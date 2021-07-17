Đăng ảnh nhà 'ngập' rau củ nên từ chối nhận quà, Đàm Vĩnh Hưng 'nổi đóa' khi bị antifan chỉ trích: 'Sao không banh mắt ra nhìn những gì tui đã làm?

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đáp trả gay gắt về việc bị antifan xỉa xói, đồng thời liệt kê hàng loạt các hoạt động hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19.

Trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM thực hiện Chỉ thị 16 giãn cách. Tuy đã được khuyến cáo về việc ổn định lương thực - thực phẩm trên toàn thành phố nhưng nhiều người dân vẫn đổ xô đi mua thực phẩm về dự trữ gây nên thiếu hụt rau củ cục bộ. Việc sở hữu rau củ ở thời điểm này được xem là niềm hạnh phúc với nhiều người. Có lẽ đó là lý do mà trên khắp các diễn đàn mạng xã hội mấy ngày nay, chẳng mấy ai khoe hột xoàn, siêu xe mà chuyển qua khoe rau củ. Hòa chung không khí ấy, Đàm Vĩnh Hưng cũng đăng tải loạt hình ảnh rau củ, quả, thực phẩm do người thân, bạn bè, người hâm mộ gửi tặng. Cùng với đó, "ông Hoàng nhạc Việt" tiết lộ hiện tại nhà anh đã quá tải và chật cứng bởi rau củ do mọi người gửi tới. Đàm Vĩnh Hưng viết: "Không có chỗ để cất luôn! Sẽ bị hỏng hết và uổng lắm! Nên dành tặng cho người khác đang ít hơn hoặc không có nha nha nha! Hưng không bao giờ dám chê của mọi người đâu! Nhưng thật sự tủ lạnh chật cứng luôn á! Mình sử dụng không hết hoang phí, trong khi rất nhiều người đang cần. Không giận không buồn Hưng nha". Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn tới mọi người đồng thời, nhắn gửi mọi người dừng việc gửi tặng rau củ cho anh, mà hãy chuyển nó tới những người đang cần, những khu vực bị phong tỏa.

Bài đăng thể hiện sự bức xúc của Đàm Vĩnh Hưng đối với antifan chỉ sau 1 tiếng có bài đăng cảm ơn fan về rau củ quả được nhận - Ảnh: Chụp màn hình NV Không hiểu vì lẽ gì, dưới bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng, có một vài antifan đã bình luận chỉ trích nam ca sĩ. 1 tiếng ngay sau bài đăng trước, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng đàn đáp trả cực gắt. Nam ca sĩ cho rằng nhiều người đã vội vàng quy chụp và hiểu sai ý của mình. "Nhiều người tay nhanh hơn cả mắt và não nhỉ! Không đọc không suy nghĩ rồi dạy đời như giáo sư trường làng! Tôi không được phép cám ơn khán giả của tôi? Cha mẹ tôi giáo dục ai cho gì thì biết cám ơn! Ngay cả cái đạo đức cơ bản đó cũng sẽ bị san bằng bởi những kẻ đầu tôm! Và đây là quyền cá nhân của 1 con người!".

Nam ca sĩ giải thích việc làm của mình chỉ là muốn nhắc nhỏ bạn bè nhưng lại bị nhiều người vào phán xét. "Tôi nhắc nhở bạn bè và khán giả tôi đừng tặng tôi nữa, để cho người khác đang thiếu! Cũng không vừa lòng à? Những người phán xét đó đã làm được gì? Cho tôi xem thử? Sao không banh mắt ra nhìn những gì tui đã làm?", Đàm Vĩnh Hưng viết. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh bên rau củ - Ảnh: FBNV Ông "Hoàng nhạc Việt" còn liệt kê lại những việc mình làm để đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid như góp tiền vào quỹ vaccine, mua gạo, mua đồ ăn,... Nam ca sĩ tiết lộ đã: "Tự bỏ tiền túi ra đóng góp vào quỹ vaccine của Chính Phủ, mua giường bệnh cho bệnh dã chiến. Cùng bạn bè mua gần 10 tấn gạo và mấy trăm ngàn hộp cá phát cho dân nghèo! Mấy cái đó tui ra vườn lượm vô à?". Đàm Vĩnh Hưng còn thách thức antifan, bản thân đang rảnh và sẵn sàng "khẩu chiến": "Bữa giờ đã không thèm nói tới. Bày đặt được đằng chân lên đằng đầu. Bất kỳ một bình luận nào thiếu thiện cảm. Tôi chặn sạch! Tôi xưa nay cần chất không cần lượng. Không tin cứ bước vô thử! Đang rảnh đây!". Nhiều người an ủi, động viên nam ca sĩ trước làn sóng chỉ trích - Ảnh: Chụp màn hình NV Sau khi nói lên quan điểm của mình, nam ca sĩ đã nhận được sự đồng cảm, ủng hộ từ mạng xã hội. Hiện tại, bài đăng của anh vẫn đang được mọi người quan tâm.

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