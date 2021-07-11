Động thái 'khác lạ' của Thu Hoài khi bị 'đào' lại quá khứ mua giải Hoa hậu

Trước đó, Thu Hoài từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012 được tổ chức tại Mỹ vào tháng 12/2012 dành cho những phụ nữ người Việt đã kết hôn, với sự tham dự của 17 thí sinh theo như ban tổ chức công bố. Thành phần ban giám khảo còn những người đẹp nổi tiếng như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu áo dài 1989 Kiều Khanh.

Vài ngày trước, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ livestream tố Vy Oanh hét giá cát-xê, vu khống cho cô vụ tạt mắm tôm vào quán trà sữa của Phạm Hương,.. Ngay sau đó, Vy Oanh cũng chẳng nể mặt đàn chị mà tung hàng loạt tin nhắn được cho là bằng chứng cho thấy Hoa hậu Thu Hoài nói dối. Drama giữa Hoa hậu Thu Hoài và Vy Oanh vẫn chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt", chưa biết ai là người nói dối thì mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục khui lại nghi vấn hoa hậu Thu Hoài mua giải Hoa hậu.

Tuy nhiên, theo Báo Giáo dục Việt Nam, chiều 17/1/2013, một thành viên ban giám khảo đã gặp gỡ báo chí và tố cáo ban tổ chức cuộc thi này “bán đứng” những thí sinh tham gia bằng việc ra giá giải thưởng.

Trong cuộc thi Hoa hậu này, còn có danh hài Thúy Nga tham gia và đoạt giải Á hậu 2, Thu Hoài không chỉ giành được ngôi vị cao nhất mà cô còn được nhận thêm hai giải thưởng phụ là Hoa hậu ảnh và Hoa hậu ứng xử hay nhất.

"Tôi còn lưu tin nhắn Minh Chánh xác nhận người đoạt giải Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 đã chi đến 85.000 USD. Tôi làm giám khảo sau khi bỏ ra 25.000 USD tài trợ cuộc thi…”, người tố cáo nói.

Hình ảnh Thu Hoài đăng quang ngôi vị Hoa Hậu - Ảnh: Internet

Ngày 27/1/2013, Báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, bà Ngọc Nhi – Trưởng BGK cuộc thi này cho biết, chính Minh Chánh cho bà biết số tiền mà Thu Hoài phải trả cho Minh Chánh để mua giải Hoa hậu Phu nhân Người Việt Thế giới có giá là 85.000 USD!

Về nghi án mua giải, Hoa hậu Áo dài 1989 cho biết: “Đối với tôi, cuộc thi này đã diễn ra tốt đẹp từ các thí sinh cũng như văn nghệ trong đêm thi rất hay, thu hút mọi người. Về kết quả, chỉ có Á hậu 1 được chấm tới 3 giải cùng lúc thì tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao. Còn đối với Hoa hậu Thu Hoài, tôi đã chấm một trong những người xứng đáng nhất với ngôi vị Hoa hậu”.

Sau ồn ào đó, nhiều người cho rằng Thu Hoài đã bỏ tiền mua các giải thưởng này. Cuộc thi năm đó Thu Hoài một mình "ôm" tới 3 giải thưởng.

Lùm xùm "mua giải" ở cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012, ở thời điểm đó đã gây chấn động showbiz Việt.

Tưởng rằng sự đó sẽ rơi vào quên lãng, thì vào tháng 4/2020, N. L từng "bóng gió" về danh hiệu của Thu Hoài: "Nhiều người bỏ tiền ra mua cái danh Hoa hậu ao làng để dọn đường bước chân vào showbiz Việt. Kẻ mua vì thừa tiền nhưng háo danh, người thì muốn lừa gạt bởi sự hào nhoáng, sang chảnh ảo". Thậm chí, người này còn so sánh cô "Hoa hậu ao làng" không đẹp bằng giúp việc nhà mình.

Bên cạnh đó, vào tháng 1/2021, ông bầu D.T cũng từng tố thẳng Hoa hậu Thu Hoài là "ao làng", mua giải còn lên mặt dạy đời người khác:

"Đã là 'Hoa hậu' tuy là mua giải, ao làng tẩu từ hải ngoại về thì cũng nên văn minh. Tôi cực kỳ ủng hộ nữ tướng cầm quân đi đánh xứ người, nhưng đã là nữ tướng thì đừng núp bóng nữ nhi khi đụng trận... Cô may mắn có đại gia chi tiền cho tậu cái vương miện Hoa hậu ao làng về Việt Nam làm kinh doanh, nay có chút đồng tiền lên giọng mẫu nghi thiên hạ, dạy đời", D.T nói.

Mặc dù không dưới một người tố Thu Hoài mua giải, tuy nhiên, ồn ào "mua giải" năm xưa đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào rõ ràng, việc này chỉ mới dừng lại ở nghi vấn, tin đồn.

Nàng Hậu vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về lùm xùm mua giải - Ảnh: FBNV

Trước những lời đồn đại về việc "mua giải", Hoa hậu Thu Hoài vẫn rất dửng dưng, và chưa có động thái gì đề cập đến việc này. Được biết, Thu Hoài cũng vừa tổ chức đám cưới cùng chồng trẻ và đang có cuộc sống gia đình viên mãn. Ngoài ra, bà mẹ 3 con còn sở hữu thẩm mỹ viện lớn tại TP.HCM.