Hàng trăm công nhân thay ca làm việc 24/24h tại 2 bệnh viện dã chiến H.Bình Chánh và Q.7

Xã hội 17/07/2021 13:56

Nhiều công nhân đang cấp tốc xây dựng hai bệnh viện dã chiến có quy mô lên đến 7.000 giường tại quận 7 và huyện Bình Chánh (TP.HCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Theo Thanh Niên, hai bệnh viện dã chiến mới được xây dựng tại Q.7 và H.Bình Chánh có quy mô lên đến 7.000 giường do một công ty tư nhân thực hiện. Cả hai bệnh viện này đều khởi công từ ngày 8/7 vừa qua.

benh vien da chien
 Bệnh viện dã chiến xã Tân Hưng, H.Bình Chánh quy mô 3.300 giường - Ảnh: Thanh Niên

Tại lô đất số 6, khu 9A + B, Khu đô thị mới Nam TP (thuộc địa bàn xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM), quản lý tại công trình cho biết, bệnh viện dã chiến này có quy mô hơn 56.000 m2, 3.300 giường. Hiện công trình đang giai đoạn san lấp mặt bằng với khoảng 200 công nhân làm việc, chia 3 ca làm 24/24. 

Công trình khẩn cấp bệnh viện dã chiến tại lô đất số 6, khu 9A + B, Khu đô thị mới Nam TP đã được Sở Xây dựng trình UBND TP phê duyệt. Theo tờ trình, thời gian bàn giao công trình này vào ngày 7/9. Công trình được sử dụng cho điều trị, cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Đào Văn Chí - giám đốc dự án Bệnh viện dã chiến Bình Chánh - cho biết: "Giai đoạn 1, ngày 30/8 sẽ bàn giao 1.200 giường, giai đoạn 2 cuối tháng 9 sẽ bàn giao 2.300 giường còn lại".

benh vien da chien

Các công nhân làm việc tại công trường bệnh viện dã chiến quận 7 - Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, tại số 16 đường Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7, công nhân cũng đang thi công rấp rút để hoàn thành bệnh viện dã chiến với tổng công suất có thể lên đến 3.600 giường. Bệnh viện dã chiến tại Q.7 có 2 khu vực gồm khu vực nhà xưởng sẵn có quy mô sau khi cải tạo có thể lên đến khoảng 2.000 giường và khu vực thi công bên ngoài có quy mô 1.600 giường.

Quản lý tại công trình cho biết, có hơn 200 công nhân làm việc, chia 3 ca, có ca 180 công nhân làm việc. Trưa ngày 15/7, đơn vị thi công công trình đã đưa nhiều công nhân đi tiêm vắc xin Covid-19. Việc tiêm vắc xin cũng chia ra nhiều đợt để đảm bảo giãn cách và công việc. Bệnh viện dã chiến này dự kiến đưa vào sử dụng cuối tuần sau.

Tử tù nhiễm Covid-19 trước khi bị bắt: Được một bác xe ôm tốt bụng 'vô tình' cho ở nhờ, cho tiền để phòng thân

Tử tù nhiễm Covid-19 trước khi bị bắt: Được một bác xe ôm tốt bụng 'vô tình' cho ở nhờ, cho tiền để phòng thân

Sau khi trốn khỏi trại giam Chí Hòa, tử tù nhiễm Covid -19 được một bác xe ôm đưa về nhà trọ cho ngủ nhờ mà không hề hay biết đây là kẻ giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   covid 19 quy mô bệnh viện dã chiến TP.HCM tin tức covid- 19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 28 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 28 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1