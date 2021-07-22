CĐM truy tìm profile của cô gái 9x đeo khẩu trang lộ body nóng bỏng đi tiêm vaccine Covid-19

Xã hội 22/07/2021 09:36

Hóa ra, cô nàng được cộng đồng mạng "săn lùng" profile đang dạy học tại một ngôi trường tiểu học.

Thời gian vừa qua trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các nước đã thực hiện việc tiêm Vaccine để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Vì vậy những chủ đề xoay quanh trải nghiệm tiêm chủng này cũng được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Nhiều người chia sẻ cách cách ăn uống sau khi tiêm, có người chia sẻ cách hạ sốt, thậm chí có cả những bức hình ghi lại khoảnh khắc tiêm vaccine.

Trong số đó, có bức ảnh của một mỹ nhân đeo khẩu trang kín mặt song vẫn khiến dân tình không thể rời mắt bởi sở hữu thân hình nóng bỏng. Đặc biệt, vòng 1 căng tràn, rãnh ngực “lộ thiên” sau lớp áo mỏng khiến dân tình không khỏi "tụt huyết áp". Chẳng mấy chốc, dân tình đã tìm ra được danh tính, chủ nhân của bức ảnh.

Covid-19
Covid-19
Mặc dù đeo khẩu trang kín mít nhưng body vẫn khiến dân tình 'xịt máu mũi' - Ảnh: FBNV 

Cô nàng tên là Jenna Chew, sinh năm 1993 tại Malaysia. Theo chia sẻ của chính chủ, bức ảnh được chụp khi cô đi tiêm vaccine phòng Covid-19, đây là mũi đầu tiên của cô, dù vậy, trông cô rất bình tĩnh và không quá lo lắng. 

Covid-19
 Nữ giáo viên bịt kín khẩu trang tiêm vaccine Covid-19 - Ảnh: FBNV

Jenna Chew từng tới Đài Loan theo học khoa giảng dạy tại một trường đại học có tiếng tại đây. Sau khi tốt nghiệp cô giảng dạy tại một trường tiểu học. Ngoài thời gian đứng lớp, Jenna còn đảm nhiệm vai trò người mẫu, streamer được nhiều người biết đến.

Covid-19
Covid-19
 Nữ giáo viên sở hữu ba vòng 'căng đét' khiến nhiều chị em ao ước - Ảnh: FBNV

Hiện tại, trang Facebook cá nhân của người đẹp này sỡ hữu hơn 5,5 triệu theo dõi. Trên trang cá nhân, Jenna Chew thường đăng tải những tấm hình gợi cảm, phô diễn thân hình quyến rũ. Cô nàng dường như rất thích những trang phục táo bạo, phô diễn 3 vòng đặc biệt là vòng ngực khủng hơn 1m.

Covid-19
Áo crop top cũng là một trong những kiểu áo mà cô nàng thường xuyên diện - Ảnh: FBNV 
Covid-19
 Jenna tận dụng triệt để những chiếc váy body để khoe ba vòng nổi bật - Ảnh: FBNV
Covid-19
 Cô nàng thường xuyên ưa chuộng những kiểu áo khoét cổ sâu khoe trọn vòng 1 nóng bỏng - Ảnh: FBNV

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng với cách ăn mặc táo bạo, Jenna từng vướng không ít ồn ào. Đầu năm nay, cô nàng từng bị ngôi trường mà cô làm việc tạm đình chỉ công tác 1 tháng. Thầy hiệu trưởng nhà trường cho rằng dù nhà trường không có quy định việc giáo viên mang trang phục ra sao sau giờ làm. Tuy nhiên đứng trên cương vị của  bậc phụ huynh những ý kiến trên cũng không phải quá vô lý. Đồng thời, nhà trường cũng muốn Jenna sẽ khắc phục vấn đề này. 

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