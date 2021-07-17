Lệ Quyên chụp hình 'lộ' đồng hồ, kim cương bạc tỷ, antifan chỉ trích 'dịch không thấy làm từ thiện, nuôi trai trẻ' liền đáp trả đanh thép

Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ đăng tải hình ảnh ở nhà trong giữa mùa dịch. Đáng chú ý là nữ ca sĩ để lộ chiếc nhẫn kim cương và đồng hồ bạc tỷ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa về sự giàu có. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn viết dòng trạng thái đầy ẩn ý về cuộc sống: "Có câu: Quét nhà ra rác... Có rác là quét sạch hết, ô uế môi trường lắm... Cả nhà giữ vệ sinh, giữ sức khoẻ nha".

Bài đăng của Lệ Quyên trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình NV

Dưới phần bình luận của nữ ca sĩ, một tài khoản đã bất ngờ có phần bình luận nặng nề về cô: "Dịch bệnh chả thấy làm từ thiện gì, hết chụp hình *** vào mặt khán giả giờ nói đạo lí gì cái đồ mấy con mê giai trẻ nuôi giai trẻ".