Cường Đô La lần đầu đăng đàn trên mạng xã hội bức xúc về chuyện 'nợ nần hàng trăm tỷ đồng'

Sao Việt 05/07/2021 19:49

Có lẽ đây là lần đầu tiên Cường Đô La bài tỏ thái độ gay gắt như vậy trên mạng xã hội.

Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, anh là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có, Cường Đô La còn được biết đến với thú vui sưu tập siêu xe đắt đỏ và những cuộc tình với các bóng hồng showbiz Việt. Vì vậy, tình hình kinh doanh và cuộc sống của anh luôn được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. 

cuong do la
 Cường Đô La - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sáng ngày 5/7, trên trang cá nhân Cường Đô La bất ngờ đăng status bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh vợ chồng anh bị đưa vào một bài viết có nội dung sai lệch. Cụ thể, bài đăng này viết về một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, chủ doanh nghiệp đang vay hàng trăm tỷ. Đồng thời, bài viết khẳng định Cường Đô La chính là chủ doanh nghiệp này. Sau khi nắm được thông tin sai lệch, "đại gia phố núi" chính thức lên tiếng đính chính vợ chồng anh không hề liên quan gì tới doanh nghiệp này.

cuong do la
 Cường Đô La bức xúc với bài viết có nội dung sai lệch về anh và gia đình - Ảnh: FBNV
cuong do la
Hình ảnh trong bài đăng sử dụng hình ảnh Cường Đô Là và Đàm Thu Trang, khẳng định vợ chồng anh là chủ doanh nghiệp đang gặp khó khăn - Ảnh: Internet

Cường Đô La viết: "Vợ chồng tôi hoàn toàn không liên quan cũng như không giữ bất cứ một vai trò và vị trí nào trong công ty được nêu trong nội dung bài viết, nhưng không hiểu sao... lại sử dụng hình ảnh của vợ chồng tôi để minh họa cho bài của mình. Việc này gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của vợ chồng tôi cũng như gây hoang mang và thông tin sai sự thật đến các độc giả!".

cuong do la
 Chiều cùng ngày, Cường Đô La thông báo sự việc đã được giải quyết - Ảnh: FBNV 

Sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang, trang cá nhân của Cường Đô La chỉ thường xuyên đăng tải hình ảnh của vợ con và cuộc sống đời thường. Có lẽ sự việc lần này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của vợ chồng anh nên nam doanh nhân mới công khai bày tỏ sự phẫn nộ như vậy.

Đến chiều cùng ngày, Cường Đô La cho biết đã giải quyết xong sự việc. Nam doanh nhân hi vọng tiếp tục được mọi người quan tâm và ủng hộ. 

Nam MC hạng A bị 'tố' bắt ekip chờ 3 tiếng, phát ngôn gây sốc: 'Đây là thời của anh nên chờ là chuyện đương nhiên'

Nam MC hạng A bị 'tố' bắt ekip chờ 3 tiếng, phát ngôn gây sốc: 'Đây là thời của anh nên chờ là chuyện đương nhiên'

Đã đi trễ 3 tiếng, nam MC hạng A không một lời xin lỗi còn có phát ngôn xanh rờn khiến ekip "ngỡ ngàng rồi bật ngửa". 

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La Đàm Thu Trang đại gia phố núi doanh nhân nổi tiếng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"