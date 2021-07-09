Bị Nhã Phương khóa thẻ ngân hàng, siết chặt chi tiêu, đây là lý lo Trường Giang phải về quê làm phụ hồ?

Sao Việt 09/07/2021 14:05

Cộng đồng mạng xôn xao lý do Trường Giang về quê cuốc đất là do bà xã quản lý tiền bạc, siết chặt chi tiêu. 

Trường Giang, Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng không chỉ nổi tiếng với chuyện tình đẹp mà còn là cặp đôi quyền lực của showbiz Việt. Cả hai sở hữu khối tài sản "khủng". Tuy nhiên, về chuyện tiền nong thì Trường Giang lại bị vợ quản lý khá khắt khe. Nam diễn viên từng chia sẻ tất cả tiền cát-xê đều do vợ giữ và không biết mình nhận được bao nhiêu tiền.

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 Vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh kéo dài, Trường Giang tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật, hình ảnh nam nghệ sĩ về quê làm phụ hồ gây chú ý. 

Trên trang cá nhân, ông xã Nhã Phương đăng ảnh làm phụ hồ đã được một tuần. Dù khá nổi tiếng ở thời điểm hiện tại nhưng ông bố một con vẫn vẫn chịu làm những công việc tay chân. Cộng đồng mạng còn đồn đoán liệu có phải do vợ siết tiền nong mà Trường Giang phải đi làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập? 

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 Trường Giang về quê làm phụ hồ khiến cộng đồng mạng xôn xao - Ảnh: FBNV

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 Cư dân mạng bất ngờ về chuyện Trường Giang về quê làm phụ hồ, liên tục gọi tên Nhã Phương - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong chương trình Chọn ai đây gần đây, "Mười Khó" lại than thở về việc bị bà xã khoá thẻ ngân hàng mà không hề hay biết. Cụ thể, Trường Giang chia sẻ: "Anh chưa bao giờ thấy cọc tiền để mà quăng, chưa từng thấy luôn, không biết con số, tại nó chuyển thẳng qua số khác luôn. Anh đi ăn mà anh tính tiền thì nghĩ đưa thẻ rồi cà, nhân viên nói anh là thể hết hạn, anh chuyển qua tính tiền online thì không phải mã của anh mặc dù tài khoản là tên của anh". Nhiều khán giả phát hiện nữ diễn viên Nhã Phương không chỉ giữ tiền chồng mà còn quản lý khá chặt. 

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 Trường Giang tình nguyện để vợ giữ tiền nong - Ảnh:FBNV

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trường Giang chia sẻ về chuyện vợ siết chặt tiền nong. Rất nhiều lần diễn viên "Mười Khó" cho biết chuyện vợ giữ tiền, tuy nhiên anh thấy điều đó bình thường.

Thậm chí, dù bị quản lý nhưng Trường Giang vẫn tình nguyện đưa hết tiền cho vợ. "Chuyện tôi để vợ giữ tiền, tôi nghĩ là bình thường vì của chồng công vợ. Vợ giữ tiền thì cũng mua đồ lại cho mình, chứ không có gì cả. Hàng ngày tôi chẳng chi tiêu gì cả. Vợ tôi giữ tiền, tôi đi làm có một cô trợ lý do vợ tôi thuê về. Đi quay mà ăn uống gì là cô trợ lý đó sẽ trả tiền, chứ tôi không phải trả. Tôi không có cơ hội tiêu tiền vì đi làm từ sáng đến tối, chẳng tiêu gì hết. Ăn uống thì ăn cơm đoàn luôn. Chỉ có lâu lâu thì cho tiền hai bên cha mẹ thôi chứ bình thường tôi không có cơ hội tiêu tiền".

Tuy nhiên, cộng đồng mạng cho biết, thông tin Nhã Phương không cho Trường Giang tiền chi tiêu khiến nam danh hài phải đi làm phụ hồ cũng chỉ là suy đoán hài hước của dư luận. Bởi lẽ sẽ không có chuyện bà xã của Trường Giang để chồng làm những công việc nặng nhọc đến thế. 

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Từ khóa:   diễn viên Nhã Phương Nhã Phương Trường Giang Vợ chồng showbiz Việt

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