Lệ Quyên chụp hình 'lộ' đồng hồ, kim cương bạc tỷ, antifan chỉ trích 'dịch không thấy làm từ thiện, nuôi trai trẻ' liền đáp trả đanh thép

Sao Việt 17/07/2021 14:17

Từ ngày công khai mối quan hệ với trai trẻ Lâm Bảo Châu, cả Lệ Quyên và tình trẻ liên tục bị cộng đồng mạng "soi" nhất cử nhất động.

Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ đăng tải hình ảnh ở nhà trong giữa mùa dịch. Đáng chú ý là nữ ca sĩ để lộ chiếc nhẫn kim cương và đồng hồ bạc tỷ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa về sự giàu có. Bên cạnh đó, Lệ Quyên còn viết dòng trạng thái đầy ẩn ý về cuộc sống: "Có câu: Quét nhà ra rác... Có rác là quét sạch hết, ô uế môi trường lắm... Cả nhà giữ vệ sinh, giữ sức khoẻ nha".

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 Bài đăng của Lệ Quyên trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình NV

Dưới phần bình luận của nữ ca sĩ, một tài khoản đã bất ngờ có phần bình luận nặng nề về cô: "Dịch bệnh chả thấy làm từ thiện gì, hết chụp hình *** vào mặt khán giả giờ nói đạo lí gì cái đồ mấy con mê giai trẻ nuôi giai trẻ". 

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Phần bình luận 'mỉa mai' của antifan và màn đáp trả của Lệ Quyên - Ảnh: Chụp màn hình 
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 Lệ Quyên bên tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh: FBNV

Những tưởng nữ ca sĩ sẽ mặc kệ và coi như "gió thoảng, mây trôi" nhưng không, "nữ hoàng phòng trà" lập tức có màn đáp trả đanh thép khiến antifan "câm nín": "Mình làm việc thiện mình không cần kể lể mong hưởng phước nè, còn những thành phần ăn tục nói phét miệng mồm thanh hôi ô uế cắn càn cắn bậy mình tặng nghiệp cho các bạn hưởng cả nha. Chẳng khác gì lang sói, suốt ngày rảnh đi rình cắn trộm người không à. Hậm hực cả đời mà sống nhé. Mình vui lắm. Gút lắc bấy bì".

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 Nhiều người hâm mộ bình luận dưới bài đăng của Lệ Quyên - Ảnh: Chụp màn hình NV

Dưới bài đăng của Lệ Quyên, nhiều khán giả cũng cho rằng trong lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng như hiện nay cũng không nên quá "sân si" nhau để làm gì cả, hơn nữa việc từ thiện là ở tâm mỗi người. Hiện tại, bài đăng của nữ ca sĩ vẫn đang thu hút được rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Lâm Bảo Châu Lệ Quyên tình trẻ của Lệ Quyên Lâm Bảo Châu

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