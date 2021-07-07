Công an TP.HCM thông tin về vụ gây rối tại Trại tạm giam Chí Hòa tối ngày 6/7

Chiều 6/7, Công an TP.HCM tổ chức thăm khám cho các bị can, phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa, một số can phạm đã lợi dụng kích động gây mất trật tự nơi giam giữ.

Theo báo Thanh Niên, sáng ngày 7/7 Công an TP.HCM thông tin về việc xử lý một số bị can gây rối tại Trại tạm giam Chí Hòa (Quận 10, TP.HCM). Phía Công an TP.HCM cho biết chiều 6/7, đã tổ chức thăm khám sức khỏe cho các bị can, phạm nhân tại Trại giam Chí Hòa. Trong lúc lực lượng y tế trại giam đang thăm khám thì một số can phạm lợi dụng kích động các can phạm khác gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ.

Hình ảnh trước Trại giam Chí Hòa - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước tình hình đó, Công an TP.HCM đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp Quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa giải quyết, xử lý, ổn định tình hình an ninh trật tự, đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam, tình hình an ninh trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định. Quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bị can, phạm nhân và cán bộ chiến sĩ.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của số bị can, phạm nhân liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, chuyển một số bị can, phạm nhân về Trại giam T30 (H.Củ Chi) mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân.

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