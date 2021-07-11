NÓNG: Sau vụ kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh khởi kiện Hoa hậu Thu Hoài, tiết lộ 'giúp người người trả oán'

Sao Việt 11/07/2021 11:24

Sáng sớm ngày 11/7, dân tình lại được phen xôn xao vì sau bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh cho biết sẽ khởi kiện Hoa hậu Thu Hoài. 

Sau chuỗi ngày đấu tố qua lại với bà Phương Hằng chưa hồi kết thì gần đây, Vy Oanh tiếp tục vướng phải thị phi với Hoa hậu Thu Hoài. Nguồn cơn bắt đầu từ vụ việc Hoa hậu Thu Hoài livestream "một lần kể hết" những mâu thuẫn của cả hai trong quá khứ. Nàng hậu kể tội Vy Oanh từng "hét" giá cát xê, còn kéo cả dàn vũ đoàn lên diễn rồi đòi 50 triệu đồng,...

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 Ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: FBNV

Trước động thái này, nữ ca sĩ Đồng Xanh đã tung hàng loạt tin nhắn được coi là bằng chứng để khẳng định Hoa hậu Thu Hoài nói sai sự thật. Ngoài ra, sáng ngày 11/7, trên trang cá nhân, Vy Oanh thông báo chính thức khởi kiện Hoa hậu Quý bà Thu Hoài.

NÓNG: Sau vụ kiện bà Phương Hằng, Vy Oanh khởi kiện Hoa hậu Thu Hoài, tiết lộ 'giúp người người trả oán' - Ảnh 2
  Vy Oanh khởi kiện Hoa hậu Thu Hoài - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định, những oan ức mà cô phải chịu đựng bao năm là do Hoa hậu Thu Hoài mà ra. Nữ ca sĩ viết: "Mọi oan ức mà tôi phải chịu đựng đến hôm nay cũng từ do sự đặt điều vu khống của bà Thu Hoài từ trước năm 2019, trong khi tôi với bà ta không có thù oán gì. Tôi đã bỏ qua nhiều lần nhưng đến hôm nay vẫn tính nào tật nấy, lại tiếp tục livestream vu khống một lần nữa, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự tôi. Dám lấy mạng sống ra thề để vu khống tôi nhưng live xong thì lại xoá?!"

Chính vì nhiều lần bỏ qua nhưng Hoa hậu Hoài Thu vẫn chứng nào tật nấy, cô "tố" bà mẹ 3 con tự tiếp cận mình để lợi dụng, nhờ vả mình, mặt khác lại đố kị ghen ghét. 

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 Hoa hậu Thu Hoài - Ảnh: FBNV

"Thu Hoài ảo quyền lực, một mặt tự tiếp cận làm quen để lợi dụng nhờ vả tôi, mặt khác ganh ghét đố kị và muốn tôi phải nghe lời như kiểu bà ấy đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê tôi làm đại diện, trong khi tôi đang làm free cho bà ấy từ quảng cáo đến show diễn và không có sự ràng buộc gì. Dù tôi không thân thiết với bà Hoài.

Khoảng năm 2012 trở đi, những năm đó tôi đang rất nổi tiếng kể từ album Fly Đồng Xanh, cát-xe cho 1 lần quay quảng cáo ví như của 1 thương hiệu mì đã vào khoảng hơn 200 triệu. Thời điểm này chưa ai biết đến Thu Hoài và bà ấy đang muốn pr để gia nhập showbiz. Tuy nhiên, tôi đã giúp bà ấy nhiều thứ không công nhưng "giúp vật vật trả ơn giúp người người trả oán"

Tôi đã làm việc với luật sư và chính thức khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu Hoài - CEO TMV Khơ Thị. Đã đến lúc cần làm hết một lần cho rõ, nhờ pháp luật anh minh trả lại sự công bằng, trong sạch cho tôi.", nữ ca sĩ gay gắt viết.

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 Hoa hậu Hoài Thu vẫn chưa có phát ngôn nào về vụ việc này - Ảnh: Chụp màn hình

 

Hiện tại, phía Hoa hậu Quý bà vẫn giữ im lặng trong suốt mấy ngày. Trên trang cá nhân của bà mẹ 3 con chỉ cập nhật những thông tin về việc hỗ trợ những người khó khăn trong thời điểm dịch covid 19 diễn biến phức tạp. 

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Động thái 'khác lạ' của Thu Hoài khi bị 'đào' lại quá khứ mua giải Hoa hậu

Sau loạt lùm xùm với Vy Oanh, Hoa hậu Thu Hoài bị đào lại chuyện từng mua giải trong cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012 được tổ chức tại Mỹ vào tháng 12/2012.

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Vy Oanh và Hoa hậu Thu Hoài Hoa hậu Hoài Thu

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