Có lẽ đây là lần đầu tiên Cường Đô La bài tỏ thái độ gay gắt như vậy trên mạng xã hội.
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Cường Đô La tên thật là Nguyễn Quốc Cường, anh là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng về độ giàu có, Cường Đô La còn được biết đến với thú vui sưu tập siêu xe đắt đỏ và những cuộc tình với các bóng hồng showbiz Việt. Vì vậy, tình hình kinh doanh và cuộc sống của anh luôn được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.
Tuy nhiên sáng ngày 5/7, trên trang cá nhân Cường Đô La bất ngờ đăng status bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh vợ chồng anh bị đưa vào một bài viết có nội dung sai lệch. Cụ thể, bài đăng này viết về một doanh nghiệp đang gặp khó khăn, chủ doanh nghiệp đang vay hàng trăm tỷ. Đồng thời, bài viết khẳng định Cường Đô La chính là chủ doanh nghiệp này. Sau khi nắm được thông tin sai lệch, "đại gia phố núi" chính thức lên tiếng đính chính vợ chồng anh không hề liên quan gì tới doanh nghiệp này.
Cường Đô La viết: "Vợ chồng tôi hoàn toàn không liên quan cũng như không giữ bất cứ một vai trò và vị trí nào trong công ty được nêu trong nội dung bài viết, nhưng không hiểu sao... lại sử dụng hình ảnh của vợ chồng tôi để minh họa cho bài của mình. Việc này gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân của vợ chồng tôi cũng như gây hoang mang và thông tin sai sự thật đến các độc giả!".
Sau khi kết hôn với Đàm Thu Trang, trang cá nhân của Cường Đô La chỉ thường xuyên đăng tải hình ảnh của vợ con và cuộc sống đời thường. Có lẽ sự việc lần này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của vợ chồng anh nên nam doanh nhân mới công khai bày tỏ sự phẫn nộ như vậy.
Đến chiều cùng ngày, Cường Đô La cho biết đã giải quyết xong sự việc. Nam doanh nhân hi vọng tiếp tục được mọi người quan tâm và ủng hộ.