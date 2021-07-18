4 người trốn trong thùng xe chở lợn để 'thông chốt' kiểm soát dịch Covid-19 vào Quảng Ninh

Xã hội 18/07/2021 22:30

Công an Tx Quảng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 4 đối tượng trốn trên thùng xe chở lợn định "thông chốt" vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo Báo Giao Thông đưa tin, Công an Tx Quảng Yên (Quảng Ninh) đã phát hiện 5 trường hợp không có giấy xét nghiệm Sars-CoV-2 âm tính đang trốn trong thùng xe tải chở lợn để "thông chốt". 

Cụ thể, khoảng 22h50’ ngày 15/7, Phạm Văn Sỹ (SN 1990, trú tại xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 98C – 176.52 theo hàng hóa là 50 con lợn với mục đích vào Quảng Ninh để tiêu thụ.

4 người trốn trong thùng xe chở lợn để 'thông chốt' kiểm soát dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 1
 Các đối tượng trốn trên thùng xe chở lợn định "thông chốt" vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Ảnh: Báo Giao Thông  

Khi đến chốt kiểm soát dịch BOT cầu Bạch Đằng, Phạm Văn Sỹ thực hiện các quy định, biện pháp phòng chống dịch bắt buộc như khai báo y tế và xuất trình phiếu xét nghiệm âm tính; đồng thời, Sỹ khai báo là điều khiển xe một mình từ Bắc Giang vào Quảng Ninh.

Tuy nhiên, phát hiện sau thùng xe tải của Phạm Văn Sỹ có những biểu hiện nghi vấn, nên lực lượng chức năng tại chốt đã yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người trốn bên trong thùng xe tải gồm: Nguyễn Đức Nam (SN 1981, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Công Tường (SN 1973, trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Mạnh Hoạch (SN 1993), Nguyễn Văn Bình (SN 1976) đều trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mặc dù, đã biết được các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và biết không đủ điều kiện (không có giấy xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2) nhưng Phạm Văn Sỹ đã cho 4 người trên trốn trên thùng xe ô tô của mình để qua mắt lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát BOT cầu Bạch Đằng để vào tỉnh Quảng Ninh.

4 người trốn trong thùng xe chở lợn để 'thông chốt' kiểm soát dịch Covid-19 vào Quảng Ninh - Ảnh 2
Các đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Giao Thông

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Sỹ cùng 4 trường hợp trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch, cơ quan chức năng đã yêu cầu 4 trường hợp trên lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định và hoàn thiện hồ sơ xử lý các trường hợp trên.

Trước đó, khoảng 4h30’ ngày 15/7, cũng tại địa điểm trên, Công an Tx Quảng Yên phát hiện Nguyễn Bá Quốc (SN 1985, trú tại Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa) điều khiển xe ô tải mang BKS 79C – 158.83 kéo theo rơ-mooc 201.12 chở sầu riêng di chuyển từ Cam Ranh, Khánh Hòa đến Quảng Ninh để tiêu thụ.

Xe ô tô của Quốc chở theo Nguyễn Bá Đạt (SN 1991, trú tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa) không có giấy xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2, nên Đạt đã trốn trên thùng xe để qua chốt.

Công an Tx Quảng Yên đã tiến hành lập biên bản sự việc và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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