Sau màn bóc trần 'dĩ vãng' với Vy Oanh, Hoa hậu Thu Hoài đăng đàn ẩn ý sâu cay về 'vỏ bọc 1000 lớp'

Sau buổi livestream của Hoa hậu Thu Hoài, Vy Oanh bức xúc đáp trả. Nữ ca sĩ đồng quê tung tin nhắn từ năm 2016, cho biết những gì nàng Hậu kể là bịa đặt sai sự thật. Dựa trên tin nhắn, Vy Oanh được mời đi hát cho sự kiện thành lập công ty của Thu Hoài. Cụ thể, trong đoạn tin nhắn giữa Vy Oanh và Thu Hoài, nữ ca sĩ nhắn: "Em hát miễn phí cho chị không sao nhưng gọi nhóm múa thì phải trả tiền ấy chị ạ", sau đó Thu Hoài đã đồng ý và kêu nữ ca sĩ báo giá nhóm múa.

Lùm xùm drama dài tập giữa Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng chưa dứt thì mới đây, trưa ngày 8/7, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ livestream kể rõ ân oán trong quá khứ với Vy Oanh. Câu chuyện giọng ca Đồng xanh làm việc không chuyên nghiệp khiến sự kiện lớn của công ty Thu Hoài bị ảnh hưởng và hét giá cát-xê cũng được tiết lộ từ phía nàng hậu.

Sau màn đáp trả thẳng thắn của Vy Oanh, chiều nay (9/7), Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012 bỗng có động thái mới gây chú ý trên trang cá nhân.

Theo đó, nàng Hậu đã ẩn ý nhắc đến những chuyện dối trá với thái độ căng đét: "Sự thật dù có được giấu trong 1000 lớp vỏ bọc thì nó rốt cuộc vẫn tồn tại mà thôi. Có gói ghém che đậy sự thật bằng điều gì đi nữa cũng là vô ích, đặc biệt là khi che đậy chúng bằng những điều dối trá!"

Mặc dù không chỉ đích danh ai nhưng hành động của Thu Hoài khiến nhiều người cho rằng cô đang muốn ám chỉ đến lùm xùm với Vy Oanh. Tuy nhiên, rất có thể đây chỉ là câu nói vu vơ của Thu Hoài, không có ý chỉ trích ai để dẫn dắt đến câu chuyện từ thiện ở Sài Gòn.

Trước đó, Hoa hậu Thu Hoài còn khẳng định: "Tui mà có sai một chút nào á thì trời chu đất diệt. Tui mà có sai một chút nào thì đi máy bay về Việt Nam nó rớt **** m** nó". Con Hoài này một là không nói, hai là không bao giờ nói dối chứ không có cái kiểu nói tào lao". Với màn drama này, cư dân mạng không khỏi hoang mang vì trong livestream Hoa hậu Thu Hoài đã khẳng định chắc nịch và dám dùng cả lời thề độc.

Không ít người lại tỏ ra nghi ngờ liệu rằng Vy Oanh đã tung ra hết toàn bộ tin nhắn hay chưa? Một số khác khuyên nữ ca sĩ nên giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị sinh nở.

Hiện tại, cả hai vẫn chưa có động thái gì mới về câu chuyện drama trên nhưng cộng đồng mạng vẫn mong nàng Hậu có thể lên tiếng nói rõ về sự việc trên.