Cộng đồng mạng không rõ lý do vì sao "cô Minh Hiếu 7 miếng đất" lại bất ngờ tố bà Phương Hằng nói dối. Tuy nhiên, chủ nhân "nhà có 7 miếng đất" đã chính thức lên tiếng xác thực sự việc.

Vài tháng trở lại đây, những vụ việc ồn ào xoay quanh bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí, mới đây, CĐM lại xôn xao khi bất ngờ xuất hiện thêm một nhân vật mới khiến câu chuyện ngày càng bị đẩy đi xa. Nhân vật này không ai khác chính là hiện tượng mạng cô Minh Hiếu - người từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc. Cô Minh Hiếu - Ảnh: Cắt từ clip NV Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện clip được cho là của "cô Minh Hiếu nhà 7 miếng đất" chỉ trích bà chủ Đại Nam lừa dối công chúng trong vụ vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng từng tuyên bố sẽ hiến 1000 tỷ góp sức chống dịch.

Trong đoạn livestream, nhiều người cho rằng cô Minh Hiếu đang "bóng gió" mỉa mai nữ đại gia Phương Hằng khi nói: "Một người thì lừa đảo, một người thì ba bốn đời chồng". Nhân vật này còn nói thêm: "Nếu mà mình giàu thì mình nói chuyện của mình đừng có nói chuyện của ai hết trơn. Tại vì mình giàu quá mình không quan tâm tới người khác". Trong clip, người còn mỉa mai chuyện mua hột xoàn triệu đô, nhưng: "Ai biết là hột gì?; Hột xoàn giả cũng không ai biết". Không chỉ vậy, cô Minh Hiếu còn dùng những từ ngữ gay gắt để chỉ trích những người lên tiếng chửi nghệ sĩ Hoài Linh: "Tụi bay vô bình luận chửi chú Hoài Linh. Tụi mày mượn gió bẻ măng". Phía dưới clip, nhiều người bày tỏ sự thất vọng với những phát ngôn của hiện tượng mạng. Bởi từ trước tới nay, bà Phương Hằng không hề có bất cứ lời lẽ nào đụng chạm hay nhắc đến nhân vật này.

Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng về những phát ngôn của Cô Minh Hiếu - Ảnh: Chụp màn hình NV Tuy nhiên, không ít người cho rằng clip này là sản phẩm cắt ghép những phát ngôn trước đây của cô Minh Hiếu. Sự việc có lẽ đã diễn ra lâu và được lan truyền không rõ thực hư trên MXH. Có lẽ vì thế mà trên kênh Youtube chính chủ của cô Minh Hiếu có clip với caption "Minh Hiếu chưa từng kêu tên chị Phương Hằng", được đăng tải ngày 19/5/2021. Cô Minh Hiếu đăng clip đính chính sự việc gây thị phi với bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình NV Theo đó, cô Minh Hiếu khẳng định mình không hề nhắc tới bà Phương Hằng. Chủ nhân "nhà có 7 miếng đất" lên tiếng: "Tôi nghèo hơn bà Phương Hằng này". Đồng thời nói rõ: "Tôi chửi xiên chửi xéo bà Phương Hằng hồi nào, tôi có kêu tên bà Phương Hằng chưa? Tôi đâu kêu tên bà Phương Hằng đâu, bởi vậy bả đâu có lên tiếng. Bởi vì tôi đâu có kêu tên bả". Cô khẳng định có người giật dây để mình và bà Phương Hằng giật dây để gây lộn với nhau. Cô Minh Hiếu - Ảnh: Internet Trước đó, trả lời về vấn đề hiến đất đang được cư dân mạng quan tâm, bà Phương Hằng đã đưa ra bằng chứng chứng minh vợ chồng bà đã làm đủ thủ tục để hiến đất cho chính quyền. Ngày 10/5, ông Huỳnh Uy Dũng đã ký văn bản gửi tỉnh Bình Dương đề xuất hiến tặng 2 ha đất (trị giá 500 tỷ đồng). Tại văn bản hiến tặng tài sản đợt 1, ông Huỳnh Uy Dũng bày tỏ mong muốn hiến tặng diện tích đất trên để cơ quan chức năng bán đấu giá, có kinh phí mua trang thiết bị y tế, thuốc men... phòng chống dịch Covid-19. Được biết, các khu đất vợ chồng bà Hằng hiến tặng nằm trong Khu dân cư Đại Nam ở Thành Phố Mới Bình Dương, được xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, có vị trí đẹp, đắc địa. Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Cô Minh Hiếu từng là một hiện tượng mạng xã hội khi công khai là một trong số những người đầu tiên chuyển giới ở Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện, cô lại đeo rất nhiều vàng bên người khiến người xem lóa mắt. Với phát ngôn chân thật, thẳng thắn, hài hước, cô Minh Hiếu nhận được nhiều sự yêu mến của cộng đồng mạng.

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