kim Ngân gửi tâm thư tới khán giả, bà cho biết đã khuyên con và cháu gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên Thúy Nga. Còn người em họ xa Gia Nguyễn, bà không giao quyền gì cho cháu này. Hơn nữa, mẹ của nữ diễn viên cũng đã khuyên anh nên gửi lời cảm ơn Thúy Nga nhưng anh này không nghe.

Em gái ca sĩ Kim Ngân lên tiếng bênh vực Thúy Nga - Ảnh: Internet

Mâu thuẫn hơn nữa là em gái của Kim Ngân cũng đã lên tiếng, cô cho biết bản thân xúc động khi xem những clip Thúy Nga làm về chị mình. Cô thấy thương và tội nghiệp người chị đồng thời vui mừng cho Kim Ngân khi nữ ca sĩ được Thúy Nga lo lắng đầy đủ. Cô khẳng định Thúy Nga thật lòng muốn giúp đỡ cho Kim Ngân. "Thúy Nga làm gì cũng để tốt cho Kim Ngân hết, không như những gì người ta nói", em gái Kim Ngân chia sẻ.

Tới thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang vô cùng hoang mang vì có rất nhiều mâu thuẫn và không rõ mới là sự thật của câu chuyện giữa Thúy Nga và Kim Ngân.