Loạt ảnh đu 'trend' đại tỷ thổi nến, chuyên gia đọc lệnh: Dân mạng 'vạch trần' sự thật của những 'ông trùm tài phiệt ảo' rùm beng MXH Việt

Xã hội 18/07/2021 14:28

Đúng là phải nể phục khả năng sáng tạo, mặn mòi của cộng đồng mạng khi xem loạt ảnh chế trào lưu "đại tỷ thổi nến".

Mấy ngày gần đây, các từ khóa như "chuyên gia tài chính 4.0", "đại tỷ thổi nến" vẫn đang là những từ khóa "hot" nhất được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. 

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 Hình ảnh 'Đại tỷ gọi nến' quyền lực - Ảnh: Internet

Các từ khóa này chưa "kịp nguội" thì trên khắp các diễn đàn mạng lại bất ngờ xuất hiện loạt ảnh chế khiến bất cứ ai cũng phải phì cười với khả năng "mặn mòi" của netizen.

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Hình ảnh chế của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet 
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Hàng loạt những xưng danh hài hước do cộng đồng mạng nghĩ ra - Ảnh: Internet
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Hình ảnh các chuyên gia tài chính 4.0 - Ảnh: Internet
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Cộng đồng mạng bắt trend "chị đại gọi nến" - Ảnh: Internet

Cụ thể, nhiều bạn trẻ nhanh chóng bắt trend, ghép mặt mình vào poster quảng cáo của các “chuyên gia tài chính 4.0” và tự đặt danh xưng như: đại tỷ thổi nến, chuyên gia đọc lệnh kèm theo dòng chú thích mang hàm ý châm biếm, mỉa mai mô hình đa cấp này. Thậm chí nhiều người còn nhiệt tình "mổ xẻ" loạt chức danh của các ông trùm, chuyên gia tài phiệt ảo.

Khởi nguồn của trào lưu này có lẽ bắt nguồn từ hình ảnh của một số cô gái xách túi hàng hiệu, tạo dáng xung quanh một chiếc xe hơi đắt tiền được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

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Hình ảnh những hotgirl tài chính được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Internet 

Theo cư dân mạng, nhiều cô gái, chàng trai xuân sắc đang có hoạt động "khoe mẽ" trên MXH là một phần của đội ngũ “chuyên gia tài chính 4.0” tự xưng trên một sàn giao dịch nhị phân hoạt động theo mô hình đa cấp. Trong quá trình hoạt động, nhóm người này tự đặt những danh xưng mĩ miều như chuyên gia đọc lệnh có tỷ lệ thắng cao nhất, chuyên gia đọc lệnh top 1, chuyên gia đầu tư tài chính 4.0, Top 1 Trade thủ bất bại, “đại tỷ tỉa nến”,...

Loạt ảnh đu 'trend' đại tỷ thổi nến, chuyên gia đọc lệnh: Dân mạng 'vạch trần' sự thật của những 'ông trùm tài phiệt ảo' rùm beng MXH Việt - Ảnh 9
Hình ảnh của "chuyên gia tài chính 4.0" - Ảnh: Internet

Được biết, trong các từ này, "nến” ở đây là hình vẽ màu xanh, đỏ trên biểu đồ tài chính, thể hiện giá cao - thấp, điểm đóng - mở của một mã chứng khoán hoặc tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. “Lệnh” hay lệnh giao dịch là chỉ thị của khách hàng cho nhà môi giới để mua hoặc bán chứng khoán theo yêu cầu.

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 Ceo tài chính viết triết lý tuy nhiên bị soi lỗi - Ảnh: Internet

“Đại tỷ tỉa nến” hay “chuyên gia đặt lệnh” là danh xưng của những người tự cho rằng mình có thể dự đoán chính xác xu hướng biến động của thị trường, chỉ cần nhìn vào các “nến”, không cần tin tức, số liệu liên quan. Đặc biệt, họ cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư kiếm lời gấp hàng chục, hàng trăm lần vốn ban đầu.

Loạt ảnh đu 'trend' đại tỷ thổi nến, chuyên gia đọc lệnh: Dân mạng 'vạch trần' sự thật của những 'ông trùm tài phiệt ảo' rùm beng MXH Việt - Ảnh 11
Chuyên gia tài chính 4.0 'mượn' hình ảnh là những người có tiền, cuộc sống sang chảnh để thu hút khách hàng - Ảnh: Internet
Loạt ảnh đu 'trend' đại tỷ thổi nến, chuyên gia đọc lệnh: Dân mạng 'vạch trần' sự thật của những 'ông trùm tài phiệt ảo' rùm beng MXH Việt - Ảnh 12
Một pha bóc phốt của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Nhằm thu hút người chơi, nhóm "chuyên gia tài chính 4.0" này xây dựng hình ảnh là những người có tiền, cuộc sống sang chảnh, xe sang, đồng hồ, trang sức xa xỉ,... Cùng với đó là hàng loạt châm ngôn, triết lý sống thành công. Không dừng lại, nhóm người còn đính kèm cách thu nhập khủng, bảng tỷ suất lợi nhuận thu được theo tháng khi tham gia sàn... 

Những chuyên gia tài chính 4.0, dù xuất hiện trên mạng xã hội với các mỹ từ nhưng khi xem qua những trang cá nhân này, hầu hết đều là những gương mặt trẻ, nghề nghiệp không rõ ràng hoặc đang kinh doanh... quần áo, mỹ phẩm online.

Hiện nay, tại Việt Nam luật pháp chưa công nhận các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, chỉ có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng mới được cấp phép trong hoạt động giao dịch ngoại hối, các sàn giao dịch ngoại hối trên không gian mạng không được cấp phép.

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Hàng trăm công nhân thay ca làm việc 24/24h tại 2 bệnh viện dã chiến H.Bình Chánh và Q.7

Nhiều công nhân đang cấp tốc xây dựng hai bệnh viện dã chiến có quy mô lên đến 7.000 giường tại quận 7 và huyện Bình Chánh (TP.HCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

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Từ khóa:   chuyên gia tài chính 4.0 sàn chứng khoán giao dịch chứng khoán

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