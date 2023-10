Thông tin tréo ngoe vụ vợ nằm trên nắp capo bắt ghen: Chồng từng dẫn 1 cô bồ có bầu về nhà ở, bắt vợ ngủ cùng

Chiều 9/7, chia sẻ với Đất Việt, sau khi vụ việc xảy ra một cán bộ Hội phụ nữ thị trấn Ngọc Lặc đã liên lạc với người vợ nhưng không được nên đã tìm đến nhà để thăm hỏi. "Khi chúng tôi đến nhà thì được anh em trong gia đình người này thông tin sau khi clip được chia sẻ trên mạng, công an đến nhà làm việc với người chồng. Tuy nhiên khi công an về thì người chồng liền đánh vợ khiến chị ấy ngất xỉu và hiện chị vợ đang phải nằm viện. Mọi người cũng vào thăm nhưng không được bệnh viện cho vào", cán bộ này cho hay.

Với bản tính lăng nhăng sẵn trong máu, ngày trước được đền bù tiền đất anh chồng cũng mang tiền xây nhà cho bồ, thậm chí mua loa đài cho họ. Tuy nhiên khi phát hiện ra bồ ngủ cùng người khác thì lại sang bê loa đài về. Tính anh chồng rất lạ, cứ có tiền là mua một lúc hai cái từ ô tô cho tới máy móc phục vụ cho nông nghiệp, nhưng chỉ được thời gian ngắn anh ta lại bán dần.

Nhận xét thêm về người chồng, cán bộ hội phụ nữ kể, anh chồng bình thường không đi làm còn chị vợ chịu khó đi phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trước đó, vào sáng ngày 7/7, mạng xã hội "chuyền tay" nhau clip ghi lại cảnh một người phụ nữ nằm trên nắp capo ô tô được cho là đi đánh ghen chồng. Sự việc diễn ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn Dốc Khế, khu phố Xuân Sơn thuộc địa phận Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa khiến dư luận xôn xao.

Mặc người vợ nằm trên nắp capo, người chồng vẫn lái xe chạy vù vù - Ảnh: Cắt từ clip

Không biết hối lỗi, người chồng còn thẳng tay đánh vợ - Ảnh: Cắt từ clip

Theo như lời của một số người dân chứng kiến vụ việc, người vợ khi bắt gặp chồng chở người tình trên xe ô tô. Chị này đã lập tức trèo lên nắp capo nhằm chặn xe lại và muốn 2 người xuống xe. Tuy nhiên, mặc vợ đang bám trên nắp capo, người chồng vẫn ngồi trong xe và di chuyển với tốc độ khá nhanh. Đi được một đoạn tới đoạn rẽ vào đường làng, người chồng xuống xe kéo vợ xuống và có tát vợ một cái khiến chị này bỏ chạy".

Trước đó, chia sẻ với Đất Việt, đại diện UBND thị trấn Ngọc Lặc, cho biết người phụ nữ bắt gặp chồng chở phụ nữ khác làm nghề tự do. Gia đình chị cũng không khá giả lắm, bao năm làm ăn họ tích cóp mới mua được chiếc xe ô tô. Còn người phụ nữ ngồi trong xe hôm đó đã có gia đình, chồng người phụ nữ này làm bảo vệ ở một công ty gần đó.

Theo Người Đưa Tin, ngày 9/7, Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho hay đang triệu tập đôi vợ chồng trú tại địa phương, là nhân vật chính trong clip đeo bám trên nắp capo ô tô để đánh ghen gây xôn xao dư luận để xác minh, làm rõ và xử lý. Một lãnh đạo Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tài xế điều khiển xe chạy khi có người đeo bám trên nắp capo không chỉ vi phạm trong lĩnh vực giao thông mà còn có dấu hiệu gây nguy hiểm tới tính mạng và an ninh trật tự nên Công an huyện Ngọc Lặc đang thụ lý, giải quyết.