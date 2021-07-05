Nam MC hạng A bị 'tố' bắt ekip chờ 3 tiếng, phát ngôn gây sốc: 'Đây là thời của anh nên chờ là chuyện đương nhiên'

Đã đi trễ 3 tiếng, nam MC hạng A không một lời xin lỗi còn có phát ngôn xanh rờn khiến ekip "ngỡ ngàng rồi bật ngửa".

Từ trước nay, những người nổi tiếng vẫn luôn được mọi người săn đón, "o bế" chính vì vậy không ít người lầm tưởng mình là "cái rốn của vũ trụ". Trong giới showbiz, có không ít những lời đồn đại về cách làm việc của vài người nghệ sĩ được cho là mắc bệnh ngôi sao. Họ quen được săn đón và o bế nên cũng có thái độ ngạo mạn và làm việc không chuyên nghiệp. Mới đây, trên các diễn đàn mạng lại râm ran câu chuyện một nam MC kiêm diễn viên sao hạng A. Sau nhiều năm lăn lộn trong giới showbiz, anh được đánh giá là một nghệ sĩ tài năng, giỏi giang và được đánh giá là người kéo rating của nhiều chương trình. Tưởng chừng với kinh nghiệm bao năm trong showbiz sẽ giúp anh biết cách hành xử nhưng không phải vậy!

Nam MC hạng A tới muộn trong một buổi quay hình cho bộ phim điện ảnh chiếu dịp Tết 2019 - Ảnh: Internet Theo như một số thông tin cho hay, câu chuyện xảy ra tại buổi quay phim điện ảnh chiếu vào dịp Tết năm 2019. Không biết có phải vì bận công việc đột xuất gì hay không mà tới sát giờ quay nhưng nam MC hạng A này vẫn chưa xuất hiện. Trong lúc Nhà sản xuất nóng ruột từng giây để chi trả cho cảnh quay, nhưng 3 giờ sau mới thấy bóng dáng của nam MC. Những tưởng sau khi đến trễ, sao hạng A sẽ thể hiện cách hành xử của một người chuyên nghiệp là xin lỗi ekip làm phim. Tuy nhiên, có vẻ lời xin lỗi khó nói ra, nhất là đối với một người nổi tiếng. Không những vậy, nam MC còn khiến mọi người "bất ngờ, ngơ ngác rồi bật ngửa" với phát ngôn: “Đây là thời của anh nên chuyện mọi người chờ anh là chuyện đương nhiên”.

Đúng thật, đây là thời của anh, việc mời được anh quả thực rất khó nhưng có lẽ với số tiền nhà sản xuất bỏ ra cũng như công sức của cả đoàn xứng đáng nhận được một thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn. Cộng đồng mạng đồn đoán về nhân vật MC hạng A - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin sao nam hạng A đi trễ 3 tiếng vẫn đang là chủ đề bàn tán hết sức sôi nổi của cộng đồng mạng. Thực hư thông tin chưa biết chắc chắn là ai, tuy nhiên dưới bài đăng, nhiều người không ngại gọi tên hai vị MC "quốc dân" nổi tiếng Việt Nam hiện nay.

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