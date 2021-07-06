Hé lộ 2 manh mối quan trọng trong vụ người đàn ông đi đòi nợ mất tích bí ẩn 7 tháng trời

Xã hội 06/07/2021 09:35

Hai manh mối quan trọng mà cơ quan công an đang tiến hành tập trung điều tra là Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (Đại Kim, Hoàng Mai) nơi cơ quan công an tìm thấy chiếc xe của ông C. và căn nhà trên nhà mặt phố Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương). 

Những ngày qua, cộng đồng mạng hết sức quan tâm đến tình tiết của vụ việc một người đàn ông đi đòi nợ bị mất tích bí ẩn. Trong sáng 5/7, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận đang làm rõ sự thật song từ chối cung cấp thông tin.

Theo báo Vietnamnet, người mất tích là ông C. (SN 1974, trú Gia Lộc, Hải Dương) mất tích cùng ô tô 7 tháng nay, sau khi đi đòi nợ. Theo chia sẻ từ phía gia đình ông C., vào lúc 9h ngày 28/11/2020, ông lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870 từ nhà đến TP Hải Dương để đòi nợ. Đến tối vẫn chưa trở về nhà, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Lo lắng cho con, gia đình ông C. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Đầu tháng 6 vừa qua, một người dân đăng thông tin với nội dung tìm chủ xe chiếc Mazda CX5 bị bỏ quên quá lâu lên diễn đàn otoFun.

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Tài khoản Facebook đăng tải nội dung tìm chủ xe CX5 - Ảnh: Vietnamnet

Một tài khoản Facebook đã đăng tải dòng trạng thái có đính kèm hình ảnh một chiếc xe ô tô. Cụ thể, bài đăng có nội dung như sau: “Cụ chủ xe, hoặc người thân của chủ xe CX5 (ảnh dưới đây) không biết vì lý do gì mà đỗ ở khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội gần 1 năm rồi, không thấy di chuyển”.

Thông tin về chiếc ô tô được phía cơ quan chức năng Hải Dương nhanh chóng tiếp nhận. Qua công tác xác minh, ngày 11/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ô tô của ông C. để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi, quản lý. Công an nhận định đây là yếu tố quan trọng để cơ quan chức năng tìm ra manh mối về việc ông C. mất tích.

Theo gia đình ông C., đầu 6/2021, sau khi tìm thấy chiếc ô tô, công an Hải Dương đã tới nhà báo tin, lấy chìa khoá phụ mang đi để phục vụ điều tra. Thực hiện khám nghiệm, các trinh sát nhận thấy trên ô tô có sự xô lệch, bị lau chùi, xoá dấu vết. Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra. 

Sau nhiều ngày tập trung, các lực lượng vào cuộc, Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra nhiều manh mối quan trọng về việc ông C. mất tích. Cơ quan CSĐT PC 02, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng, công an các địa phương rà soát trên địa bàn hoặc qua công tác quản lý nghiệp vụ tìm tung tích người đàn ông nay, nếu từ ngày 28/11/2020 đến nay, phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch thì báo ngay cho Công an tỉnh Hải Dương.

Hé lộ 2 manh mối quan trọng trong vụ người đàn ông đi đòi nợ mất tích bí ẩn 7 tháng trời - Ảnh 2
Căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn cách vị trí tìm thấy chiếc xe ô tô của ông C. khoảng 60km - Ảnh: Vnexpress

Ngoài địa điểm tìm thấy chiếc ô tô của ông C. thì địa điểm thứ 2 được cơ quan điều tra liên tục lui tới là căn nhà tại phố Nguyễn Thượng Mẫn. Căn nhà này cách vị trí tìm thấy chiếc xe ô tô của ông C. khoảng 60km. 

VNexpress đưa tin, sáng 5/7, trong căn nhà của người nghi liên quan việc anh Cường mất tích ở phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương, cảnh sát khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Hàng xóm cho biết, ba ngày trước, một người đàn ông đã bị cảnh sát còng tay, buộc dây sau lưng dẫn giải đến căn nhà này.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ mất tích bí ẩn của người đàn ông đi đòi nợ 7 tháng chưa về. 

Người đàn ông Hải Dương đi đòi nợ mất tích bí ẩn: Chiếc ô tô được tìm thấy trên đường vắng, có dấu hiệu xóa dấu vết, nhiều tình tiết phức tạp

Người đàn ông Hải Dương đi đòi nợ mất tích bí ẩn: Chiếc ô tô được tìm thấy trên đường vắng, có dấu hiệu xóa dấu vết, nhiều tình tiết phức tạp

Công an Hải Dương cho biết vụ án có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, xe của nạn nhân mất tích được tìm thấy trên đường vắng, trên xe có dấu hiệu bị xóa dấu vết.

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