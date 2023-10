Theo báo Vietnamnet, người mất tích là ông C. (SN 1974, trú Gia Lộc, Hải Dương) mất tích cùng ô tô 7 tháng nay, sau khi đi đòi nợ. Theo chia sẻ từ phía gia đình ông C., vào lúc 9h ngày 28/11/2020, ông lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870 từ nhà đến TP Hải Dương để đòi nợ. Đến tối vẫn chưa trở về nhà, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Lo lắng cho con, gia đình ông C. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Thông tin về chiếc ô tô được phía cơ quan chức năng Hải Dương nhanh chóng tiếp nhận. Qua công tác xác minh, ngày 11/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện ô tô của ông C. để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi, quản lý. Công an nhận định đây là yếu tố quan trọng để cơ quan chức năng tìm ra manh mối về việc ông C. mất tích.

Theo gia đình ông C., đầu 6/2021, sau khi tìm thấy chiếc ô tô, công an Hải Dương đã tới nhà báo tin, lấy chìa khoá phụ mang đi để phục vụ điều tra. Thực hiện khám nghiệm, các trinh sát nhận thấy trên ô tô có sự xô lệch, bị lau chùi, xoá dấu vết. Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra.

Sau nhiều ngày tập trung, các lực lượng vào cuộc, Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra nhiều manh mối quan trọng về việc ông C. mất tích. Cơ quan CSĐT PC 02, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng, công an các địa phương rà soát trên địa bàn hoặc qua công tác quản lý nghiệp vụ tìm tung tích người đàn ông nay, nếu từ ngày 28/11/2020 đến nay, phát hiện tử thi chưa rõ lai lịch thì báo ngay cho Công an tỉnh Hải Dương.



Căn nhà trên phố Nguyễn Thượng Mẫn cách vị trí tìm thấy chiếc xe ô tô của ông C. khoảng 60km - Ảnh: Vnexpress

Ngoài địa điểm tìm thấy chiếc ô tô của ông C. thì địa điểm thứ 2 được cơ quan điều tra liên tục lui tới là căn nhà tại phố Nguyễn Thượng Mẫn. Căn nhà này cách vị trí tìm thấy chiếc xe ô tô của ông C. khoảng 60km.

VNexpress đưa tin, sáng 5/7, trong căn nhà của người nghi liên quan việc anh Cường mất tích ở phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương, cảnh sát khám nghiệm, thu thập chứng cứ. Hàng xóm cho biết, ba ngày trước, một người đàn ông đã bị cảnh sát còng tay, buộc dây sau lưng dẫn giải đến căn nhà này.

Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ mất tích bí ẩn của người đàn ông đi đòi nợ 7 tháng chưa về.