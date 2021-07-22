Sau Đan Trường, Thanh Thảo dính nghi vấn 'lục đục' hôn nhân với ông xã đại gia khi đăng dòng tâm trạng đầy ẩn ý

Vài ngày gần đây, sau khi ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên thông báo ly hôn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Mới đây, "búp bê" Thanh Thảo bỗng khiến cộng đồng mạng hoang mang với dòng trạng thái bị netizen cho là "cơm không lành, canh không ngọt" với ông xã đại gia. Nhiều người còn nghi vấn rằng cuộc hôn nhân của người đẹp và ông xã doanh nhân đang có vấn đề.

Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thanh Thảo viết: "The End". Cô chia sẻ: "THE END. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hai mẹ con mình sẽ bước sang một trang mới, cho dù có khó khăn hơn một chút nhưng vẫn vui, vì ngoài kia bầu trời vẫn màu xanh đầy hy vọng. Mình ôm nhau thật chặt và vượt qua một cách thật mạnh mẽ nhé".