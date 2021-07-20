CĐM đào lại ảnh Đan Trường thân thiết bên học trò cưng

Sau khi đăng quang quán quân chương trình Thần tượng Bolero, Đan Trường từng vỡ òa cảm xúc, ôm chầm lấy học trò.

Sau khi ly hôn bà xã đại gia, nhất cử nhất động của Đan Trường liên tục được cộng đồng mạng quan tâm và để ý. Thậm chí những chuyện cũ cũng được dân tình "đào" lại. Mới đây nhất là hình ảnh Đan Trường hôn lên má cậu học trò Quang Trung trong buổi chung kết chương trình Thần Tượng Bolero năm 2016. Đan Trường và học trò Quang Trung - Ảnh: Internet Được biết, năm 2016 là năm mà Quang Trung là thí sinh còn Đan Trường là HLV của chương trình này. Năm đó, Quang Trung đã về đội của Đan Trường. Nhờ có Đan Trường hướng dẫn, Quang Trung đã xuất sắc giành quán quân của chương trình.

Đan Trường vỡ òa cảm xúc bên học trò Quang Trung - Ảnh: Internet Trong đêm đăng quang của Quang Trung, Đan Trường cũng òa theo của xúc của học trò. Trên sân khấu của chương trình, chồng cũ đại gia Thủy Tiên đã ôm chầm lấy cậu học trò Trung Quang, thậm chí Đan Trường còn hôn lên má học trò cưng để chúc mừng cho chiến thắng đầy ngoạn mục. Quang Trung thường ghé thăm nhà Đan Trường, anh tranh thủ cưng nựng, hôn má bé Thiên Từ - Ảnh: Internet Đan trường và học trò đã thân thiết với nhau ngoài cuộc sống - Ảnh: Internet Sau cuộc thi, Trung Quang cũng vào cùng công ty thầy do “bầu show” Hoàng Tuấn quản lý. Từ đó đến nay, Quang Trung và Đan Trường vẫn luôn gắn bó với nhau không chỉ trong công việc mà còn rất thân thiết với nhau ở ngoài cuộc sống.

Trong rất nhiều bài phỏng vấn, Quang Trung không ngần ngại dành những lời tốt đẹp nhất để nói về thầy mình. Học trò Quang Trung từng nói về tình cảm với người thầy Đan Trường, Trung Quang chia sẻ với trang tin Zingnews: "Anh Đan Trường là người thầy quan trọng nhất của tôi. Anh giúp đỡ tôi nhiều và thực sự phải biết ơn thầy. Anh cho tôi được sống với đam mê của mình, trao cho học trò nhiều cơ hội". Quang Trung, học trò cưng của Đan Trường - Ảnh: Internet Trung Quang từng tâm sự anh sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những điều Đan Trường đã giúp mình. Anh được giọng ca Tình khúc vàng đưa đi biểu diễn nhiều nơi, cả trong nước và ngoài nước. Nhìn lại, học trò Đan Trường cho biết người thầy đã vạch ra cho mình con đường đúng đắn khi khuyên không nên vội vàng, chậm mà chắc. Ngoài ra, nam ca sĩ sinh năm 1997 cũng cảm nhận: "Tôi thấy anh Đan Trường tinh tế trong quan sát và nhìn nhận vấn đề, và nhạy bén trong âm nhạc nữa". Hiện nay, những hình ảnh thân thiết của Đan Trường và học trò Quang Trung vẫn đang được netizen chú ý trên MXH.

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