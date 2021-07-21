Nam ca sĩ từng kết hợp với Đen Vâu 'bóc phốt' vợ thích ngửi nách vào mỗi sáng để "xin vía" bán hàng

Sao Việt 21/07/2021 21:19

Ca sĩ Anh Tuấn, cựu thành viên nhóm MTV đã bất ngờ tiết lộ thói quen hay rúc vào nách chồng vào mỗi sáng của bà xã. 

Nam ca sĩ Anh Tuấn được khán giả biết tới là một thành viên của nhóm MTV. Vào năm 2008, anh bắt đầu sự nghiệp solo tuy nhiên không thành công như mong đợi. Cũng trong khoảng thời gian rời khỏi nhóm, Anh Tuấn kết hôn với bạn gái Kiều Trinh sinh năm 1987, du học ở Pháp, làm việc ngành make up.

Nam ca sĩ từng kết hợp với Đen Vâu 'bóc phốt' vợ thích ngửi nách vào mỗi sáng để 'xin vía' bán hàng - Ảnh 1
 Nam ca sĩ Anh Tuấn xuất hiện trong chương trình - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, anh đã là ông bố 2 con, anh còn được khen ngợi là ông bố có tài chăm con. Vừa qua, Anh Tuấn cùng MTV cũng vừa tạo cơn sốt không hề nhỏ khi kết hợp cùng Đen Vâu trong ca khúc Trốn Tìm.

Nam ca sĩ từng kết hợp với Đen Vâu 'bóc phốt' vợ thích ngửi nách vào mỗi sáng để 'xin vía' bán hàng - Ảnh 2
Vợ chồng ca sĩ Anh Tuấn và con - Ảnh: Internet 

Mới đây, cựu thành viên của nhóm MTV bất ngờ xuất hiện trong tập 7 của chương trình Các Ông Bố Nói Gì, nam ca sĩ Anh Tuấn, không chỉ chia sẻ về hành trình tập làm bố, nam ca sĩ còn khiến hai MC "dở khóc dở cười" bằng những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của hai vợ chồng. 

Nam ca sĩ từng kết hợp với Đen Vâu 'bóc phốt' vợ thích ngửi nách vào mỗi sáng để 'xin vía' bán hàng - Ảnh 3
 Gia đình viên mãn của nam ca sĩ Anh Tuấn - Ảnh: Internet
Nam ca sĩ từng kết hợp với Đen Vâu 'bóc phốt' vợ thích ngửi nách vào mỗi sáng để 'xin vía' bán hàng - Ảnh 4
 Cựu thành viên MTV 'bóc phốt' vợ - Ảnh chụp màn hình

Khi được ê-kíp yêu cầu gửi lời nhắn yêu thương đến vợ, nam ca sĩ đã gửi tới bà xã những lời chân thành khiến trường quay xúc động. Tuy nhiên chưa được bao lâu, ông bố 2 con đã nói thêm: "Sáng ngủ dậy đừng có rúc đầu vào nách anh nữa". Sau đó, ca sĩ Anh Tuấn tiếp tục tiết lộ tật xấu của vợ: "Cứ sáng ngủ dậy là chui rúc đầu vào nách y như con mèo nằm trong lòng anh, mà cái người thì bự chứ đâu có nhỏ. Anh hay hỏi tại sao thì chắc vợ anh quê, xong bịa cái lý do nói với anh là: ‘Em bán hàng online mà, nên người ta chỉ ngửi nách chồng để bán đắt’, sáng mở mắt ra là chui chui vô nách anh như một con mèo".

Có thể thấy, dù sự nghiệp không được như các thành viên khác nhưng trong cuộc sống cá nhân, ca sĩ Anh Tuấn lại có cuộc sống khá viên mãn bên cạnh vợ và các con.

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Từ khóa:   Đen Vâu ca sĩ Anh Tuấn cựu thành viên MTV

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