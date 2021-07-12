Giữa tháng 7, Vietnam Airlines sẽ mở lại đường bay quốc tế

Vào ngày 12/7, Vietnam Airlines thông báo mở lại các đường bay quốc tế giữa Việt Nam tới một số điểm đến tại châu Á, châu Âu và Australia vào giữa tháng 7.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, Vietnam Airlines dự kiến nối lại hai đường bay đến Úc bao gồm giữa TP.HCM và Sydney từ ngày 15/7 đến 30/10, giữa TP.HCM và Melbourne từ ngày 20/7 đến 30/10, nhằm phục vụ nhu cầu của hành khách, đặc biệt là người lao động, du học sinh và các chuyên gia đến làm việc tại Việt Nam.

Lịch khởi hành của các chuyến bay từ TP.HCM đến Sydney là thứ năm, chủ nhật hằng tuần và chiều ngược lại vào thứ ba, thứ bảy hằng tuần; từ TP.HCM đến Melbourne là thứ ba hằng tuần và chiều ngược lại vào thứ năm hằng tuần.

Đối với mạng bay đến châu Âu, Vietnam Airlines mở lại đường bay giữa Hà Nội và Frankfurt (Đức), London (Anh). Cụ thể, các chuyến bay từ Hà Nội đến Frankfurt có lịch bay dự kiến vào ngày 25/7, 28/7 và 21/8; từ Hà Nội đến London vào ngày 13/8 và 2/9.

Các chuyến bay chiều ngược lại từ Frankfurt đến Hà Nội dự kiến khởi hành vào ngày 26/7, 29/7 và 22/8; từ London đến Hà Nội vào ngày 14/8 và 3/9. Tại khu vực châu Á, từ ngày 17/7 đến 30/10, hãng khai thác trở lại đường bay giữa Hà Nội và Tokyo (Nhật Bản) vào thứ tư, thứ bảy hằng tuần.

Vietnam Airlines thông báo mở lại đường bay quốc tế - Ảnh: Tuổi Trẻ

Từ ngày 1/8 đến 30/10, hãng mở thêm đường bay giữa TP.HCM và Bangkok (Thái Lan) vào thứ tư hằng tuần; đường bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến TP.HCM vào thứ năm hằng tuần.

Đối với thủ tục nhập cảnh, hành khách cần chủ động tham khảo các quy định được thông báo chính thức bởi Đại sứ quán các nước để đảm bảo các giấy tờ, thủ tục cần thiết. Riêng các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam, đại lý bán vé có thể hỗ trợ hành khách tổng hợp và gửi hồ sơ làm thủ tục nhập cảnh đến nhà chức trách để phê duyệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-thang-7-vietnam-airlines-se-mo-lai-duong-bay-quoc-te-412301.html