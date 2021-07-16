Tâm thư của thầy hiệu phó có đề ôn tập giống 80% đề thi chính thức: 'Thầy đang đau, các con làm vậy thầy càng đau hơn'

Xã hội 16/07/2021 10:22

Thầy giáo bị tố có đề ôn tập môn sinh giống 80% của Bộ GD-ĐT viết tâm thư gửi học trò, đáng chú ý là lời dặn dò của ông.

Ồn ào xoay quanh vụ việc đề ôn tập môn Sinh của thầy Phó Hiệu trưởng Phan Khắc Nghệ (Hà Tĩnh) giống đến 80% đề thi chính thức, cụ thể là 32/40 câu hỏi có nội dung tương tự nhau, đang gây xôn xao dư luận và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Được biết, thầy Phan Khắc Nghệ, hiện đang giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh. 

thay phan khac nghe
 Thầy Phan Khắc Nghệ đang giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc

Mới đây, trong group dùng để giao lưu với học trò, người thầy bị tố đã có bài tâm thư xúc động. Thầy Nghệ cho biết thầy đang khá bận sau những lùm xùm vừa qua. Thế nhưng, khi hay tin có một số học sinh vì ủng hộ mình mà dùng những lời lẽ khiếm nhã, thậm chí là thiếu văn hoá với người khác, thầy Nghệ không giấu nổi cảm giác buồn rầu. Thầy cũng khuyên học sinh của mình nên tập trung cho việc thi cử và chọn trường.

Trong tâm thư thầy Nghệ viết: "Thầy đang đau, các con làm vậy thầy Nghệ càng đau hơn. Cho nên thầy mong muốn các con tập trung học tập và tìm hiểu kĩ thông tin về các trường, các ngành để chuẩn bị điều chỉnh nguyện vọng khi biết điểm thi. Những bạn thi đợt 2 thì tập trung cao độ vào việc ôn tập và chuẩn bị. Thầy sẽ tổng ôn chốt kiến thức.

Những việc khác đã có cơ quan chức năng và người lớn lo rồi. Mong các con đừng làm thầy phiền lòng nhé. Yêu quý hết lòng".

thay phan khac nghe
Tâm thư thầy Phan Khắc Nghệ dăn dò các học sinh của mình - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc 

Những tâm sự và lời nhắc nhở của thầy Nghệ khiến nhiều bạn học sinh không khỏi xúc động. Bên dưới bài viết, nhiều học trò đã để lại những bình luận an ủi, động viên thầy giáo của mình.

thay phan khac nghe
 Học sinh động viên, an ủi thầy Nghệ - Ảnh: Chụp màn hình NV

Được biết, thầy Phan Khắc Nghệ là Phó Hiệu trưởng tại một trường chuyên ở miền Trung, là giáo viên dạy Sinh học khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước đó, trao đổi với Dân Trí, thầy N.C.H (Hiệu trưởng của ngôi trường nơi thầy Nghệ công tác) đã có những chia sẻ về đồng nghiệp của mình. Theo đó, vị Hiệu trưởng này cho biết, người thầy bị tố trong sự việc trên là một Tiến sĩ rất giỏi chuyên môn, đam mê công việc và có 17 năm công tác tại trường. Thầy đã cho xuất bản 48 đầu sách về bộ môn Sinh học, đồng thời là chủ nhiệm Đội học sinh giỏi Quốc gia của tỉnh.

Trong quá khứ, thầy từng nhận nhiều bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh; không ít lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng "Bằng lao động sáng tạo". Trong 10 năm liên tiếp (2009 - 2018), thầy Phan Khắc Nghệ còn được Bộ GD&ĐT mời ra đề thi vào Đại học môn Sinh.

thay phan khac nghe
Hình ảnh so sánh bộ đề ôn tập của thầy Nghệ và đề chính thức môn Sinh của Bộ GD-ĐT 2021 - Ảnh: Pháp Luật Và Bạn Đọc

Vào ngày 12/7 vừa qua, thầy Đ.Đ.H, giáo viên Sinh học tại một Hệ thống giáo dục nổi tiếng đã đứng lên tố cáo nội dung ôn tập của thầy Nghệ giống đến 80% đề thi chính thức. Sau đó, cũng chính người này đã gửi thư phản ánh vấn đề trên đến Bộ GD&ĐT. Ngay lập tức, thông tin này khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Hiện, dòng tâm sự của thầy Nghệ đang thu hút nhiều sự chú ý từ dân mạng. Cho tới nay Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng đang điều tra và sẽ sớm có kết quả, làm sáng tỏ vụ việc để có câu trả lời cho dư luận.

Nóng: Truy bắt đối tượng vi phạm phòng chống dịch Covid-19 chống trả, khiến thượng úy công an bị thương tích nặng

Nóng: Truy bắt đối tượng vi phạm phòng chống dịch Covid-19 chống trả, khiến thượng úy công an bị thương tích nặng

Sau khi bị đối tượng Nguyễn Quốc Bảo làm bị thương nặng cánh tay phải, thượng úy Hoàng Văn Dương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu để điều trị.

Xem thêm
Từ khóa:   đề thi TNPT 2021 đề thi môn sinh TNPT 2021 đề thi tốt nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 23 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1