Dịch bệnh phức tạp, đôi vợ chồng ở Thủ Đức vẫn ngang nhiên bày bán rau củ ngoài lòng lề đường dù bị cảnh cáo

Xã hội 14/07/2021 09:56

Đôi vợ chồng bán rau củ ngoài lòng lề đường tranh cãi, giằng co với lực lượng chức năng khi bị xử phạt vì vi phạm Chỉ thị 16.

Theo báo Người Lao Động, tối 13/7, UBND phường Tam Bình, TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với cặp vợ chồng do hành vi vi phạm Chỉ thị 16 và chống đối lực lượng chức năng.

Cụ thể, sáng cùng ngày, tổ công tác phường Tam Bình phối hợp với Đội Trật tự đô thị TP Thủ Đức làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 trên địa bàn phường Tam Bình. Tổ công tác phát hiện người phụ nữ bày bán rau, củ, quả ngoài lòng lề đường để buôn bán nên tiến hành lập biên bản và tịch thu hàng hóa thì người này có hành vi chống đối, không chấp hành. Người chồng từ trong nhà đi ra còn có hành động thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.  

vi pham chi thi 16
 Đôi vợ chồng trong mùa dịch trước đó đã có hành vi giằng co với lực lượng chức năng - Ảnh: Người Lao Động

Tổ công tác yêu cầu hai người này về trụ sở làm việc nhưng cả 2 không đồng ý. Lúc này, tổ công tác buộc phải dùng biện pháp đưa người phụ nữ ra xe chở về phường xử lý. UBND phường Tam Bình cho hay trường hợp này từng bị nhắc nhở về hành vi vi phạm Chỉ thị 16 nhưng lần này vẫn tái phạm.

vi pham chi thi 16
 Lực lượng chức năng phải dùng biện pháp đưa người phụ nữ về trụ sở - Ảnh: Người Lao Động


"Trong khi người dân toàn TP đang thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19 thì một số người buôn bán dạo trên Quốc lộ 1 vẫn cố tình vi phạm. Chúng tôi phải tuần tra thường xuyên mới phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm về quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn", lãnh đạo phường Tam Bình thông tin. 

 

Lãnh đạo UBND phường Tam Bình khẳng định thông tin và clip đăng tải trên mạng xã hội cho rằng tổ công tác xông vào nhà lấy đồ, đánh dân, xịt hơi cay... là hoàn toàn bịa đặt.

Vụ việc hiện đang được dư luận hết sức quan tâm, nhiều người cho rằng nên xử lý nghiêm những hành vi thiếu ý thức, đi ngược với quyết tâm, cố gắng của hàng ngàn người đang nỗ lực chống dịch. 

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