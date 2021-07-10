Hồ sơ tình ái của Kim Lý trước khi kết hôn với Hà Hồ: Hẹn hò nữ đại gia showbiz Việt hơn 7 tuổi, vướng ồn ào 'bí mật' quen người đẹp nóng bỏng

Được biết, trước khi kết hôn với Hồ Ngọc Hà, ông bố 2 con từng trải qua vài mối tình. Đáng chú ý là chuyện tình của anh với nữ đại gia Trương Ngọc Ánh và "ồn ào" với người đẹp nóng bỏng Kiko Chan .

Mới đây ngày 9/7, Kim Lý bất ngờ vướng vào lùm xùm không đáng có. Trên trang cá nhân chồng Hà Hồ đã đăng đàn bức xúc cho biết sẽ nhờ luật sư vào cuộc về việc bị tung tin đồn không có thật. Vì thế, chuyện đời tư của anh lại càng được dân tình quan tâm hơn hết.

Mãi đến năm 2014, Kim Lý mới gặp Trương Ngọc Ánh, cả hai quen biết nhau qua lời giới thiệu của đạo diễn Cường Ngô. Khi ấy, Trương Ngọc Ánh và đoàn phim đang tìm kiếm diễn viên cho phim điện ảnh Hương Ga. Đầu 2015, Kim Lý chính thức công khai chuyện tình cảm với Trương Ngọc Ánh trên trang cá nhân sau thời gian dài úp mở. Mối tình của Kim Lý với nữ đại gia giàu có, nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Việt nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Theo một số nguồn tin, trước khi quen Trương Ngọc Ánh, nam diễn viên gốc Việt từng có mối tình 4 năm với một người bạn gái hơn tuổi khi còn học Đại học ở Thụy Điển. Anh, bạn gái và con riêng của cô sống chung như một gia đình. Theo Kim Lý, bạn gái cũ là người phụ nữ tốt bụng, hoàn hảo, nhưng họ chia tay vì không chung ước mơ. Sau cuộc tình buồn, Kim Lý sang Canada để tìm kiếm cơ hội với điện ảnh.

Kim Lý và Trương Ngọc Ánh thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tháng 3/2015, Kim Lý vướng scandal lừa dối Trương Ngọc Ánh vì một phụ nữ khác. Chuyện tình cảm của bộ đôi lúc này cũng được cho là gặp trục trặc. Tuy nhiên, tới tháng 7/2015, cặp đôi lộ hình ảnh đang du lịch cùng nhau ở nước ngoài. Trương Ngọc Ánh khẳng định chuyện tình chênh lệch 7 tuổi chưa bao giờ là rào cản giữa họ. Tuy nhiên vào năm 2016, Kim Lý chính thức xác nhận đã chia tay Trương Ngọc Ánh.

Ngoài Trương Ngọc Ánh, Kim Lý còn vướng vào lùm xùm chuyện tình ái với người đẹp Kiko Chan. Kiko Chan tên thật là Trần Thị Thu Trang, từng là một tiếp viên hàng không. Cô nàng góp mặt trong một cuộc thi sắc đẹp quốc tế và giành được ngôi Á hậu 4. Cô còn được mời làm giám đốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Tỏa sáng 2017, dẫn chương trình tại VTC10. Sở hữu khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt nên Kiko Chan khá mạnh dạn trong các dự án kinh doanh và nghệ thuật tại nước ngoài. Cô sở hữu công ty riêng và hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn ở quốc tế.

Kim Lý và Kiko chan lộ tin đồn hẹn hò, tuy nhiên Kim Lý phủ nhận điều này - Ảnh: Internet

Mối quan hệ của cô và Kim Lý khiến dư luận xôn xao vào năm 2017. Khi đó, tin tức cặp đôi hẹn hò từ 2 năm trước gây xôn xao khắp nơi. Nhiều nghi ngờ Kiko Chan là người thứ ba chen vào mối quan hệ của Kim Lý và Trương Ngọc Ánh. Đáp trả chuyện này, người đẹp khẳng định điều đó sai sự thật, mình không hề “cướp bạn trai” của bất cứ ai. Cô cho biết mình và Kim Lý quen nhau nhờ một người bạn thân. Kiko Chan khi ấy đã chấp nhận yêu trong bí mật, để Kim Lý nói với truyền thông rằng anh vẫn độc thân.

Người đẹp Kiko Chan - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, người đẹp này còn chia sẻ dòng trạng thái tự kể về mối tình với Kim Lý khiến ai cũng bất ngờ. Cô khẳng định chính nam diễn viên là người đã chủ động theo đuổi và gặp gỡ cô trong 2 năm trước. Kiko Chan còn cho biết sở dĩ cô và Kim Lý chia tay nhau chính vì nhận thấy sự vô tâm, căn bệnh ngôi sao của người yêu cũng như tình cảm lâu dần rạn nứt.

Bài đăng trên trang cá nhân của Kiko Chan nói về chuyện tình cảm của cô và Kim Lý - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Kim Lý hoàn toàn giữ im lặng. Anh không đoái hoài đến người tự xưng là bạn gái cũ của mình. Cũng chính vì thế Kiko Chan phải hứng gạch đá từ dư luận. Đa phần chỉ trích cô hám fame, cố đu bám nam diễn viên "Hương ga" để nổi tiếng. Bởi tất cả chỉ là lời nói một chiều từ cô, vật chứng duy nhất cũng chỉ là bức ảnh cả hai chụp chụp ở một quán bar nào đó rất xa xưa.

Chia sẻ về ồn ào này, Kim Lý cho biết: “Tôi đang yêu một người và tôi luôn rất hạnh phúc bày tỏ điều đó trước công chúng. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đọc được thông tin cho rằng tôi đã có một mối tình bí mật với ai đó suốt 2 năm, đó là hoàn toàn bịa đặt. Tôi luôn hành xử với phụ nữ một cách trân trọng nhất, và sẽ không bao giờ làm những điều tệ hại như tin đồn đó. Tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh lời nói của mình”.

Kiko Chan lại liên tục tỏ ra bức xúc, cho rằng Kim Lý chối bỏ mình và sự thật. Kiko Chan từng viết trên trang cá nhân: “Tôi mất niềm tin vào anh, bị scandal bủa vây, các dư luận trong công ty tôi đang công tác chèn ép hàng ngày đến phải bỏ việc. Tôi mất sự nghiệp. Tại sao anh có thể hai mặt vậy hả anh? Tôi phải làm gì? Tôi phải đứng và làm việc chung với anh và thành công hơn anh tôi mới an lòng. Đó là lý do suốt một năm qua tôi trụ với “nghệ thuật”, phải giỏi và nổi tiếng hơn anh”.

Trải qua scandal tình ái, Kiko Chan trở về Mỹ tiếp tục học diễn xuất, rời khỏi showbiz Việt hoàn toàn. Nhớ về chuyện tình cảm với Kim Lý hơn 3 năm trước, Kiko Chan cho biết mình đã phục hồi hoàn toàn, có thể tự tin nói về những gì đã xảy ra trong quá khứ và nhận lỗi về mình.

Kim Lý cầu hôn Hà Hồ đầu năm 2020 - Ảnh: Internet

Về phần nam diễn viên điển trai, sau tất cả sóng gió tình cảm, vào tháng 10/2017, trong dịp sinh nhật của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà công khai bức ảnh hôn nam diễn viên. Sau đó Kim Lý cũng đáp lại lời ngọt ngào này. Từ đó, cặp đôi chính thức công khai hẹn hò. Sau 3 năm yêu nhau, đầu năm 2020, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà chính thức đăng ký kết hôn. Hiện tại, Kim Lý đang có cuộc sống viên mãn bên Hồ Ngọc Hà, cả hai cùng chăm sóc các con.