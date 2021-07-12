Cô gái đi xuyên Q.4 sang Q.10 chỉ để mua 1 cây xúc xích bất chấp Chỉ thị 16, trả lời 'em không biết' khi được hỏi về lệnh giãn cách

Xã hội 12/07/2021 10:19

Liên quan vụ cô gái đi từ quận 4 sang quận 10 để mua một cây xúc xích khiến dư luận lên án, đại diện Phòng CSGT TP.HCM đề nghị phải xử lý nghiêm đối với trường hợp này.

Tối ngày 11/7, trên mạng xã hội đã chia sẻ clip giữa nam cảnh sát giao thông và một cô gái trẻ. Điều đáng nói, nhân vật nữ trong clip chạy xe máy qua quận 10 chỉ để mua một cây xúc xích khiến cộng đồng mạng lên án gay gắt.

Theo ghi nhận của báo Pháp luật và bạn đọc, clip này được ghi lại ở quận 10, khi bị lực lượng CSGT làm việc xử lý vi phạm giãn cách theo Chỉ thị 16, nam cảnh sát đã gọi cô gái chạy xe mang biển kiểm soát ở Tây Ninh lại. 

Cô gái đi xuyên Q.4 sang Q.10 chỉ để mua 1 cây xúc xích bất chấp Chỉ thị 16, trả lời 'em không biết' khi được hỏi về lệnh giãn cách - Ảnh 1
 Cô gái bất chấp Chỉ thị 16 đi mua 1 cây xúc xích - Ảnh: Thanh Niên

CSGT hỏi: "Em đi từ Q.4 qua Q.10 mua đồ, chỉ mua cây xúc xích để làm cái gì, trời ơi? Em phải hạn chế ra đường thời điểm này, hiểu không? Gần nhà em không có hả?". Cô gái đáp lại: "Dạ em không biết". CSGT tiếp tục: "Sao lại không có biết được. Điện thoại smartphone thông tin đầy ra đó". 

qua quan 10 mua xuc xich
 Cô gái với hành động thiếu ý thức - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước lời giải thích có phần vô lý của cô gái, anh CSGT bức xúc nói: "Trời ơi! Thời điểm này, mình cần nâng cao ý thức chứ. Đi từ Q.4 qua tuốt Q.10 mua cây xúc xích. Em thấy có vô lý không?".

qua quan 10 mua xuc xich
Anh cảnh sát giao thông bức xúc - Ảnh: Thanh Niên 

Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Hầu hết ý kiến đều cho biết cảm thấy không thể tin lý do mà cô gái này đưa ra.

Chia sẻ với báo Thanh Niên về trường hợp này, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, phó trưởng Phòng CSGT TP.HCM, cho rằng: "Trường hợp này tôi đề nghị là phải xử lý nghiêm. Vì nói lý do không chính đáng. Không tuân theo chủ trương chung của thành phố".

Theo ông Bình, trong thời điểm hiện nay, mọi người cần tuân thủ nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, cũng như Công văn khẩn số 2279 của Ủy ban nhân dân TP.HCM. "Chỉ nên ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Còn không có gì cấp thiết thì việc gì phải ra đường. Cứ ở nhà chống dịch. Hiện nay ai cũng ủng hộ chủ trương của thành phố để cùng chống dịch. Vậy mà một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch. Đa số chấp hành, chỉ là thiểu số. Đó là việc không nên. Các trường hợp thiếu ý thức, kiếm cớ ra đường không thỏa đáng cần phải xử lý nghiêm", ông Bình nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM, hiện tại ở TP.HCM có hàng trăm chốt kiểm soát nhằm ngăn việc một số người đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

"Phòng CSGT đã thông báo cho các đơn vị làm nhiệm vụ của Phòng là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ cũng như Công văn khẩn số 2279 và Luật Giao thông. Khi ra đường, mọi người cơ bản phải đáp ứng các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan đến phương tiện, tuân thủ nguyên tắc 5K...", ông Bình thông tin thêm. 

Hiện tại, vụ cô gái đi từ quận 4 sang quận 10 chỉ để mua một cây xúc xích vẫn đang được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. 

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Từ khóa:   Chỉ thị 16 cô gái đi quận 10 mua xúc xích cảnh sát giao thông

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