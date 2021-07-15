Công an xã Đông Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi leo rào trốn khỏi khu cách ly của bệnh nhân nữ dương tính với Covid - 19.

Liên quan đến vụ việc một bệnh nhân dương tính với Covid-19 leo rào trốn ra khỏi khu cách ly tại Phú Yên, chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, bác sĩ Ngô Đình Quốc - giám đốc Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa cho biết, chiều 12/7, nữ bệnh nhân Covid-19 mã số 17725 (37 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa), đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã leo qua lỗ trống do các ô gạch vỡ trên tường rào bệnh viện để ra ngoài, sau đó leo vào lại. Bệnh nhân F0 chui qua tường để trốn ra ngoài - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Khi bị lực lượng công an và bảo vệ bệnh viện mời làm việc, nữ bệnh nhân nói leo ra ngoài tìm hái lá bạc hà để đem vô bệnh viện nấu nước xông.

Bệnh nhân này còn mắng chửi người đã tố cáo mình - Ảnh: Chụp màn hình "Nhưng khi biết bệnh nhân trong bệnh viện chụp ảnh, báo tin cho lãnh đạo bệnh viện, nữ bệnh nhân này bức xúc, ngày 13/7 đã lớn tiếng la lối, mắng người chụp ảnh ngay tại bệnh viện. Người chụp ảnh bức xúc nên đã quay lại clip và tung lên mạng xã hội. Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ để xử lý việc nữ bệnh nhân ra khỏi khu cách ly điều trị bệnh COVID-19 sai quy định này" - vị lãnh đạo Công an thị xã Đông Hòa nói. Theo thông tin dịch tễ, từ ngày 18/6 đến 24/6, hằng ngày, từ 6h30 bệnh nhân 17725 đi xe đông lạnh cùng tài xế, phụ xe từ Phú Yên đến cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) để mua cá; 14h hằng ngày xe trở về Phú Yên và bán cá tại chợ Tuy Hòa.

Từ ngày 25/6, bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ nên không vào Nha Trang. 10h50 ngày 29/6, bệnh nhân khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam, ngày 1/7 có kết quả dương tính COVID-19. Ngay khi được phát hiện dương tính, bệnh nhân 17725 được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa. Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa cho biết, đã chỉ đạo Công an thị xã củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của nữ bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng không tuân thủ quy định về phòng, chống dịch: "Tinh thần của địa phương là xử lý nghiêm để làm gương. Hiện UBND thị xã đã giao cho công an thị xã xem xét để xử lý theo quy định".

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