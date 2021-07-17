Nhiều công nhân đang cấp tốc xây dựng hai bệnh viện dã chiến có quy mô lên đến 7.000 giường tại quận 7 và huyện Bình Chánh (TP.HCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Theo Thanh Niên, hai bệnh viện dã chiến mới được xây dựng tại Q.7 và H.Bình Chánh có quy mô lên đến 7.000 giường do một công ty tư nhân thực hiện. Cả hai bệnh viện này đều khởi công từ ngày 8/7 vừa qua.

Bệnh viện dã chiến xã Tân Hưng, H.Bình Chánh quy mô 3.300 giường - Ảnh: Thanh Niên

Tại lô đất số 6, khu 9A + B, Khu đô thị mới Nam TP (thuộc địa bàn xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM), quản lý tại công trình cho biết, bệnh viện dã chiến này có quy mô hơn 56.000 m2, 3.300 giường. Hiện công trình đang giai đoạn san lấp mặt bằng với khoảng 200 công nhân làm việc, chia 3 ca làm 24/24.

Công trình khẩn cấp bệnh viện dã chiến tại lô đất số 6, khu 9A + B, Khu đô thị mới Nam TP đã được Sở Xây dựng trình UBND TP phê duyệt. Theo tờ trình, thời gian bàn giao công trình này vào ngày 7/9. Công trình được sử dụng cho điều trị, cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Đào Văn Chí - giám đốc dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh - cho biết: "Giai đoạn 1, ngày 30/8 sẽ bàn giao 1.200 giường, giai đoạn 2 cuối tháng 9 sẽ bàn giao 2.300 giường còn lại".

Các công nhân làm việc tại công trường bệnh viện dã chiến quận 7 - Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, tại số 16 đường Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7, công nhân cũng đang thi công rấp rút để hoàn thành bệnh viện dã chiến với tổng công suất có thể lên đến 3.600 giường. Bệnh viện dã chiến tại Q.7 có 2 khu vực gồm khu vực nhà xưởng sẵn có quy mô sau khi cải tạo có thể lên đến khoảng 2.000 giường và khu vực thi công bên ngoài có quy mô 1.600 giường.

Quản lý tại công trình cho biết, có hơn 200 công nhân làm việc, chia 3 ca, có ca 180 công nhân làm việc. Trưa ngày 15/7, đơn vị thi công công trình đã đưa nhiều công nhân đi tiêm vắc xin Covid-19. Việc tiêm vắc xin cũng chia ra nhiều đợt để đảm bảo giãn cách và công việc. Bệnh viện dã chiến này dự kiến đưa vào sử dụng cuối tuần sau.

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