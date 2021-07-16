Clip 'nóng' Liz Kim Cương 'tái xanh mặt' vì bị nam dancer xé rách áo trong hậu trường lan truyền tới 3 triệu lượt xem

Tình cũ của Trịnh Thanh Bình, Liz Kim Cương bị "xé áo" trong hậu trường một gameshow, biểu cảm "tái xanh mặt", chân tay bủn rủn khiến người hâm mộ chú ý.

Mới đây, một clip ghi lại hình ảnh Liz Kim Cương bị xé trang phục biểu diễn sau hậu trường chương trình Sàn Đấu Vũ Đạo nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả.

Liz Kim Cương bị 'xé váy' trong hậu trường - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Cụ thể, đây chỉ là hậu trường của chương trình Vũ Đạo Bước Nhảy. Trong chương trình này, Liz Kim Cương đã thực hiện động tác thay đồ ngoạn mục chuyển từ chiếc váy đen quyền lực sang váy hồng gợi cảm khiến các khán giả thích thú. Để có một màn "xé áo" ấn tượng nhanh chóng chinh phục được khán giả, nữ ca sĩ đã cùng các đồng đội của mình tập luyện rất nhiều lần.

Tình cũ Trịnh Thanh Bình quá mạnh khiến cô nàng bủn rủn tay chân, không đứng vững - Ảnh: Cắt từ chương trình

Khác với hình ảnh quyến rũ trên sân khấu, thì ở hậu trường, giọng ca sinh năm 1993 lại "tái xanh mặt" khi bị nam dancer "xé áo", vì lực của nam dancer kia khi lấy chiếc váy đen ra khỏi cơ thể tình cũ Trịnh Thanh Bình quá mạnh khiến cô nàng bủn rủn tay chân, không đứng vững được.

Hình ảnh gợi cảm của Liz Kim Cương khi biểu diễn chính thức trên sân khấu - Ảnh: Chương trình cung cấp

Đồng thời, cô cũng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng thì chiếc váy đen đó chỉ vừa mới hoành thành xong trước giờ ghi hình nên không có nhiều thời gian luyện tập. Có lẽ lần đầu tiên được tập với chiếc váy nên Liz Kim Cương còn khá lúng túng và chưa làm chủ được cơ thể của mình.

Hiện tại, với màn xé váy đầy ấn tượng, tình cũ Trịnh Thanh Bình đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả khi tham gia chương trình này.

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