Nóng: Cao Thái Sơn gay gắt gọi 'kẻ thù' là 'thằng mặt ngựa, ngực đầy silicon', tiết lộ đang 'nhịn nhục' vì một người bí ẩn

Sao Việt 17/07/2021 16:33

Cao Thái Sơn sau thời gian dài im lặng, cuối cùng đã lên tiếng, còn hẹn về Việt Nam sẽ một mình qua nhà "kẻ thù" để xử lý drama.

Drama giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee tưởng như đã lắng xuống, giải tán "ai về nhà nấy" thì mới đây, ngày 17/7, Cao Thái Sơn sau thời gian dài yên ắng đã lên tiếng đáp trả vô cùng gay gắt với những người từng "đấu tố" anh. Trên trang cá nhân của mình, Cao Thái Sơn gọi tên hai nhân vật là nhạc sĩ Khắc Việt và "kẻ thù đã mua bài hát".

cao thai son
Bài đăng trên trang cá nhân của Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể, trong bài đăng của mình, Cao Thái Sơn nói rõ sự tình việc Khắc Việt tố từng mua bài hát "Quên" với giá 500 ngàn đồng. Giọng ca Con đường mưa cho biết, ở thời điểm năm 2008, quản lý của anh làm việc trả giá trực tiếp với Khắc Việt, chứ bản thân Cao Thái Sơn không hề ra mặt trực tiếp. Nam ca sĩ viết thêm: "Việc trả giá đó cũng như giá catxe show của tôi được anh quản lý tự quyết định phải bớt cho các bầu show 5-10 triệu tình nghĩa lúc đó là chuyện rất rất bình thường. Thuận mua vừa bán chẳng ai ép ai".

cao thai son

Nóng: Cao Thái Sơn gay gắt gọi 'kẻ thù' là 'thằng mặt ngựa, ngực đầy silicon', tiết lộ đang 'nhịn nhục' vì một người bí ẩn - Ảnh 3

 

Bài đăng dài nhắc tới Khắc Việt và được cho là ám chỉ tới 'kẻ thù mua nhạc' của Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, Cao Thái Sơn khẳng định bản thân anh cũng đã chân thành xin lỗi Khắc Việt về chuyện mua bài hát của nam nhạc sĩ với giá 500 ngàn đồng cách đây 7 năm và có sự chứng kiến của nhiều người, anh nhắc nhở Khắc Việt liệu có quên hay không. "Sau này 2014, tôi gặp lại Khắc Việt khi làm việc chung công ty 3EM Entertainment tại Mỹ , tôi nghe Khắc Việt kể hồi đó giận tôi vì 2008 khó khăn mà bên tôi mua bài giá 500k, cá nhân tôi đã chân thành xin lỗi vì làm cậu ấy tổn thương", giọng ca Con Đường Mưa viết.

Nóng: Cao Thái Sơn gay gắt gọi 'kẻ thù' là 'thằng mặt ngựa, ngực đầy silicon', tiết lộ đang 'nhịn nhục' vì một người bí ẩn - Ảnh 4
 Nhạc sĩ Khắc Việt vừa dính vào lùm xùm 'tay ba' với Cao Thái Sơn và Nathan Lee - Ảnh: Internet

Ngoài việc làm rõ lùm xùm với Khắc Việt, Cao Thái Sơn cũng dùng nhiều từ ngữ nặng nề, được cho là ám chỉ "ông hoàng thị phi": "Còn thằng mặt ngựa, ngực đầy silicon!". Nam ca sĩ cho rằng bản thân vốn muốn giữ im lặng, tuy nhiên "cây muốn lặng, gió chẳng dừng" khi càng im lặng thì "kẻ thù" càng lấn tới. Nam ca sĩ còn hé lộ lý do im lặng vì muốn giữ lời hứa với một người bí ẩn, chứ nếu không giữ lời hứa là anh "chơi tới bến" rồi. 

Cao Thái Sơn còn khẳng định khi về Việt Nam anh sẽ tới nhà tìm "kẻ thù" để xử lý mọi việc. Nam ca sĩ viết: "Khi tao về Việt Nam, tao hứa sẽ qua Vincome nhà mày một mình, tao sẽ khoanh tay xin lỗi mày hoặc là tao sẽ thực hiện lời hứa mày muốn chơi kiểu gì tao tiếp mày kiểu đấy. Nhớ gọi luôn báo chí và công an tới, tao sẽ chơi tay đôi với mày để xem thằng nào đấm khoẻ hơn"

Nóng: Cao Thái Sơn gay gắt gọi 'kẻ thù' là 'thằng mặt ngựa, ngực đầy silicon', tiết lộ đang 'nhịn nhục' vì một người bí ẩn - Ảnh 5
 Nathan Lee từng thông báo mua đứt bản quyền nhiều bài hit của Cao Thái Sơn, loạt drama giữa 2 người đến nay vẫn chưa dừng lại - Ảnh Internet

Chẳng những thế, anh còn không quên thách thức "kẻ thù" nếu giàu có thì hãy mua hết đồ nội y của Ngọc Trinh bán để chứng minh hoặc có tài năng âm nhạc thì cứ cống hiến chứ đừng suốt ngày livestream và dùng tên tuổi của anh để thu hút người xem. Anh cũng không quên dằn mặt việc mua bài hát: "Còn nếu mày muốn chơi tao, mày cứ mua hết bài"

Sau màn đáp trả có phần gay gắt của Cao Thái Sơn, cộng đồng mạng dự đoán sóng gió showbiz Việt lại sắp nổi lên.

Lệ Quyên chụp hình 'lộ' đồng hồ, kim cương bạc tỷ, antifan chỉ trích 'dịch không thấy làm từ thiện, nuôi trai trẻ' liền đáp trả đanh thép

Lệ Quyên chụp hình 'lộ' đồng hồ, kim cương bạc tỷ, antifan chỉ trích 'dịch không thấy làm từ thiện, nuôi trai trẻ' liền đáp trả đanh thép

Từ ngày công khai mối quan hệ với trai trẻ Lâm Bảo Châu, cả Lệ Quyên và tình trẻ liên tục bị cộng đồng mạng "soi" nhất cử nhất động.

Xem thêm
Từ khóa:   drama Nathan Lee Cao Thái Sơn Khắc Việt tố Cao Thái Sơn Nathan Lee

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 9 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 9 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"