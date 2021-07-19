'Cô giáo' Ngọc Trinh đăng video giảng dạy đạo đức kinh doanh, cư dân mạng ngạc nhiên: 'Non lắm, chắc ít người nghe lắm'

Không ai có thể ngờ có một ngày, Ngọc Trinh trong trang phục "nữ tổng tài" chia sẻ bài giảng về đạo đức trong kinh doanh đây này!

Mới đây, Ngọc Trinh vừa đăng tải một video ghi lại cảnh "nữ hoàng nội y" trở thành cô giáo. Trong video này, Ngọc Trinh chia sẻ về bài học đạo đức trong kinh doanh. Khác với hình ảnh nóng bỏng, "hở bạo" ngày thường, Ngọc Trinh trong video đúng chuẩn trong vai trò là một giảng viên, cô diện đồ công sở và chuyên nghiệp từ cách ăn mặc cho đến lời nói. Ngọc Trinh chia sẻ bài học về kinh doanh online - Ảnh: Chụp màn hình NV Trong video, "nữ hoàng nội y" chia sẻ bí quyết kinh doanh online mà bất cứ ai có ý định kinh doanh cũng phải biết: "Như mọi người đã biết khi chúng ta sinh ra thì điều đầu tiên được dạy đó là phải có đạo đức. Đạo đức là một điều đặc biệt nhất trong kinh doanh nếu như sai phạm sẽ trả giá vô cùng đắt".

Theo như bí quyết kinh doanh của Ngọc Trinh thì yếu tố làm nên thành công đầu tiên là sự trung thực. Cô nói: "Điều đầu tiên của đạo đức mà các bạn phải có là sự trung thực: với đối tác, khách hàng và chính mình, muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, nếu mọi người biết bạn không trung thực họ sẽ không tin bạn nữa và một khi mất niềm tin thì bạn mất đi tất cả." Ngọc Trinh chia sẻ 5 yếu tố làm nên thành công khi kinh doanh online - Ảnh: Chụp màn hình NV Nếu chỉ điều một thôi thì vẫn chưa đủ để thành công, chính vì thế "nữ hoàng nội y" hào phóng chia sẻ luôn 4 điều còn lại để mọi người học hỏi. Ngọc Trinh nói: "Điều thứ hai, các bạn phải giữ lời hứa, nếu cảm thấy làm không được thì các bạn đừng hứa. Điều thứ ba là lòng trung thành, nếu bạn thiếu điều này thì luôn có cảm giác đứng núi này trông núi nọ gây cản trở thành công. Điều thứ tư, bạn phải có sự công bằng, công tâm và bản lĩnh. Điều thứ năm, các bạn phải tuân thủ pháp luật khi kinh doanh ở Việt Nam phải hiểu rõ những quy định pháp luật ở Việt Nam, chỉ có những doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mới đưa bạn đi xa, tất cả những sai phạm dù sớm hay muộn cũng phải trả giá".

Sau khi nghe Ngọc Trinh giảng dạy, nhiều người khá bất ngờ về kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh của của mỹ nhân gốc Trà Vinh. Không chỉ giảng bài lưu loát, tự tin, Ngọc Trinh còn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những người có nhu cầu học bán hàng online, chỉ cần người đó liên hệ trực tiếp với cô. Bình luận trái chiều từ dư luận về vai trò mới của Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, dưới bài đăng của "nữ hoàng nội y" vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng cô nàng chưa đủ trình độ để đào tạo nhân viên, bị chê học vẹt vì chưa chắc đã hiểu hết những điều mà bản thân cô nàng đang nói, hay Ngọc Trinh nói không đủ thuyết phục người nghe bởi chắc gì cô đã làm được để đi dạy người khác? Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV Hiện tại, ngoài việc hoạt động trong showbiz, Ngọc Trinh còn được biết đến với vị trí CEO của một công ty mỹ phẩm. Có lẽ, qua công việc kinh doanh đã giúp người đẹp Trà Vinh học hỏi được nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người, tuy nhiên, trên thực tế nhiều người vẫn e ngại về vai trò giảng dạy khá mới mẻ này của "nữ hoàng nội y". Phía dưới video của Ngọc Trinh, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận sôi nổi.

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