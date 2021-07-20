Sự thật về tin đồn con trai bà Tân Vlog rơi vào vòng lao lý, lãnh án 15 năm tù

Xã hội 20/07/2021 19:35

Thông tin Hưng Vlog đi tù 15 năm vẫn đang khiến dư luận xôn xao, dù chính con trai bà Tân đã lên tiếng đính chính.

Bà Tân Vlog là một trong những hot Youtuber được cộng đồng mạng biết đến với những clip "siêu to khổng lồ", đứng sau thành công của kênh này một phần nhờ vào chính là cậu con trai Hưng Vlog. Mới đây, cư dân mạng được phen xôn xao trước thông tin cậu con trai cả của bà Tân Vlog bị bắt. 

Cụ thể, trên mạng xã hội, một tài khoản có tên T.X.H đã đăng tải một video với tiêu đề "Sốc - Hưng Vlog đi tù". Không những thế, bên dưới phần bình luận, tài khoản này còn đính kèm những hình ảnh Hưng Vlog ngồi làm việc cùng cơ quan chức năng. Người này còn khẳng định thêm do Hưng Vlog tụ tập quá 10 người khi nấu đồ ăn "siêu to khổng lồ" nên đã bị tạm giữ và chịu án 15 năm. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự hoang mang.

hung vlog 
hung vlog
 Hình ảnh tài khoản TikTok tung tin Hưng Vlog vướng vào vòng lao lý - Ảnh: Doanh Nghiệp Và Tiếp Thị

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu sự việc, những hình này thực chất đã xuất hiện từ năm ngoái, khi con trai bà Tân Vlog vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội nên bị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang xử phạt hành chính. Hoàn toàn không có chuyện Hưng Vlog vướng vào vòng lao lý như tài khoản TikTok kia nói.

hung vlog

 Bà Tân Vlog - Hưng Vlog - Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo Doanh Nghiệp Và Tiếp ThịHưng cho biết đã xem video nói trên. Anh khẳng định nội dung clip là không có thật. Anh đang ở nhà làm việc. Con trai bà Tân cũng chia sẻ thêm, trong thời gian này vẫn quay các video trong phạm vi giới hạn theo các quy định chung về việc phòng chống dịch Covid-19.

"Toàn bộ thông tin đó đều là sai sự thật hết. Mình đâu có bị đi tù, cũng không bị làm sao cả. Hiện tại mình vẫn đang ở nhà và làm việc bình thường", Hưng nói.

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 Hưng Vlog vẫn đăng tải video trước đó 1 ngày sau khi nổ ra thông tin vướng vào vòng lao lý - Ảnh: Chụp màn hình NV

Trước khi đoạn video tung tin "Hưng Vlog bị đi tù" được tung ra, ngày 19/7, anh vẫn đăng tải video lên Youtube cá nhân bình thường.

Hiện tại, dù Hưng Vlog đã lên tiếng đính chính, tuy nhiên đoạn clip TikTok kia vẫn thu hút rất nhiều lượt xem của cư dân mạng. 

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