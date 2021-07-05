Nhan sắc của người vợ kín tiếng, hơn Vũ Hà 8 tuổi, từng muốn cưới thêm 'người nữa' cho chồng vì điều này

Vũ Hà sinh năm 1969, từng là một ca sĩ nổi tiếng cùng thời với Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lý Hải. Đến nay, Vũ Hà không còn xuất hiện nhiều trên các sân khấu âm nhạc nhưng những sản phẩm của anh vẫn được công chúng yêu thích.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn được khán giả yêu mến bởi những khoảnh khắc thú vị, hài hước trong cuộc sống hàng ngày do chính anh, bạn bè đăng tải. Mặc dù thường xuyên đăng tải chia sẻ cuộc sống hàng ngày nhưng ca sĩ Vũ Hà lại rất kín tiếng về đời sống gia đình. Chính vì thế ít ai biết nam ca sĩ đã lập gia đình.

Huyền Vân - bà xã Vũ Hà ở độ tuổi U60 vẫn vô cùng sang trọng, quý phái - Ảnh: FBNV

Người vợ kín tiếng Huyền Vân và ca sĩ Vũ Hà - Ảnh: Báo Vietnamnet

Giọng ca Tình là thế từng chia sẻ trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, anh gặp bà xã trong một chuyến đi hát ở Vũng Tàu. Hà Vũ rất ấn tượng với mái tóc dài và sự hoạt ngôn của cô gái Huyền Vân - vợ của nam ca sĩ. Ca sĩ sinh năm 1969 nhớ lại: “Lên xe cô ấy nói chuyện như chim hót. Tôi chọc cô ấy vui lắm. Tối hôm đó, cô ấy để tóc dài lên hát và không ai vỗ tay hết, trong khi tôi được yêu mến". Sau lần ấn tượng đó, cả hai thường đi chơi cùng bạn bè đến khoảng nửa năm sau mới chính thức quen nhau. Lúc cả hai yêu nhau Vũ Hà mới chỉ 24 tuổi còn Huyền Vân đã bước sang tuổi 32, lớn hơn anh 8 tuổi.

Năm 2013, nam xa sĩ bất ngờ tuyên bố có vợ. Đây cũng là lúc sự nghiệp của nam ca sĩ đang ở đỉnh cao. Cuộc hôn nhân của cả hai vấp phải sự phản đối của gia đình, bạn bè. Sau khi kết hôn, Huyền Vân rời ánh đèn sân khấu, cô chuyển sang kinh doanh để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và không lộ diện trước truyền thông.

Thời gian gần đây, Vũ Hà đã thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh của với đến với người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Hai vợ chồng Vũ Hà đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, thị phi. Giờ đây, cả hai không chỉ là vợ chồng mà còn là những người bạn tri kỷ - Ảnh: Báo Vietnamnet

Trải qua nhiều khó khăn, cả hai sắm được căn nhà riêng tại TP.HCM, và mang thai. Tuy nhiên hạnh phúc không tày gang, đứa bé không may bị mất nhưng không phải một mà là 3 lần. Sau 3 lần mất con, bác sĩ thông báo vợ chồng nam ca sĩ không thể có con. Điều này khiến vợ chồng Vũ Hà vô cùng đau đớn.

"Tôi vẫn nhớ buổi sáng hôm đó, cô ấy đang ngồi với tôi thì bị ra máu. Tôi sợ quá, liền chở vào bệnh viện. Đúng như linh tính, bác sĩ nói con tôi không giữ được nữa. Vợ tôi khóc nhiều nhất, tôi cố nén vì nếu khóc theo thì không khí tang thương quá. Tôi khuyên cô ấy: Chắc hai đứa mình không có duyên đón con về nên ở vậy cũng vui rồi", Vũ Hà chia sẻ.

Cũng trong chương trình Chuyện ngại nói với Xuân Lan, nam ca sĩ bộc bạch cũng ao ước có đứa con nhưng “ông trời không cho". Anh nói: “Cũng hư, cũng sẩy thai. Tôi thấy cuộc đời mình bị trễ. Bây giờ tôi 52 tuổi, vợ tôi 60 tuổi rồi, nếu sinh thì đến lúc con mười mấy tuổi thì hai đứa chúng tôi lên bàn thờ ngồi rồi. Tôi biết mình được và mất gì khi có con. Tội cho nó lắm, khi mình không chăm sóc được nó, bỏ rơi nó giữa trần gian. Tôi nhìn thấy có những bạn khi sinh ra không ai chăm sóc, phải ở với bà hoặc cô dì. May mắn lắm thì cuộc đời tụi nó ổn, còn nếu không thì lại trở thành một cái gì đó trong xã hội này".

vợ nam ca sĩ cũng thường xuyên cùng chồng gặp gỡ bạn bè thân thiết - Ảnh: FBNV

Sau nỗi đau, vợ Vũ Hà từng có ý định cho chồng cưới thêm vợ và sinh con, tuy nhiên nam ca sĩ không đồng ý. Đối với nam ca sĩ, Huyền Vân mãi mãi là bà xã của anh. Bà xã của anh cũng vậy, dù bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại về giới tính của chồng, nhưng bà xã Vũ Hà vẫn không quan tâm, vì Huyền Vân hiểu rõ chồng hơn ai hết.

Trong một lần phỏng vấn, Vũ Hà cho biết: "Vợ tôi rất bình thường, không có gì phải lăn tăn cả, giả sử có gia đình đã tan nát từ lâu rồi. Thậm chí, những lần tôi giả gái cũng chính vợ là người chuẩn bị váy áo, phụ kiện cho tôi. Cô ấy hướng dẫn tôi từng cách đi đứng, nói chuyện ra sao cho giống phụ nữ nhất".

Đến nay, sau gần 30 năm bên nhau, cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng trải qua nhiều thị phi, lời đàm tiếu từ xung quanh nhưng hơn ai hết, Vũ Hà cho rằng cả hai đã thấu hiểu rõ về con người của đối phương và luôn biết dung hòa, cảm thông cho nhau.