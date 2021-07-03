Thân Thúy Hà tung bằng chứng 'tố' một siêu mẫu danh tiếng lập mưu hãm hại, moi móc thông tin, truy sát trên đất Mỹ

Sao Việt 03/07/2021 21:03

Thân Thúy Hà tung loạt tin nhắn, "tố" siêu mẫu T. vu khống, từng có ý định "xuống tay" với nữ diễn viên.

Vừa qua, vụ việc diễn viên Thân Thúy Hà và con trai bị một người phụ nữ xúc phạm gây chú ý từ dư luận. Theo Thân Thúy Hà thì người phụ nữ này chính là siêu mẫu T. Không dừng lại ở đó mới đây, nữ diễn viên 43 tuổi tiếp tục chia sẻ loạt bằng chứng khẳng định siêu mẫu T. từng có âm mưu hãm hại, dựng chuyện để vu khống cô. Người này còn liên tục có những lời nói thô tục, mang tính xúc phạm nữ diễn viên.

than thuy ha
 Thân Thúy Hà và con trai - Ảnh: Internet

Thân Thuý Hà chia sẻ: "Thật sự đến giờ phút này tôi cũng không biết tại sao T. thù tôi đến 14 năm. Tôi nhớ lúc T. đem con qua Mỹ định cư, lấy chồng, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Rồi đùng 1 cái T. xích mích gì với anh bạn thân của tôi, rồi không nói chuyện với tôi nữa. Kể từ đó, T. bắt đầu nói xấu, vu khống dựng chuyện, rồi lập mưu hãm hại tôi, thậm chí dọa **** tôi."

than thuy ha
 Những tin nhắn được cho là siêu mẫu T. được Thân Thúy Hà chia sẻ - Ảnh: Kênh 14
than thuy ha
 Tin nhắn của T. được cho là có ý định xuống tay với Thân Thúy Hà - Ảnh: Kênh 14

Thân Thúy Hà còn tiết lộ, một trong những lý do khiến siêu mẫu T. thù ghét cô có thể do ghen tuông. Được biết nữ diễn viên khá thân thiết với chồng của siêu mẫu T.. Có lẽ điều này khiến cho T. nghi ngờ Thân Thúy Hà muốn trở thành vợ của chồng cũ nên mới thường xuyên ghen tuông bóng gió. Nữ diễn viên chia sẻ :"Có thể, anh bạn thân của tôi có quá nhiều chứng cứ liên quan đến chuyện tẩu tán tài sản đang kiện tụng của chồng cũ và T., cũng như các bí mật của T. nên có lẽ cô ấy nghĩ tôi cũng sẽ biết. Hoặc là T. thấy tôi với anh A. (chồng cũ siêu mẫu T.) thời gian gần đây có nói chuyện qua lại trên Facebook nên đâm ra hận thù. Vì T. luôn có vẻ ghen khi bóng gió nói tôi muốn thành bà 5-6 của anh A.. Chuyện này tôi cũng có từng tag thẳng tên anh A. và vợ anh A. vào để làm rõ".

than thuy ha
 Tin nhắn của T. dùng mọi thủ đoạn trục xuất nữ diễn viên về nước - Ảnh: Kênh 14

Thân Thuý Hà cũng chia sẻ về chuyện siêu mẫu T. được cho là dùng thủ đoạn nhằm trục xuất cô khỏi Mỹ: "Khi qua Mỹ sinh con, tôi không biết bằng cách nào vợ chồng T. truy tìm thông tin ngày giờ xuất cảnh cũng như chuyến bay. Hồ sơ giấy tờ cá nhân xuất cảnh của tôi, cổ cũng lấy được hết thông tin. Tôi rất thắc mắc vì chuyện này vi phạm pháp luật mà tại sao vẫn có người giúp cho T.. Bên Mỹ thì vợ chồng T. nhờ nhiều người truy tìm nhà ở, thông tin bệnh viện cũng như phòng khám, bác sĩ trong quá trình tôi sinh con để gửi đơn lên sở di trú Mỹ trục xuất tôi về Việt Nam. Lúc ấy tôi rất hoang mang, không biết T. có âm mưu làm gì ảnh hưởng đến 2 mẹ con tôi không vì cô ấy từng nói muốn giết tôi.

Trước đó, hôm 1/5 tôi có viết status đưa các hình ảnh T. lập mưu hại tôi bên Mỹ, vu khống tôi một cách thô tục. Khi ấy tôi đã kêu thẳng tên T. mời gặp uống ly cafe nói chuyện, lúc đó tôi biết T. đang ở Việt Nam nhưng không lên tiếng. Khi T. vừa về tới Mỹ là bắt đầu gây sự".

Hiện tại, chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận sôi nổi về những điều mà diễn viên Thân Thúy Hà nói về siêu mẫu T.

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