Bị 'tố' kinh doanh nghề từ thiện dễ kiếm tiền mùa dịch, Việt Hương đáp trả khiến antifan cứng họng: 'Em có số điện thoại công an, cần em đưa liền'

Sao Việt 19/07/2021 13:13

Việt Hương thẳng thắn đáp trả bình luận của antifan khi nói cô đang kinh doanh từ thiện để kiếm tiền.

Trong diễn biến phức tạp của Covid-19 tại TP.HCM, nhiều nghệ sĩ Việt đang tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ người dân khó khăn, người trong khu cách ly, trong số đó có Việt Hương. Cô nhận được rất nhiều lời khen về hành động vì cộng đồng của mình. Tuy nhiên, việc làm của cô vẫn bị nhiều người nghi ngờ không rõ ràng, minh bạch. 

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Bài đăng của Việt Hương về hoạt động thiện nguyện - Ảnh: Chụp màn hình NV 

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của nữ danh hài, một cư dân mạng đã để lại bình luận: "Bây giờ mới biết kinh doanh nghề từ thiện dễ kiếm tiền như vậy. Từ lúc Việt Hương nổi tiếng, có khi nào kêu gọi từ thiện không ta? Chỉ có công an mới biết đúng không Việt Hương?".

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Việt Hương đáp trả bình luận kém duyên của antifan - Ảnh: Chụp màn hình NV 

Trước bình luận này, Việt Hương đã nhanh chóng đáp trả: "Dạ, từ lúc 6 tuổi em được má em cho quy y tại chùa Phật Quang. Được sự hướng dẫn làm từ thiện là từ tâm. Dù một quả chuối hay một trái dừa,...một lời nói tốt cho người đối diện là tâm xuất Phật biết. Anh chị báo công an chi cho cực vậy? Cứ nhìn việc em làm ạ. Em xin hồi hướng công đức về anh chị. Sống vui vẻ và giữ sức khỏe ạ. Em có số điện thoại công an, anh chị cần thì nhắn em một cái em đưa liền ạ."

Thời gian vừa qua, nhiều nghệ sĩ Việt vướng vào ồn ào chuyện từ thiện, có lẽ vì vậy dù nhận được nhiều lời ngỏ ý quyên góp từ cộng đồng mạng nhưng Việt Hương vẫn từ chối. 

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 Việt Hương, ông xã Hoài Phương và ekip vẫn nỗ lực hỗ trợ làm thiện nguyện - Ảnh: FBNV

Hiện tại, nữ danh hài cùng chồng và ekip vẫn đang trực tiếp vào bếp làm bánh và mang đến tận nơi cho những người gặp khó khăn, đội ngũ những người đang hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Việt Hương cũng chuẩn bị những thực phẩm thiết yếu như gạo, mì, trứng, sữa...

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 NS Việt Hương - Ảnh: FBNV

Trước đó, Việt Hương cũng từng bỏ 'tiền túi' ra số tiền 2,5 tỉ đồng để mua xe cứu thương nhập từ Mỹ để giúp đỡ đội ngũ y bác sĩ trong việc chở các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi điều trị. Chiếc xe này được cô bàn giao cho ông Đoàn Ngọc Hải. Hiện tại, hành động cao đẹp của vợ chồng Việt Hương đang nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. 

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Từ khóa:   Việt Hương và chồng Việt Hương làm từ thiện Covid-19

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