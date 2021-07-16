Tâm thư của thầy hiệu phó có đề ôn tập giống 80% đề thi chính thức: 'Thầy đang đau, các con làm vậy thầy càng đau hơn'

Thầy giáo bị tố có đề ôn tập môn sinh giống 80% của Bộ GD-ĐT viết tâm thư gửi học trò, đáng chú ý là lời dặn dò của ông.

Ồn ào xoay quanh vụ việc đề ôn tập môn Sinh của thầy Phó Hiệu trưởng Phan Khắc Nghệ (Hà Tĩnh) giống đến 80% đề thi chính thức, cụ thể là 32/40 câu hỏi có nội dung tương tự nhau, đang gây xôn xao dư luận và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, thầy Phan Khắc Nghệ, hiện đang giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Thầy Phan Khắc Nghệ đang giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc Mới đây, trong group dùng để giao lưu với học trò, người thầy bị tố đã có bài tâm thư xúc động. Thầy Nghệ cho biết thầy đang khá bận sau những lùm xùm vừa qua. Thế nhưng, khi hay tin có một số học sinh vì ủng hộ mình mà dùng những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí là thiếu văn hoá với người khác, thầy Nghệ không giấu nổi cảm giác buồn rầu. Thầy cũng khuyên học sinh của mình nên tập trung cho việc thi cử và chọn trường.

Trong tâm thư thầy Nghệ viết: "Thầy đang đau, các con làm vậy thầy Nghệ càng đau hơn. Cho nên thầy mong muốn các con tập trung học tập và tìm hiểu kĩ thông tin về các trường, các ngành để chuẩn bị điều chỉnh nguyện vọng khi biết điểm thi. Những bạn thi đợt 2 thì tập trung cao độ vào việc ôn tập và chuẩn bị. Thầy sẽ tổng ôn chốt kiến thức. Những việc khác đã có cơ quan chức năng và người lớn lo rồi. Mong các con đừng làm thầy phiền lòng nhé. Yêu quý hết lòng".

Tâm thư thầy Phan Khắc Nghệ dăn dò các học sinh của mình - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc Những tâm sự và lời nhắc nhở của thầy Nghệ khiến nhiều bạn học sinh không khỏi xúc động. Bên dưới bài viết, nhiều học trò đã để lại những bình luận an ủi, động viên thầy giáo của mình. Học sinh động viên, an ủi thầy Nghệ - Ảnh: Chụp màn hình NV Được biết, thầy Phan Khắc Nghệ là Phó Hiệu trưởng tại một trường chuyên ở miền Trung, là giáo viên dạy Sinh học khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước đó, trao đổi với Dân Trí, thầy N.C.H (Hiệu trưởng của ngôi trường nơi thầy Nghệ công tác) đã có những chia sẻ về đồng nghiệp của mình. Theo đó, vị Hiệu trưởng này cho biết, người thầy bị tố trong sự việc trên là một Tiến sĩ rất giỏi chuyên môn, đam mê công việc và có 17 năm công tác tại trường. Thầy đã cho xuất bản 48 đầu sách về bộ môn Sinh học, đồng thời là chủ nhiệm Đội học sinh giỏi Quốc gia của tỉnh. Trong quá khứ, thầy từng nhận nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh; không ít lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng "Bằng lao động sáng tạo". Trong 10 năm liên tiếp (2009 - 2018), thầy Phan Khắc Nghệ còn được Bộ GD&ĐT mời ra đề thi vào Đại học môn Sinh. Hình ảnh so sánh bộ đề ôn tập của thầy Nghệ và đề chính thức môn Sinh của Bộ GD-ĐT 2021 - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc Vào ngày 12/7 vừa qua, thầy Đ.Đ.H, giáo viên Sinh học tại một Hệ thống giáo dục nổi tiếng đã đứng lên tố cáo nội dung ôn tập của thầy Nghệ giống đến 80% đề thi chính thức. Sau đó, cũng chính người này đã gửi thư phản ánh vấn đề trên đến Bộ GD&ĐT. Ngay lập tức, thông tin này khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Hiện, dòng tâm sự của thầy Nghệ đang thu hút nhiều sự chú ý từ dân mạng. Cho tới nay Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng đang điều tra và sẽ sớm có kết quả, làm sáng tỏ vụ việc để có câu trả lời cho dư luận.

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