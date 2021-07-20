Từng bị hỏi có sợ ly hôn không, Đan Trường và vợ doanh nhân không hẹn mà cùng có chung một câu trả lời

Câu trả lời 8 năm về trước của Đan Trường và vợ khiến nhiều người hâm mộ cặp đôi vô cùng tiếc nuối trong thời điểm này.

Sau khi Đan Trường xác nhận ly hôn bà xã đại gia đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi trước đó cặp đôi luôn được người hâm mộ yêu mến, ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn. Thông tin này khiến không ít người cảm thấy hụt hẫng. Chính vì thế, netizen tiếp tục "khai quật" lại những bài phỏng vấn trước đây của hai vợ chồng Đan Trường để mổ xẻ lý do cặp đôi ly hôn. Sau ly hôn, Thủy Tiên sẽ nuôi con trai - Ảnh: Internet Mới đây nhất là đoạn phỏng vấn cách đây 8 năm, khi Đan Trường và bà xã vừa tổ chức hôn lễ. Đôi vợ chồng bị nam MC đặt câu hỏi khá thẳng thắn rằng: "Những người bạn của Đan Trường như là Lam Trường với Ý An hay Quang Dũng với Jennifer Phạm, họ cũng từng có thời gian mặn nồng nhưng rồi sau đó có những khó khăn, hoàn cảnh thay đổi và họ không còn giữ được như lúc đầu. Có khi nào nhìn về tương lai 2 bạn nghĩ về điều đó không?".

Không tránh né, Đan Trường bộc bạch ngay: "Đan Trường nghĩ có rất nhiều lý do của những người làm trong ngành nghệ thuật. Người bình thường cũng có những chuyện đó xảy ra chứ không riêng gì những người làm trong nghệ thuật. Khi mà Đan Trường và Thủy Tiên đến với nhau cũng đã nghĩ về vấn đề này. Chính vì Đan Trường cũng nghĩ sẽ vấp ngã vào bánh xe của những người đi trước như vậy nên đắn đo suy nghĩ rất lâu để lập gia đình. Cứ hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó thôi chứ suy nghĩ sâu xa quá như vậy sẽ không dám lấy ai và suốt đời độc thân à. Tại vì mình là người nổi tiếng nên được chú ý vậy thôi, Đan Trường và Thủy Tiên cũng đã hứa sẽ sống trọn đời bên nhau rồi, nên trước mắt là như vậy". Doanh nhân Thủy Tiên cũng tiếp lời chồng rằng: "Anh Trường có nói là nếu mà mình sợ chuyện như vậy thì thôi ở giá cho rồi".

Vợ chồng Đan Trường và con trai - Ảnh: Internet Dường như câu hỏi của nam MC lại một lần nữa vận vào cặp vợ chồng Thủy Tiên, Đan Trường. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng tìm ra đoạn phỏng vấn của Đan Trường vào tháng 2/2019, trả lời phỏng vấn trên trang tin 24h về cuộc sống hôn nhân với vợ Thuỷ Tiên. Nam ca sĩ thừa nhận, giữa anh và vợ cũ bị khắc khẩu. “Có những lúc tôi góp ý thì Thủy Tiên nghe, có lúc thì không. Tuổi con rồng và tuổi con heo rất hợp trong chuyện làm ăn như giữa tôi và anh quản lý Hoàng Tuấn, nhưng không thể ở gần nhau được, lúc nào cũng phải ở xa. Ngay cả khi đi diễn vậy chứ không bao giờ ở chung phòng. Vì cả hai cứ đụng nhau là cãi kinh khủng luôn. Song có một số điều tôi nói hợp lý thì Thủy Tiên vẫn nghe”, Đan Trường cho hay. Vợ chồng Đan Trường - Ảnh: Internet Khi về chung một nhà với Thuỷ Tiên, giọng ca Anh Ba Khía tiết chế sự nóng nảy của mình khá nhiều. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: “Tôi nhịn vợ nhiều lắm luôn. Xưa tôi hét ra lửa, nay chỉ ra khói". Đan Trường cho biết trong cuộc sống, anh làm việc rất rõ ràng, không lộn xộn, nói 1 là 1, 2 là 2. “Ví dụ tôi cho thời gian để làm việc đó thì phải đúng cho tôi, không được làm khác, tôi không thích như vậy. Tôi không quá khắt khe nhưng cái gì cũng phải đúng”, anh nói. Trong thông báo chính thức ly hôn, cả Đan Trường và vợ đều không nói rõ lý do. Tuy vậy, cặp đôi đều chọn cách chia tay rất văn minh và tôn trọng đối phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-hoi-co-so-ly-hon-khong-dan-truong-va-vo-doanh-nhan-khong-hen-ma-cung-co-chung-mot-cau-tra-loi-413364.html