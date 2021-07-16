Người dân cả nước "thắt lưng, buộc bụng", dầm mưa trắng đêm góp tiền, rau củ gửi vào miền Nam chống dịch

Xã hội 16/07/2021 06:00

Những ngày qua, khi nghe tin TP.HCM và các tỉnh miền Nam căng mình chống dịch, người dân ở các tỉnh trên khắp cả nước đã đồng lòng người góp công, người góp của tiếp sức cho người dân TP.HCM và các tỉnh miền Nam chống dịch Covid-19.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo xã Cẩm Trung cho biết, chỉ trong một ngày, người dân xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã chung tay ủng hộ tiền, nông sản, nhu yếu phẩm thiết yếu tiếp sức cho người dân các tỉnh miền Nam chống dịch Covid-19. Lãnh đạo xã khẳng định đây là việc làm tự nguyện của người dân.

Với phương châm "nhà có gì góp nấy", chỉ sau một ngày, những nông sản quê từ bao gạo, quả bí đến những hũ khô cá được người dân trong xã ủng hộ, tập kết về một nơi. Sau đó, mọi người chung tay đóng gói để vận chuyển hàng vào miền Nam, trong xã có thêm 2 chiếc xe tình nguyện chở hàng vào cho bà con.

"Năm ngoái, chúng tôi vất vả vì lũ lụt, đồng bào miền Nam đã quan tâm, gửi tặng nhu yếu phẩm để ổn định cuộc sống. Giờ miền Nam đang gồng mình chống dịch, bà con chúng tôi không thể ngồi yên", bà Lan (72 tuổi, thôn 4, xã Cẩm Trung) chia sẻ.

"Ban đầu một vài người dân lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ, rồi nhiều người hưởng ứng. Trong xã, nhà ai có gì cứ mang tặng, chỉ sau một ngày đã nhận được 16 triệu đồng tiền mặt, hơn 5 tấn bí, gần 2 tấn gạo. Ngoài ra còn có cá khô, mì chính, nước mắm…", vị lãnh đạo chia sẻ.

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Rau củ người dân Hà Tĩnh hỗ trợ người dân miền Nam chống dịch - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ 

Vị lãnh đạo nói thêm, trước khi vận chuyển hàng hóa, đơn vị đã liên hệ được nơi nhận hàng trong miền Nam. Toàn bộ số hàng sẽ được phát ở 3 khu vực là TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Trong chiều nay, số nhu yếu phẩm trên sẽ được vận chuyển vào các tỉnh, thành này.

Cùng chung tấm lòng, anh Lê Quang Long - chủ nhiệm nhóm thiện nguyện "Những bước chân xanh" chia sẻ với trang tin Yan, anh vỡ oà khi nhận được tin hơn 18 tấn rau đang được vận chuyển về Sài Gòn để hỗ trợ bà con những ngày giãn cách vào khuya ngày 14/7.

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Hình ảnh những nhóm thiện nguyện dỡ hàng chục tấn rau từ Đà Lạt hỗ trợ Sài Gòn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Được biết, khi nghe tin chỉ thị giãn cách siết chặt, nhóm thiện nguyện đã dốc toàn lực thu gom thực phẩm, chuẩn bị các phần cơm cứu trợ cho người lao động, bệnh viện dã chiến và các khu phong tỏa.

“Chuyến hàng này bắt đầu từ Đà Lạt. Các bạn ở địa phương hỗ trợ mình đi tìm nguồn và cắt rồi đóng gói. Có những vườn rau hỗ trợ miễn phí nhưng cũng có vườn tính phí nhưng giá rất tức thời”. Anh Long cho biết để gom được ngần ấy thực phẩm không phải chuyện dễ dàng. Những ngày này, Đà Lạt đang mưa nên việc xe cộ di chuyển rất khó khăn.

Thế nhưng, anh Long cùng nhóm thiện nguyện vẫn rất lạc quan. Anh nói: “Để có được rau cũng như phương tiện di chuyển phải nhờ rất nhiều sự hỗ trợ từ Ghiền Đà Lạt cũng như các bạn trẻ.”

Anh Long thông tin thêm những ngày này, Sài Gòn siết chặt quản lý hơn để kiểm soát dịch bệnh, thế nên, để tới được đây cũng khó khăn hơn rất nhiều so với thường ngày. Những cơn mưa bất chợt mấy ngày gần đây càng khiến anh cùng nhóm thiện nguyện lo lắng hơn.

Hàng chất lên xe, anh Long lại tất bật đi tìm cộng tác viên bốc dỡ. Đối với người trong nghề có thể đây là một việc dễ dàng, thế nhưng, giữa lúc dịch bệnh, nhóm thiện nguyện đành phải tự mình dỡ 18 tấn. Trời lại đổ mưa, mọi chuyện như khó khăn thêm bộn phần. Hơn 1g sáng, chỉ mới hơn 12 tấn rau được dỡ xuống. 

Giữa đêm khuya, anh Long xuống sức: “Còn 1 tiếng nữa là cấm tải thế nhưng còn tận 6 tấn rau. Anh em dầm mưa cũng đã xuống sức hết rồi. Giờ chỉ mong có ai nghe được tới phụ thêm thì tốt biết mấy”.

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 Các thành viên trong nhóm thiện nguyện đuối sức sau khi dầm mưa bốc dỡ chục tấn rau từ Đà Lạt gửi về Sài Gòn hỗ trợ chống dịch - Ảnh: Yan

Sau 1 đêm quay cuồng, nhóm cũng đã thành công dỡ được hơn 18 tấn rau củ chuẩn bị viện trợ cho Sài Gòn. Anh Long cho biết, điểm đến được ưu tiên sẽ là những người lao động nghèo khổ, bệnh viện dã chiến và cả những khu phong toả. 

“Chúng tôi sẽ cố gắng hơn 100% sức lực để chuẩn bị những suất ăn cho người lao động khó khăn. Bên cạnh đó, nhóm cũng đi tìm phòng trọ để giúp những người đang không có chỗ ở.”- chủ nhiệm nhóm thiện nguyện cho biết.

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Rau từ khắp mọi miền đất nước được bà con gửi về hỗ trợ người dân Sài Gòn  - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, ngày 13/7, báo Thanh Niên đưa tin, các hội nhóm thiện nguyện tại Kon Tum đã tổ chức vận động, quyên góp rau, củ, quả hoặc tiền mặt để tiếp sức cho người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19 ở TP.HCM.

Chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Chủ nhiệm CLB Máu nóng khu vực Tây nguyên -  Kon Tum, cho biết các hội nhóm thiện nguyện tại Kon Tum đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Kon Tum hướng về Sài Gòn" và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của hàng trăm bạn trẻ cùng người dân địa phương.

“Trong hai ngày qua, hàng trăm người dân khắp tỉnh Kon Tum đã liên hệ với CLB bày tỏ mong muốn gửi tặng rau củ quả. Nhận được tấm lòng của người dân, chúng tôi đã phối hợp với các CLB khác cử thành viên đến vườn rau của người dân thu hái và tập trung lại. Sau khi nhận đủ số lượng, chúng tôi sẽ chuyển rau, củ, quả vào TP.HCM tặng bà con”, chị Thảo Nguyên cho biết.

Theo anh Trần Văn Cao Sang, Chủ nhiệm CLB I love Kon Tum chỉ vài ngày sau khi phát động, chương trình đã nhận được hàng chục tấn nông sản, trái cây, rau củ quả các loại cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác từ các tổ chức, hội nhóm cũng như các cá nhân. 

“Người dân Kon Tum luôn hướng về người dân ở TP.HCM”, Chủ nhiệm CLB I love Kon Tum nói. Trong ngày 13/7, chuyến xe đầu tiên chở rau củ quả từ Kon Tum đã xuất phát đi TP.HCM để hỗ trợ bà con.

Với những tấm lòng của bà con khắp cả nước, hy vọng Gài Gòn sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh!

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