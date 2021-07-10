Người đàn ông đòi nợ mất tích bí ẩn: Nạn nhân bị sát hại, chôn ở bờ sông, sau đó đào lên để đốt xác phi tang

Xã hội 10/07/2021 19:10

Cơ quan CSĐT cho biết, Cao Tài Năng đã ra tay sát hại ông Cường bằng vật cứng như gậy đánh goft rồi chôn xác tại bờ sông, khoảng 1 tháng sau thì đào thi thể nạn nhân lên đốt nhằm phi tang.

Vừa qua cộng đồng mạng xôn xao thông tin một người đàn ông đi đòi nợ mất tích bí ẩn tại Hải Dương. Qua quá trình điều tra, Công An tỉnh Hải Dương đã thông tin về vụ việc. 

Chia sẻ với Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Cao Tài Năng, sinh năm 1981, trú tại 196C/200, đường Biện Điên Phủ, TP Hải Dương để điều tra về hành vi giết người, cướp của.

Thông tin ban đầu về vụ án giết người, cướp tài sản được xác định xảy ra vào ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Bị hại là ông Dương Công Cường, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, vào khoảng 9h ngày 28/11/2020, ông Dương Công Cường lái xe ô tô màu đen, nhãn hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870, từ nhà đến TP Hải Dương để đòi nợ.

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 Chiếc xe ô tô của ông Cường đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Kim Văn được một người chụp lại - Ảnh: VietNamnet

Trước khi đi, ông Cường có nói với bố đẻ là đến nhà Cao Tài Năng để đòi hơn 2 tỷ đồng. Đến tối không thấy con về, điện thoại không liên lạc được nên gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Sau đó bố ông Cường đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh, đến ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện chiếc xe ô tô của ông Cường đã để nhiều tháng tại một tuyến đường quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đây là khu vực không có người trông coi, quản lý xe.

Thực hiện khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy trên ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xoá dấu vết. Tình tiết đáng chú ý là chiếc xe đã bị mất camera hành trình.

Cơ quan điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm. Sau nhiều ngày huy động các lực lượng vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hải Dương lần ra manh mối quan trọng, liên quan đến người vay nợ ông Cường là Cao Tài Năng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Cao Tài Năng thuê nhà ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, TP Hải Dương để bán thuốc và có vay ông Cường số tiền lớn.

Theo thông tin điều tra cho biết, ngày 28/11/2020, khi bị ông Cường đến đòi nợ đã bị Năng ra tay sát hại bằng vật cứng giống dạng gậy đánh golf.

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Công An khai quật hiện trường để tìm bằng chứng - Ảnh: VietNamNet 

Sau khi giết ông Cường, Cao Tài Năng đã chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Cũng theo Cơ quan CSĐT, sau 1 tháng, chờ xác nạn nhân phân huỷ, Năng đã ra đào thi thể nạn nhân lên và đốt để phi tang. Năng cũng là người mang ô tô của nạn nhân lên Hà Nội để đánh lạc hướng điều tra.

Với sự vào cuộc của các trinh sát điều tra, hành trình gây án của Năng được làm rõ từng phần, bước đầu, trước các bằng chứng, Cao Tài Năng đã nhận tội.

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Cơ quan CSĐT cho biết nạn nhân bị sát hại bằng một vật cứng rồi đưa đi chôn cạnh bờ sông - Ảnh: VietNamNet  

Theo nguồn tin của VietNamNet, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn. 

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Dẫn giải nghi phạm tới hiện trường để chỉ chỗ đốt xác, phi tang nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng. Đồng thời làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của trường hợp khác có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo công an tỉnh Hải Dương thông tin: “Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an để mở rộng điều tra. Đây là vụ án rất phức tạp, hung thủ là người thủ đoạn, dã tâm, đã tính toán chặt chẽ nhiều yếu tố để xoá dấu vết, cản trở quá trình điều tra. Vụ án này có sự góp sức quan trọng của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao”.

Hiện Cơ quan công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

Người đàn ông Hải Dương đi đòi nợ mất tích bí ẩn: Chiếc ô tô được tìm thấy trên đường vắng, có dấu hiệu xóa dấu vết, nhiều tình tiết phức tạp

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Công an Hải Dương cho biết vụ án có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, xe của nạn nhân mất tích được tìm thấy trên đường vắng, trên xe có dấu hiệu bị xóa dấu vết.

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