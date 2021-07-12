Vy Oanh khẳng định bản thân 'không giả nai', năm lớp 11 có người hỏi cưới nhưng bất thành vì nhà trai chê nghèo

Sao Việt 12/07/2021 17:19

Trong một chương trình talkshow, Vy Oanh khẳng định bản thân không phải là người giả nai, ngược lại, cô có tính cách tự lập từ sớm. 

Thời gian vừa qua, cái tên Vy Oanh liên tục được cộng đồng mạng nhắc tới, không phải bởi những sản phẩm âm nhạc mà bởi những ồn ào, đấu tố, kiện tụng xung quanh cô. Chính vì thế, những thông tin về đời tư của giọng ca Đồng xanh liên tục bị "đào" lại.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ trở lại talkshow Chuyện cuối tuần có sự góp mặt của Vy Oanh. Trong show, nữ ca sĩ khẳng định bản thân là một người khá lạc quan. Nữ ca sĩ tự nhận xét bản thân có cá tính mạnh mẽ khác hẳn vẻ bề ngoài, cô khẳng định: "Em cũng không phải là người thích giả nai đâu".

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 Vy Oanh trong chương trình Chuyện cuối tuần - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Cô kể thêm, sinh ra trong một gia đình khó khăn và có 5 anh chị em, vì vậy cô có tính cách tự lập rất sớm. Nữ ca sĩ nhớ lại, hè năm lớp 11 cô đã tự bươn chải, đi làm thêm để kiếm tiền để hỗ trợ gia đình. Cô nói: "Về sau, em bắt đầu sắm thêm điện cho gia đình em, sắm thêm tivi. Lúc đó, em sắm cho anh trai ở tuổi cập kê một chiếc xe đạp để đi cua gái"

Cũng trong talkshow này, Vy Oanh nhắc tới tình cũ và chuyện được ngỏ cưới khi mới học lớp 11. Nữ ca sĩ cho biết cô lớn lên trong gia đình khá khó khăn, từ nhỏ nữ ca sĩ đã có ý thức phải tự lập và chăm chỉ kiếm tiền để lo cho người thân.

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 Vy Oanh tiết lộ từng được hỏi cưới vào năm lớp 11 - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Thế nhưng, khi biết gia cảnh nghèo khó của cô, người này đã tỏ ý xem thường nữ ca sĩ. "Lúc đó em con nít em nghĩ không có gì đâu nhưng khi nhìn ánh mắt khen chê của dì bạn đó, kiểu nhà nghèo sao lấy được cháu tôi, em mới nghĩ trong bụng: Ủa mình cũng có thể làm ra tiền vậy, đâu nhất thiết phải lấy chồng để có tiền" - Vy Oanh nói.

Sau khi nhận thức được việc lấy chồng sớm không phải sẽ giúp cô có cuộc sống sung túc đủ đầy, nữ ca sĩ đã quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa để thành công. Vy Oanh trốn ba mẹ đi làm thêm, rồi vừa học Nhạc viện vừa đi hát đám cưới để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Vượt qua mọi gian truân bằng ý chí và nghị lực, nữ ca sĩ cuối cùng cũng gặt hái được nhiều thành công trong nghệ thuật, khiến gia đình tự hào về mình.

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 Vy Oanh trong chương trình Chuyện của Sao - Ảnh: Cắt từ clip chương trình

Trước đó không lâu, tại chương trình Chuyện của sao, Vy Oanh cũng kể về quá khứ với nhiều nỗi niềm liên quan đến tiền bạc. Vy Oanh cho biết cô là con nuôi của một nữ đại gia bất động sản, nhờ có sự dìu dắt từ mẹ nuôi và cát-xê đi hát, Vy Oanh có thể tự kiếm tiền lo cho gia đình mình. Vy Oanh nói: "Tôi đủ kinh tế để lo cho mình và nuôi cho một gia đình mà không cần đến đại gia".

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