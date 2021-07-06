Vụ Hoàng Thùy bị réo tên trong drama 'Á hậu hống hách': Người trong cuộc chính thức lên tiếng, tiết lộ thái độ 'không thể tin' từ đàn chị

Sao Việt 06/07/2021 09:28

Sau nhiều đồn đoán, Lê Thanh Thảo - người bị cho là đã "cầm nhầm đồ" của Hoàng Thùy đã chính thức lên tiếng.

Vài ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục bán tán rôm rả về câu chuyện "Where’s my Xà Leo?" tại hậu trường Fashion Week tại Việt Nam. Cụ thể, trong lúc mọi người chuẩn bị cho show diễn thì một Á hậu hét thất thanh: "Where’s my Xà Leo?" khiến mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, nàng Á hậu này đang tìm chiếc túi của mình, người mà cô nghi ngờ là một cô người mẫu. Tuy chưa biết đầu đuôi ra sao, nàng hậu đã vội gán cho cô người mẫu tội ăn cắp và không ngừng làm ầm ĩ. 

Where's My Xà Leo
Á Hậu Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Theo đồn đoán từ cư dân mạng thì nàng hậu chính là Á hậu Hoàng Thùy và người bị cho là "cầm nhầm đồ" của Hoàng Thùy là người mẫu Lê Thanh Thảo. Khi Hoàng Thùy la lên hỏi túi của mình đâu thì một nhân viên đã nói Lê Thanh Thảo cầm ra ngoài, túi của Hoàng Thùy lúc đó là túi vải chứ không phải Chanel nhưng chứa nhiều đồ quan trọng.

Where's My Xà Leo
Người mẫu Lê Thanh Thảo - Ảnh: FBNV 
Where's My Xà Leo
 Nàng mẫu sinh năm 1993 cho biết hiện tại, cô vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ phía Hoàng Thùy - Ảnh: FBNV

Mới đây, ngày 5/7, Lê Thanh Thảo - nhân vật trong cuộc đã chính thức lên tiếng đính chính lại mọi việc. Trên trang cá nhân, nàng mẫu đã có bài viết khá dài để kể lại câu chuyện vừa xẩy ra với mình. Cô thừa nhận mình là nhân vật được nói đến trong câu chuyện trên. Đồng thời, cô cũng kể lại sự việc của ngày hôm đó. Cụ thể, khi Thanh Thảo đang ngồi chờ diễn thì Hoàng Thùy bất ngờ lao tới chỗ cô ngồi rồi nói những câu nặng nề và vu cho đồng nghiệp ăn cắp. Vì quá sốc, nàng mẫu chỉ biết khóc, sau đó, nhân viên hậu trường mới ra giải thích là không biết túi đó của Hoàng Thùy nên mới treo đại ở chỗ mà Lê Thanh Thảo đang ngồi. Dù mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nhưng tới thời điểm hiện tại Lê Thanh Thảo vẫn chưa nhận được lời xin lỗi của Hoàng Thùy.

Where's My Xà Leo
 Bài đăng đính chính của Lê Thanh Thảo trên trang cá nhân về sự việc 'Where's My Xà Leo?' - Ảnh: FBNV

Lê Thanh Thảo sinh năm 1993, cô từng tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model sau Hoàng Thùy 1 năm. Tuy nhiên, cô phải dừng chân ở top 10. Sau cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp. 

Where's My Xà Leo
 Sau sự việc, Hoàng Thùy vẫn chưa có động thái nào mới, trên trang cá nhân cô chỉ đăng tải dòng trạng thái thà có một người bạn tốt còn hơn một ngàn đứa bạn giả tạo - Ảnh: FBNV

Về phía Hoàng Thùy, sau khi sự việc diễn ra trên trang cá nhân của cô chỉ đăng duy nhất một dòng trạng thái: "Thà có 1 người bạn tốt còn hơn có một ngàn đứa bạn giả tạo". Dù thực hư câu chuyện ra sao chỉ có người trong cuộc mới rõ, tuy nhiên tới nay câu chuyện "Where’s my Xà Leo?" vẫn được netizen bàn luận sôi nổi.

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Từ khóa:   Hoàng Thùy người mẫu Lê Thanh Thảo cầm nhầm đồ Hoàng Thùy

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