Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, anh là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có, Cường Đô La còn được biết đến với thú vui sưu tập siêu xe đắt đỏ và những cuộc tình với các bóng hồng showbiz Việt. Vì vậy, tình hình kinh doanh và cuộc sống của anh luôn được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

Cường Đô La - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sáng ngày 5/7, trên trang cá nhân Cường Đô La bất ngờ đăng status bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh vợ chồng anh bị đưa vào một bài viết có nội dung sai lệch. Cụ thể, bài đăng này viết về một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, chủ doanh nghiệp đang vay hàng trăm tỷ. Đồng thời, bài viết khẳng định Cường Đô La chính là chủ doanh nghiệp này. Sau khi nắm được thông tin sai lệch, "đại gia phố núi" chính thức lên tiếng đính chính vợ chồng anh không hề liên quan gì tới doanh nghiệp này.