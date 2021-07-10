Giữa lùm xùm 'ăn cắp túi Xà Leo' của Hoàng Thùy và đàn em, một nhiếp ảnh gia nhắc khéo 'đừng để vạch mặt'

Sao Việt 10/07/2021 08:38

Hiện tại, cộng đồng mạng đang hết sức tò mò về nhân vật mà nhiếp ảnh gia Milor Trần nhắc đến trong bài đăng của mình. Hơn thế nữa, người này từng gây ra chuyện gì mà khiến đàn anh "nắm thóp", dằn mặt hãy sống biết điều.

Drama "Where's my Xà Leo" giữa Hoàng Thùy và Lê Thanh Thảo dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây, nhiếp ảnh gia Milor Trần - người từng cộng tác với cả Hoàng Thùy, Lê Thanh Thảo bất ngờ đăng tải trạng thái "mắng vốn" một người đàn em trên trang cá nhân khiến dân tình xôn xao.

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 Nhiếp ảnh gia Milor Trần - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Milor Trần không chỉ đích danh đang nói về ai và chuyện mình đang nhắc đến là gì, tuy nhiên với qua cách trả lời khán giả nhiều người đồn đoán anh đang nhắc đến drama của một người không cần nói tên nhưng ai cũng biết.

milor tran
 Milor Trần và Lê Thanh Thảo là hai anh em khá thân thiết - Ảnh: FBNV

Milor Trần bóng gió một nhân vật làm sai nhưng không dám nhận, ngược lại đã làm sai nhưng vẫn muốn đi kiện. Nam nhiếp ảnh gia còn tố người này có lối hành xử bề trên với người khác. Đồng thời, nhắc nhở người này hãy sống biết điều, đừng để anh phải vạch mặt. 

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 Bài đăng khá dài của Milor Trần trên trang cá nhân về nhân vật làm sai không xin lỗi - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nam nhiếp ảnh gia viết: "Ủa rốt cuộc một lời xin lỗi nó khó nói đến vậy hả? Sai thì nhận chết ai hả em? Hậu trường cả trăm con người, cả người mẫu, cả những người em gọi là thầy đều chứng kiến thì em muốn kiện là kiện cái gì? Em nghĩ họ không dám nói thẳng tên vì sợ em à? Họ mới chính là người đang cho em một con đường sống và làm nghề đấy!!!! Danh dự người khác không quan trọng bằng em à? Từ bao giờ, em cho mình cái quyền cư xử bề trên với người khác vậy? Em đừng quên em từng nhắn tin xin lỗi anh vì chuyện quá khứ trẻ người non dạ, anh đã bảo cho qua đừng nhắc tới nữa thì tốt nhất hãy biết điều, đừng để anh vạch mặt ra thì nhục lắm. Đến lúc đó, em muốn kiện anh luôn thì mời, anh tiếp hết. Chuyện đã im ắng mấy ngày mà em còn thích gọi điện quậy cho đục nước thì cứ việc nhé".

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 Nhiếp ảnh gia tiếp tục đăng tải bày tỏ sự bức xúc của mình đối với nhân vật sai không chịu xin lỗi, khẳng định ai bị vu oan sẽ bảo vệ đến cùng - Ảnh: FBNV

Sau bài đăng dài, mới đây Milor Trần tiếp tục đăng tải trạng thái nhằm khẳng định, nếu người thân, bạn bè thân thiết của anh bị vu oan trắng trợn thì anh: "Sẵn sàng sôi máu và quyết liệt bảo vệ đến cùng bất chấp tất cả, không phải vì mình sống bầy đàn mà hùa theo cắn xé người khác mà vì bọn mình là một gia đình, và gia đình thì phải bảo vệ nhau đến cùng, thế thôi".

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 Khán giả dường như biết nhân vật mà Milor Trần nhắc đến là ai dù anh không hề nói ra danh tính - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài đăng của nam nhiếp ảnh gia, nhiều người bóng gió cho rằng anh đang nói tới drama "Where's my Xà Leo" giữa Hoàng Thùy và Lê Thanh Thảo. Tuy nhiên, thực hư về danh tính nhân vật mà nam nhiếp ảnh gia nhắc đến là ai thì cộng đồng mạng vẫn chưa rõ.

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Từ khóa:   Lê Thanh Thảo Hoàng Thuỳ bị tố vu oan đồng nghiệp ăn cắp Hoàng Thùy

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