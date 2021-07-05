Công an Hải Dương cho biết vụ án có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, xe của nạn nhân mất tích được tìm thấy trên đường vắng, trên xe có dấu hiệu bị xóa dấu vết.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án người đàn ông có tên C. (47 tuổi) trú tại Phố Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương mất tích bí ẩn khi đi đòi nợ. Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân với báo Vietnamnet, ngày 28/11/2020, anh C. đã đi chiếc ô tô Mazda CX-5, màu đen đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đến tối khi không thấy con về thì gia đình trình báo cơ quan công an.

Bố và chị gái nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet Cũng theo nguồn tin này, vào ngày 11/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô của ông C. đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi, quản lý. Thực hiện khám nghiệm, các trinh sát nhận thấy trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xoá dấu vết.

Cơ quan điều tra khám xét bên trong căn nhà - Ảnh: VnExpress Vnexpress đưa tin, sáng 5/7, cơ quan cảnh sát có mặt tại căn nhà của người nghi liên quan đến việc anh C. mất tích ở phố Nguyễn Thượng Mẫn, thành phố Hải Dương để tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ.

Hàng xóm xung quang tập trung trước ngôi nhà bị điều tra - Ảnh: Vietnamnet Hàng xóm xung quanh cho biết, 3 ngày trước, một người đàn ông đã bị cảnh sát còng tay, buộc dây sau lưng dẫn giải đến căn nhà này. Nhiều người ban đầu còn nghĩ rằng đang mùa Covid-19 nên có khả năng xảy ra một ca mắc mới nên không ai nghĩ đến nghi án. Hiện tại vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp nên cơ quan công an tỉnh Hải Dương đang tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Bà Phương Hằng bất ngờ chia sẻ: 'Đã xác minh thông tin đúng 100% trước khi đưa đến công chúng' Trong một bài viết mới của bà Nguyễn Phương Hằng thông qua Facebook của thư ký, người này chia sẻ, những thông tin bà đưa ra trước công chúng đều là sự thật và đã được xác minh đúng 100%.

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