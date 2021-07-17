Cụ thể, trong bài đăng của mình, Cao Thái Sơn nói rõ sự tình việc Khắc Việt tố từng mua bài hát "Quên" với giá 500 ngàn đồng. Giọng ca Con đường mưa cho biết, ở thời điểm năm 2008, quản lý của anh làm việc trả giá trực tiếp với Khắc Việt, chứ bản thân Cao Thái Sơn không hề ra mặt trực tiếp. Nam ca sĩ viết thêm: "Việc trả giá đó cũng như giá catxe show của tôi được anh quản lý tự quyết định phải bớt cho các bầu show 5-10 triệu tình nghĩa lúc đó là chuyện rất rất bình thường. Thuận mua vừa bán chẳng ai ép ai".

Drama giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee tưởng như đã lắng xuống, giải tán "ai về nhà nấy" thì mới đây, ngày 17/7, Cao Thái Sơn sau thời gian dài yên ắng đã lên tiếng đáp trả vô cùng gay gắt với những người từng "đấu tố" anh. Trên trang cá nhân của mình, Cao Thái Sơn gọi tên hai nhân vật là nhạc sĩ Khắc Việt và "kẻ thù đã mua bài hát".

Bài đăng dài nhắc tới Khắc Việt và được cho là ám chỉ tới 'kẻ thù mua nhạc' của Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Cao Thái Sơn khẳng định bản thân anh cũng đã chân thành xin lỗi Khắc Việt về chuyện mua bài hát của nam nhạc sĩ với giá 500 ngàn đồng cách đây 7 năm và có sự chứng kiến của nhiều người, anh nhắc nhở Khắc Việt liệu có quên hay không. "Sau này 2014, tôi gặp lại Khắc Việt khi làm việc chung công ty 3EM Entertainment tại Mỹ , tôi nghe Khắc Việt kể hồi đó giận tôi vì 2008 khó khăn mà bên tôi mua bài giá 500k, cá nhân tôi đã chân thành xin lỗi vì làm cậu ấy tổn thương", giọng ca Con Đường Mưa viết.

Nhạc sĩ Khắc Việt vừa dính vào lùm xùm 'tay ba' với Cao Thái Sơn và Nathan Lee - Ảnh: Internet

Ngoài việc làm rõ lùm xùm với Khắc Việt, Cao Thái Sơn cũng dùng nhiều từ ngữ nặng nề, được cho là ám chỉ "ông hoàng thị phi": "Còn thằng mặt ngựa, ngực đầy silicon!". Nam ca sĩ cho rằng bản thân vốn muốn giữ im lặng, tuy nhiên "cây muốn lặng, gió chẳng dừng" khi càng im lặng thì "kẻ thù" càng lấn tới. Nam ca sĩ còn hé lộ lý do im lặng vì muốn giữ lời hứa với một người bí ẩn, chứ nếu không giữ lời hứa là anh "chơi tới bến" rồi.

Cao Thái Sơn còn khẳng định khi về Việt Nam anh sẽ tới nhà tìm "kẻ thù" để xử lý mọi việc. Nam ca sĩ viết: "Khi tao về Việt Nam, tao hứa sẽ qua Vincome nhà mày một mình, tao sẽ khoanh tay xin lỗi mày hoặc là tao sẽ thực hiện lời hứa mày muốn chơi kiểu gì tao tiếp mày kiểu đấy. Nhớ gọi luôn báo chí và công an tới, tao sẽ chơi tay đôi với mày để xem thằng nào đấm khoẻ hơn".

Nathan Lee từng thông báo mua đứt bản quyền nhiều bài hit của Cao Thái Sơn, loạt drama giữa 2 người đến nay vẫn chưa dừng lại - Ảnh Internet

Chẳng những thế, anh còn không quên thách thức "kẻ thù" nếu giàu có thì hãy mua hết đồ nội y của Ngọc Trinh bán để chứng minh hoặc có tài năng âm nhạc thì cứ cống hiến chứ đừng suốt ngày livestream và dùng tên tuổi của anh để thu hút người xem. Anh cũng không quên dằn mặt việc mua bài hát: "Còn nếu mày muốn chơi tao, mày cứ mua hết bài".

Sau màn đáp trả có phần gay gắt của Cao Thái Sơn, cộng đồng mạng dự đoán sóng gió showbiz Việt lại sắp nổi lên.