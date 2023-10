Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra tội "Trốn khỏi nơi giam", đồng thời thông tin bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến công an.

Theo thông tin mới nhất về vụ tử tù nhiễm Covid-19 Nguyễn Kim An bỏ trốn, nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ Online tối 15/7 cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An (SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra tội "Trốn khỏi nơi giam" quy định tại điều 386 Bộ luật hình sự. Báo Người Lao Động đưa tin, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến công an, VKS hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Địa chỉ: 268 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 0693187680.

Hình ảnh tử tù Nguyễn Kim An - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Chỗ ở trước khi tử tù Nguyễn Kim An bỏ trốn là Trại tạm giam Chí Hòa, P.12, Q.10, TP.HCM. Theo thông báo truy tìm, đặc điểm nhận dạng của đối tượng là: Cao 1m63, da trắng, tóc đen, cắt ngắn, dáng người hơi mập, chân phải đi hơi khập khiễng do bị chấn thương có vế hằn ở cổ chân. Đặc điểm khác là có chòm râu đen dưới cằm (đối tượng có thể cạo râu sau khi lẩn trốn). Nguyễn Kim An chính là hung thủ từng giết bạn học, cướp tài sản rồi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông khiến dư luận phẫn nộ hồi năm 2014. Ngày 21/9/2015, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Kim An phạm tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, đang trong thời gian tạm giam chờ thi hành án tại Trại tạm giam Chí Hòa thì bị can bỏ trốn.

Bất cứ ai cũng có quyền bắt và dẫn giải tử tù Nguyễn Kim An về cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Trước đó, theo trang tin của Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM cho biết, đã có tổng cộng 81 ca nhiễm Covid-19, bao gồm cả cán bộ nhân viên và phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa trong thời gian từ ngày 27/6 đến 6/7. Sở Y tế TP.HCM cho biết, vào ngày 27/6, ca đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện làm tại trại giam Chí Hòa khi đi khám tầm soát tại Bệnh viện quận Bình Thạnh. Liên quan đến ổ dịch này, một nam bị can (26 tuổi, ngụ Q.1, tạm trú tại Bình Chánh) ở trại tạm giam Chí Hoà đã tử vong vào tối 3/7 do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Công an TP.HCM sau đó đã chuyển một số can phạm, phạm nhân về Trại giam T30 (huyện Củ Chi) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm, phạm nhân. *Tin cập nhật: Liên quan tới vụ việc, VnEpress ghi nhận nóng, Nguyễn Kim An đã bị cảnh sát bắt ở Thành phố Thủ Đức, rạng sáng 16/7.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-tu-tu-nhiem-covid-19-dao-tau-khoi-trai-giam-chi-hoa-bat-ky-ai-cung-co-quyen-bat-va-giai-doi-tuong-den-cong-an-412805.html