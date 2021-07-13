Cư dân mạng tìm được chi tiết chứng minh Hari Won đang mang thai?

Cover một điệu nhảy, Hari Won để lộ bụng lớn lồ lộ khiến người hâm mộ vô cùng xôn xao.

Vợ chồng Trấn Thành, Hari Won đã về chung một nhà hơn 4 năm, cả 2 vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ, quan tâm ngọt ngào như lúc mới yêu. Vì vậy, cặp đôi luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Cũng vì thế, người hâm mộ luôn mong Hari và Trấn Thành nhanh chóng có con đầu lòng để đời sống hôn nhân thêm trọn vẹn. Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won - Ảnh: Internet Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng liên tục đồn đoán việc Hari Won đang mang thai con đầu lòng. Đặc biệt, mới đây trên trang tiktok, Hari Won chia sẻ một đoạn clip ngắn nhún nhảy theo đoạn nhạc. Đáng chú ý, bà xã của Trấn Thành diện một chiếc váy dáng rộng, khéo léo che đi vòng 2 của mình.

Hari Won lộ nghi vấn vòng 2 lớn - Ảnh chụp màn hình NV Cư dân mạng đồn đoán bà xã Trấn Thành đang mang thai con đầu lòng - Ảnh chụp màn hình NV Ở dưới clip phần bình luận đoạn clip, nhiều cư dân mạng cũng để lại lời nhắn nói về nghi vấn bầu bí của bà xã Trấn Thành. Cư dân mạng bình luận: "Nhìn bụng chị như có baby ý", "Có ai giống tôi nhìn thấy bụng của chị Hari không?"... Rất nhiều fan bình đồn đoán Hari Won mang thai - Ảnh chụp màn hình NV Trước đó, trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 36, nữ ca sĩ đã đăng tải bức hình lên trang cá nhân. Điều khiến dư luận chú ý là phía trên bó hoa còn có một bức ảnh nhỏ, một số cư dân mạng đã tinh ý phát hiện và cho rằng đây là hình siêu âm thai nhi. Chỉ lộ một chi tiết nhỏ này nhưng đã làm rộ lên nghi vấn Hari Won đang mang thai, thậm chí nhiều người cho rằng nữ ca sĩ còn ngầm chia sẻ tin vui này qua bức ảnh.

Bức ảnh được đặt trên bó hoa được cho là hình siêu âm thai nhi được Hari Won đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình NV Tuy nhiên, sau khi phóng to bức ảnh lên thì rõ ràng đó không phải là hình siêu âm thai nhi mà chỉ là một bức ảnh bình thường được chụp trên nền đen. Vật thể sáng màu cũng chỉ là hai chiếc hộp chứ không phải phôi thai như mọi người dự đoán.

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