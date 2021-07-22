Sau Đan Trường, Thanh Thảo dính nghi vấn 'lục đục' hôn nhân với ông xã đại gia khi đăng dòng tâm trạng đầy ẩn ý

Sao Việt 22/07/2021 16:18

Dòng trạng thái của Thanh Thảo khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn hôn nhân giữa cô và ông xã doanh nhân đang "lục đục".

Vài ngày gần đây, sau khi ca sĩ Đan Trường và bà xã Thủy Tiên thông báo ly hôn khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Mới đây, "búp bê" Thanh Thảo bỗng khiến cộng đồng mạng hoang mang với dòng trạng thái bị netizen cho là "cơm không lành, canh không ngọt" với ông xã đại gia. Nhiều người còn nghi vấn rằng cuộc hôn nhân của người đẹp và ông xã doanh nhân đang có vấn đề.

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 Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thanh Thảo viết: "The End". Cô chia sẻ: "THE END. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Hai mẹ con mình sẽ bước sang một trang mới, cho dù có khó khăn hơn một chút nhưng vẫn vui, vì ngoài kia bầu trời vẫn màu xanh đầy hy vọng. Mình ôm nhau thật chặt và vượt qua một cách thật mạnh mẽ nhé".

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 Bài đăng trên trang cá nhân của ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh: Chụp màn hình NV

Đính kèm với dòng trạng thái là hình ảnh nữ ca sĩ Thanh Thảo đang ôm con gái vô cùng ngọt ngào. Rất nhanh sau đó, người thân, bạn bè và người hâm mộ đã vào bình luận, hỏi han vấn đề của Thanh Thảo. Một số khác bày tỏ việc hoang mang và không hiểu rõ thực hư nội dung bài viết của Thanh Thảo. 

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 Bạn bè, người hâm mộ vô cùng hoang mang với dòng trạng thái của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình NV

Thậm chí, nam ca sĩ Hàn Thái Tú còn ẩn ý nhắc tới ông xã của Thanh Thảo. Nam ca sĩ bình luận: "Họ Hàn chịu khó lắm nên chị dâu an tâm nha". Còn Thanh Thảo cũng đáp lời: "Là an tâm cái gì ta".

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Ca sĩ Hàn Thái Tú bình luận bài đăng của Thanh Thảo - Ảnh chụp màn hình NV

Từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, kết hôn "hụt" và những lùm xùm tình ái, vào năm 2017, Thanh Thảo và doanh nhân Việt Kiều - Tom Han hơn cô 8 tuổi quyết định về chung một nhà. Nữ ca sĩ hiện đang định cư tại Mỹ với ông xã đại gia. Năm 2018, vợ chồng đón cô con gái đầu lòng. Chồng Thanh Thảo nổi tiếng là người chiều và yêu thương vợ hết lòng, anh từng bỏ ra 5 tỷ đồng để tổ chức liveshow cho vợ khiến khán giả ghen tỵ với tình yêu đẹp của cặp đôi. 

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Hóa ra, cô nàng được cộng đồng mạng "săn lùng" profile đang dạy học tại một ngôi trường tiểu học.

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Từ khóa:   Thanh Thảo và ông xã đại gia chồng ca sĩ Thanh Thảo Đan Trường

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