Con trai tuổi 18 của Cát Phượng - Thái Hòa bất ngờ xuất hiện 'lớn nhanh như thổi', lộ mối quan hệ với 'cha dượng' Kiều Minh Tuấn

Cát Phượng đăng tải hình ảnh con trai cao 1m74, hé lộ mối quan hệ của con trai với Kiều Minh Tuấn nhưng nhân vật được nhắc tới nhiều nhất lại là Thái Hòa.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng đã đăng tải lại hình ảnh xưa và nay của cậu con trai đầu khiến ai nấy đều bất ngờ. Cậu bé ngày nào giờ đã là chàng trai tuổi 18, trông rất chững chạc và hẳn sẽ là bờ vai vững chắc cho mẹ sau này. Hình ảnh của cu Bom ngày còn nhỏ - Ảnh: Internet Cát Phượng và cu Bom - Ảnh: FBNV Cát Phượng và hình ảnh lúc bé của cu Bom - Ảnh: Internet Qua những tấm hình do Cát Phượng đăng tải, có thể thấy cậu bé có đôi mắt, môi và dáng đứng khá giống bố. Được biết, ở tuổi 18, con trai Cát Phượng cao 1m74 và đang theo học tại một trường Quốc tế. Nữ diễn viên còn tiết lộ: "Hiện tại Bom rất giỏi tiếng Anh và tự lên mạng học tiếng Nhật". Chắc hẳn, Cát Phượng rất tự hào về cậu con trai của mình.

Cu Bom nay đã là chàng thanh niên, có thể là bờ vai vững chắc cho mẹ - Ảnh: FBNV Cu Bom chính là con chung của Cát Phượng và Thái Hòa. Cả hai từng yêu nhau 4 năm, sau khi có cu Bom, cả hai chính thức kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Cát Phượng và Thái Hòa chỉ kéo dài 7 ngày. Trong chương trình Sau ánh hào quang, khi nhắc về cuộc hôn nhân "chớp nhoáng" của mình, Cát Phượng chia sẻ: “Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh để giờ thương Bom không có mái ấm trọn vẹn”. Cát Phượng và Thái Hòa, cu Bom lúc còn mặn nồng - Ảnh: Internet Sau khi ly hôn, Cát Phượng là người trực tiếp nuôi dưỡng và chăm sóc con. Chứng kiến sự trưởng thành của con trai, Cát Phượng không khỏi xúc động. Cô viết: "Mới ngày nào háo hức chờ đón Bom chào đời, rồi chạy tìm trường cho Bom khi Bom vào cấp 3. Vậy đó, mà giờ cu Bom đã sắp 18 rồi. Bom càng lớn càng ngoan, hiểu chuyện. Bom rất đàn ông mọi người ạ".

Cát Phượng bên cạnh tình trẻ Kiều Minh Tuấn và cu Bom - Ảnh: FBNV Trong bài viết của mình, Cát Phượng cũng hé lộ mối quan hệ giữa Bom và Kiều Minh Tuấn: "Mẹ Cát thích nhất và thương nhất ở Bom: ít nói, nhưng đã nói thì không ít. Kkk. Bom điềm đạm, điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, từ từ xử lý. Bom rất biết quan tâm đến mọi người xung quanh và yêu thương mẹ, ngoại, chú Tuấn. Là một người mẹ, Cát chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi thấy con lớn lên từng ngày khỏe mạnh và biết yêu thương, quan tâm người xung quanh". Dòng trạng thái xúc động của Cát Phượng khi nhắc tới cậu con trai - Ảnh: FBNV Dưới bài đăng của Cát Phượng, cộng đồng mạng liên tục gọi tên Thái Hòa - Ảnh: FBNV Dưới bài đăng của nữ diễn viên, nhiều khán giả không ngần ngại nhận xét cậu bé Bom ngày nào càng lớn càng giống bố. Rất nhiều người hâm mộ còn gọi hẳn tên Thái Hòa. Đáp lại, một bình luận của người hâm khi nhận xét "Nhìn cháu giống anh Hòa quá chị", Cát Phượng cũng vui vẻ trả lời "Chị đẻ mướn". Hiện tại rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp dành lời khen cho cậu con trai đầu của nữ diễn viên.

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