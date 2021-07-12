Giữa lúc bị khởi kiện liên tiếp, 'quý bà' Thu Hoài lại kể chuyện ca kỹ dùng 'bùa mỡ người' mê hoặc đàn ông đầy ẩn ý

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày (từ 9/7 - 11/7), Hoa hậu Thu Hoài đã vướng vào 2 vụ khởi kiện, một là của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và sáng nay là của Vy Oanh. Bên cạnh đó, nàng Hậu còn 1 lần bị cảnh cáo sau khi tiết lộ những tin nhắn trò chuyện riêng tư với Vy Oanh vào năm 2016.

Sáng ngày 11/7, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi Vy Oanh chính thức tuyên bố khởi kiện Hoa hậu Thu Hoài về những phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Đáng chú ý, trong nội dung mà bà mẹ 3 con nhắc tới là giai thoại về thứ son được làm từ mỡ người. Theo những lời đồn đại thì đây là loại son thường được các cô gái bán phấn buôn hương, vũ nữ, ca kỹ phòng trà sử dụng để mê hoặc đàn ông. Khi người phụ nữ bôi thứ son này, nói gì đàn ông cũng nghe theo và mê mệt giọng nói, giọng hát của cô ta. "Nên dù giọng cô ta có khàn như vịt đực hay hát sai lời tùm lum thì trong tai người kia, đó vẫn là tiên nhạc", Hoa hậu Thu Hoài viết.

Mặc dù đang bị Vy Oanh khởi kiện nhưng Hoa hậu Thu Hoài vẫn chưa có phát ngôn nào liên quan tới những drama trên. Động thái mới nhất của Hoa hậu Quý bà lại là một bài đăng có nội dung về giai thoại "bùa mỡ người".

Hoa hậu Quý bà còn nhắc lại tích xưa - nhân vật cô Ba Trà, người phụ nữ được mệnh danh là đẹp nhất Sài Gòn một thời. Theo như bài viết của Hoa hậu Thu Hoài, cô Ba Trà cũng từng bị đồn chơi bùa son khiến những người đàn ông tài giỏi, vợ đẹp con khôn sẵn sàng vứt bỏ tất cả để đến với người phụ nữ đã cặp kè với gần hết giới có tiền tại Sài Gòn…



Bài đăng của Hoài Thu về giai thoại son môi - Ảnh: Chụp màn hình NV

"Cũng chẳng phải tại bùa, kiểu người phụ nữ chỉ biết bán nhan sắc, thân thể để mưu sinh thì tới khi nhan sắc tàn tạ, họ phải sống trong thiếu thốn, cực khổ cũng là điều đúng đắn. Chẳng có thứ bùa ngải nào thay đổi được vận mệnh, cũng như chẳng thứ sức mạnh nào che đậy được bản chất bên trong tâm của mỗi người. Và càng che lâu, khi bộc phát ra thì hậu quả càng thê thảm…

Nếu có thể thay đổi số phận của con người, đó chỉ có thể là nỗ lực và cố gắng. Chứ không thể là lừa dối, che đậy và mượn nhờ những thứ sức mạnh tối tăm!", Hoa hậu Thu Hoài viết.

Chẳng biết trong bài đăng của mình, Thu Hoài có định gửi gắm tới ai hay có "thông điệp" gì hay không? Bên dưới bài đăng về giai thoại son môi này, cư dân mạng đã vào bình luận rần rần, khen ngợi tấm tắc sự thông minh, sâu sắc của nàng Hậu. Nhiều người còn cho rằng nàng Hậu đang nhắc đến một nhân vật nào đó. Tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán, suy diễn của cộng đồng mạng mà thôi. Còn nàng Hậu vẫn không hề lên tiếng xác thực bất cứ điều gì.



Dưới bài đăng của HH Thu Hoài, cộng đồng mạng liên tục bình luận khen sự thông minh, sâu sắc - Ảnh: Chụp màn hình NV

Tuy vậy, qua bài đăng của Hoa hậu Thu Hoài, ngẫm đi, nghĩ lại mới thấy, status không chỉ kể giai thoại xưa mà còn là "bài học đầy ẩn ý" nhắc nhở những người đang mê muội tin vào bùa ngải có thể thay đổi được vận mệnh. Sự thật thì chẳng có sức mạnh siêu nhiên nào có thể thay đổi số phận của con người. Nếu có thì chính là nỗ lực và cố gắng của mỗi người. Cũng như chẳng thứ sức mạnh nào che đậy được bản chất bên trong mỗi người. Sự thật thì không thể nào lừa dối, che đậy mãi.

Hiện tại, drama giữa Hoa hậu Quý bà và những nhân vật liên quan vẫn đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Tuy nhiên, trên trang Thu Hoài chỉ đều đặn cập nhật status thông báo làm từ thiện mùa dịch hoặc những bài viết về giai thoại chứ không hề đả động đến những sự việc kiện tụng.